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Индиан-Уэллс: Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину и вышла на Игу Швёнтек в полуфинале, пресс-конференция россиянки

«Я не остановлюсь на достигнутом». Уверенная Мирра после выхода в полуфинал Индиан-Уэллса
Михаил Георгиев
Мирра Андреева
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Андреева с нетерпением ждёт встречи с Игой Швёнтек в полуфинале. А ещё юная россиянка ответила на интригующие вопросы о собаке.

17-летняя россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Элину Свитолину (7:5, 6:3) в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Дальше Мирру ждёт противостояние со второй ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира Игой Швёнтек. Андреева относится к сопернице с уважением, но собирается пройти дальше. А ещё на пресс-конференции после матча со Свитолиной юная россиянка много отвечала на вопросы о собаке, которую пока ещё не завела.

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— Мирра, поздравляю. Ты вышла в полуфинал, не проиграв ни сета. Расскажи, как себя чувствуешь прямо сейчас и что думаешь о матче?
— Это правда, что я пока не проиграла ни одного сета в Индиан-Уэллсе. Просто суперрада этому. Мне очень нравится, как я играю сейчас. Сегодня был очень тяжёлый матч. Так что просто рада, что мне удалось победить.

— Только что услышал в интервью The Tennis Channel, что ты не знаешь о возвращении в топ-10 в лайв-рейтинге WTA. Как отслеживаешь свой прогресс? Есть ли контрольные точки по количеству побед или что-то ещё?
— Раньше я всегда проверяла рейтинги в реальном времени, потому что играла ради приобретения собаки. Поэтому после каждого матча смотрела позиции, чтобы убедиться, что я это сделаю.

Сейчас мне не всё равно, но стараюсь не фокусироваться на этом. Концентрируюсь на матче, который предстоит сыграть. Мне это нравится. Это довольно легко, потому что я не думаю о рейтинге или очках, которые придётся защищать. Просто не слежу за рейтингом или чем-то ещё, поскольку это будто бы немного всё упрощает.

Мирра Андреева на турнире в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева на турнире в Индиан-Уэллсе

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Можешь ли подробнее рассказать о ситуации с собакой?
— Пока я без собаки, потому что мы всё ещё думаем, как поступить лучше. Думаю завести девочку, поскольку они в основном немного меньше по размеру. С девочкой будет проще путешествовать.

Я думаю завести ультра-мини лабрадудля. Это помесь лабрадора с пуделем. Ультра-мини значит, что она даже меньше мини-версии. Пройдёт время, пока у меня появится собака, которую я хочу. Мы пока ждём.

— Была ли у тебя какая-то необходимая для выполнения цель, чтобы завести собаку?
— Я должна была войти в топ-20 к концу прошлого года. Мне это удалось, когда выиграла у Магды Линетт в Пекине. Кажется, поднялась на 18-е или 19-е место. Затем отправила снимок экрана маме. Она сказала: «Нет». Я ответила: «Да». Это был матч, после которого я вошла в топ-20. Но мы всё ещё ждём собаку.

— У тебя потрясающая уверенность на корте. Ты так непринужденно себя чувствуешь во время общения с людьми из СМИ. Когда ты обрела эту веру в себя на корте и за его пределами? Это одна из твоих самых сильных сторон?
— Начала это чувствовать во время турнира в Дубае, но могу сказать, что мне немного помог мой спортивный психолог, с которым до сих пор работаю. Знаете, это очень помогло мне осознать много вещей и изменить что-то в своём мышлении во время матча или перед ними.

Также это помогает мне выходить на игру с правильным настроем. Думаю, это стало своего рода ключевым моментом для меня. Могу сказать, что это работает. Это неплохо. Так что я просто очень счастлива, что могу видеть результат. Не остановлюсь на достигнутом, сделаю всё возможное ради этого.

— Уже придумала имя для собаки?
— Я ещё думаю. Сначала хотела мальчика, поэтому придумала пару имён, но потом мы решили завести девочку. Вариантов не так много, и я даже не уверена, что те варианты, которые у меня есть сейчас, окажутся будущим именем. Так что не могу назвать ни одного. Мне придётся подумать об этом (улыбается).

