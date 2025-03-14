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Мирра Андреева, Ига Швёнтек, Арина Соболенко: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Мирра бьётся с пятикратной чемпионкой ТБШ Швёнтек за финал Индиан-Уэллса. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева и Ига Швёнтек
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На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на субботу состоятся полуфиналы у женщин. На корт выйдет и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с пятницы на субботу мск у мужчин впервые будет выходной, а женщины разыграют оба полуфинала. Сначала юная Мирра Андреева (девятый номер посева) сразится с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), а затем за вторую путёвку в финал скрестят ракетки Ариной Соболенко (1) и Мэдисон Киз (5). Это будет полное повторение по составу последнего финала ТБШ в Мельбурне. Тогда сенсационно победила американка. Сумеет ли Арина у неё дома добиться реванша? За подробностями следите в нашем лайве.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Читайте подробности вчерашнего игрового дня в нашем прошлом лайве.

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22:02 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Расписание в ночь с пятницы на субботу по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:

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