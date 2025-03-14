Мирра бьётся с пятикратной чемпионкой ТБШ Швёнтек за финал Индиан-Уэллса. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с пятницы на субботу мск у мужчин впервые будет выходной, а женщины разыграют оба полуфинала. Сначала юная Мирра Андреева (девятый номер посева) сразится с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), а затем за вторую путёвку в финал скрестят ракетки Ариной Соболенко (1) и Мэдисон Киз (5). Это будет полное повторение по составу последнего финала ТБШ в Мельбурне. Тогда сенсационно победила американка. Сумеет ли Арина у неё дома добиться реванша? За подробностями следите в нашем лайве.
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Читайте подробности вчерашнего игрового дня в нашем прошлом лайве.
Расписание пятницы
Расписание в ночь с пятницы на субботу по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:
- 14 марта 2025
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