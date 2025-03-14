Мирра бьётся с пятикратной чемпионкой ТБШ Швёнтек за финал Индиан-Уэллса. LIVE!

На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на субботу состоятся полуфиналы у женщин. На корт выйдет и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с пятницы на субботу мск у мужчин впервые будет выходной, а женщины разыграют оба полуфинала. Сначала юная Мирра Андреева (девятый номер посева) сразится с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), а затем за вторую путёвку в финал скрестят ракетки Ариной Соболенко (1) и Мэдисон Киз (5). Это будет полное повторение по составу последнего финала ТБШ в Мельбурне. Тогда сенсационно победила американка. Сумеет ли Арина у неё дома добиться реванша? За подробностями следите в нашем лайве.