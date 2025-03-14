«Был в шоке и не контролировал себя». Медведев рад победе в четвертьфинале Индиан-Уэллса

Ренессанс Медведева продолжается! На турнире серии ATP-1000 Даниил переиграл Артюра Фиса и прорвался в полуфинал. После непростой победы россиянин провёл пресс-конференцию. И первое, о чём спросили Даниила – о его праздновании.

— Ещё не видел своё празднование. Я в этом году проиграл три очень сложных матча, в двух из которых – с Тьеном и Грикспуром – был очень близок к победе. Чем больше проигрываешь подобных встреч, тем больше теряешь уверенность в себе в трудные моменты.

Помню, однажды, в 2018-м, я был удивлён, не следил за статистикой, но имел 20 тай-брейков подряд или что-то такое. Это вопрос уверенности.

Если бы я проиграл и этот матч [с Фисом], то чувствовал бы себя плохо. И ещё, если бы мог совершить виннер на матчболе, я был бы не так взволнован, потому что удивился: подумал, что розыгрыш завершён и мы продолжаем игру, но он ошибся. Я был шокирован и не контролировал свой адреналин (улыбается).

— В полуфинале снова вернётесь к тому, что не будете праздновать победу?

— Не знаю, всё будет зависеть от матча и от конкретного момента. Сегодня были потрясающая публика, игра, сложности с ветром, но от всего этого я чувствовал, что мой уровень высок. Появилось прекрасное чувство от победы.

Выигрывать всегда здорово, однако лично я никогда не понимаю, когда кто-то сходит с ума, если выигрывает матч при счёте 5:1 и 40:0. Да, ты можешь проиграть матч даже там, но обычно ты его выигрываешь, поэтому, когда это случается со мной, я закрываю его, матч окончен… и всё в порядке. Но все мы разные.

— Вы видели видео своего празднования?

— Пока нет. Но я понимал, что делаю, поэтому у меня нет необходимости пересматривать. Мой адреналин взлетел, я прыгнул в сторону соперника, но потом извинился: «Прости, парень, я обычно так не праздную, однако сегодня всё сложилось иначе».

— Он сказал, что не ожидал от вас такого ответного удара.

— Правда?

— Да.

— Забавно.

— Перед этим была пара ударов, когда на приёме в первом квадрате вы заработали себе матчболы.

— Ага.

— Вы ожидали, что оба эти удара попадут в корт? И это именно те удары, о которых вы говорили, когда проигрывали упорные матчи? Если их делаешь, то либо выигрываешь, либо теряешь всё?

— Конечно. Таков теннис. Когда я играл с Таллоном, одно дело — матчболы, другое – счёт на тай-брейке 4:1, 4:3, 5:4 – и он всё попадает по линии.

Иногда так случается. Вам просто нужно коснуться мячом этой линии. Я бегу, сражаюсь. Иногда это работает, иногда — нет. Я счастлив, что сегодня всё получилось.

— На корте вы сказали, что если бы проиграли, то плакали бы в раздевалке. У вас когда-нибудь такое уже случалось?

— Конечно, когда был маленьким. В ATP-туре тоже — когда был моложе. Сейчас же я подавлен, но не плачу. Когда был 20-летним, то делал это чаще и был более сложным человеком (улыбается).

— Вы начинаете находить общий язык с такими медленными кортами?

— Не знаю, сложно сказать, потому что мячи медленные на каждом турнире. Так что мне интересно, не дают ли мне они преимущество. В итоге я хорошо выступаю здесь, в Индиан-Уэллсе. С каждым годом мне нравится тут всё больше и больше. Люблю возвращаться и радуюсь тому, что сыграю в полуфинале.

— Как бы вы оценили то, как Артюр вёл себя во втором сете? Казалось, он много резал и делал это эффективно.

— Во-первых, Артюр провёл отличный матч. Поэтому вы не видели меня сумасшедшим или расстроенным, ведь и я играл здорово.

Я знал, что делаю всё, что в моих силах. Наносил хорошие удары, но в какой-то момент он делал это лучше. Был счёт 4:2 в третьем сете, и я подумал: «Если продолжу в том же духе, то, возможно, у меня будет шанс вернуться. Если нет, поздравляю, и мы переходим к следующему матчу».

Тактически сегодня было непросто, потому что было очень ветрено. Какие бы удары мы оба ни совершали, иногда это было даже немного не так, в зависимости от того, у кого получалось придавать больше вращения.

Так что я не знаю, изменил ли он что-то кардинально в тактическом плане, но мне показалось, что все сеты были сыграны в похожей манере, и это было просто немного похоже на то, кто оказывался сильнее в важных моментах. На самом деле, тай-брейк в третьем сете был даже заслуженным.

— Когда в последний раз вы так радовались? Когда родился ребёнок, например?

— В каком-то смысле я не контролировал себя, потому что был так удивлён. Наверное, когда переиграл Зверева на Australian Open, было потрясающее чувство.

Или что-то похожее было, когда переиграл Руусувуори. Счёт был 6:0, финальное очко, я подумал: «Ладно, это просто ещё один розыгрыш». Но матч был сумасшедшим, поэтому я сильно радовался.

Но если вспоминать совсем похожее празднование, то всплывает US Open — 2019, матч с Рублёвым. У меня были физические трудности во время ковида, локдауна, и я не знал, смогу ли вернуться в тур. Думал, что мне понадобится сильно больше времени на это. И потом случился хороший матч, а я был даже удивлён, что выиграл его. И тогда я отпраздновал. Порой это случается.

Хольгер Руне и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Вопрос про Хольгера [Руне]. Вы встречались трижды. И говорили, что он не всегда стабилен, но когда заходит далеко по сетке, то может быть крайне опасным. Можете рассказать о его таланте и о том, насколько классным он может быть, когда показывает свою лучшую игру?

— Его талант действительно огромен. Могу сказать, что у него в арсенале есть любой удар, который существует в теннисе. Хороший резаный, дропшот, удар с лёта. Он может крутить, играть плоско, подавать, делать кик. Будто он умеет исполнять все удары.

Мне интересно, может, иногда это его беспокоит. Потому что непросто, когда у тебя есть столько возможностей. Но, возможно, он сам понимает, что бывает непоследователен в начале турниров, однако, когда набирает хорошую форму, его становится сложно обыграть.

Так что я жду сложного матча. Мне нужно сыграть хорошо, и я уже это делаю. Жду с нетерпением.