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— Считаешь ли ты, что всегда была творческим игроком? Это твоя цель? И что Кончита Мартинес сделала для этого?
— Могу сказать, что с самого раннего возраста я была очень маленькой. Я была одной из самых маленьких по сравнению с девочками моего возраста. Поэтому мне приходилось искать способ выигрывать матчи без сильнейшего удара и, возможно, за счёт бега и хорошей защиты, попыток контратаковать. Вот так я играла с самого раннего возраста.

Сейчас Кончита Мартинес помогает развить игру, при которой я не буду всё время в обороне, когда есть шанс активизироваться и попытаться проявить агрессию в своих ударах. Это работает довольно хорошо. Очень счастлива, что мы все можем видеть небольшие изменения и их результат на корте.

— Погодные условия в Индиан-Уэллсе могут существенно меняться изо дня в день. Является ли твоя способность к адаптации одной из характеристик, которая вызывает особую гордость? Похоже, ты отлично приспосабливаешься ко всем условиям.
— Честно говоря, я ненавижу играть, когда на улице ветрено. Не думаю, что есть хоть один игрок, которому это действительно нравится, но с этим ничего не поделаешь. Да, я стараюсь адаптировать свою игру. Ветрено, жарко или холодно – всегда пытаюсь подстроиться и играть немного по-другому.

Я также исхожу из своих ощущений, если чувствую, что мне немного трудно двигаться или есть какая-то тяжесть. Просто стараюсь играть немного агрессивнее, чтобы розыгрыши не были слишком длинными. Также стараюсь использовать суперэнергию и быстрое движение ног, когда есть такие чувства. Считаю, что могу адаптироваться довольно быстро. Мне это нравится в моей игре. Постараюсь придерживаться данной методики и развивать её.

— Что ты чувствуешь в середине матча? Кажется, что ты просто выходишь и развлекаешься. Ты только что упомянула работу со спортивным психологом. Вы находитесь только вдвоём в комнате? Просто ведёте непринуждённые разговоры? Как это работает?
— У меня есть контакт в телефоне. Когда чувствую, что нужно поговорить, я отправляю сообщение, и мы назначаем встречу. Затем просто пытаюсь поговорить о том, что чувствую. Я получаю некоторую помощь, когда у меня есть какие-то опасения.

Так что это просто обычный телефонный звонок. Мы отталкиваемся от того, что я чувствую, пытаемся найти какие-то решения. Извините, но не помню ваш первый вопрос.

— Первый вопрос был о том, что ты чувствуешь по ходу матча? Ты будто развлекаешься на вечеринке?
— Всё было направлено на получение удовольствия, когда я была немного моложе. Но сейчас начинаю понимать, что занимаюсь довольно серьёзным делом. Вероятно, мне стоит относиться к нему немного серьезнеё.

Я играю в отличный теннис, когда получаю удовольствие на корте. Поэтому всё ещё стараюсь не быть крайне серьёзной во время матча, немного веселиться. Пытаюсь немного всё это разнообразить.

Ига Швёнтек – соперница Мирры Андреевой по полуфиналу Индиан-Уэллса

Ига Швёнтек – соперница Мирры Андреевой по полуфиналу Индиан-Уэллса

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Насколько важной для тебя была победа над Игой Швёнтек в Дубае в прошлом месяце? Это как-то меняет твои ощущения перед очередной встречей с ней здесь, в Индиан-Уэллсе?
— Конечно, всегда приятно обыграть топовую теннисистку. Это была моя первая победа над ней. Она не даёт мне никакого преимущества перед нашим завтрашним матчем, потому что прошлое осталось в прошлом. Завтра будет новый день, новый матч, новые условия, новая страна. Всё по-другому.

Я постараюсь как можно лучше подготовиться к нашей завтрашней встрече. Уверена, что матч будет отличным, потому что у нас равенство 1-1 по личным встречам. Думаю, игра получится интересной. Посмотрим, кто окажется лучше завтра.

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