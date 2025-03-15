Чудо-Мирра! Андреева победила Швёнтек и в финале Индиан-Уэллса сыграет с Соболенко

В ночь с 14 на 15 марта мск в на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США) состоялись полуфинальные встречи в женском одиночном разряде. Первыми на корт вышли 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, имевшая девятый номер посева, и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек (2).

Обе теннисистки в высшей степени уверенно проследовали по сетке, не отдав ни одного сета в четырёх матчах, хотя уровень оппозиции был весьма и весьма высок. Особенно это касается Швёнтек, которая за четыре встречи проиграла лишь 12 геймов, то есть в среднем по три за матч. В четвертьфинале полька остановила олимпийскую чемпионку Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:3. Что касается Андреевой, то в четвёртом круге она разгромила чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину (6:1, 6:2), а в четвертьфинале справилась с крепкой украинкой Элиной Свитолиной (7:5, 6:3).

Ранее Андреева и Швёнтек успели дважды сыграть друг с другом, причём оба раза это были четвертьфиналы. В Цинциннати-2024 Ига одержала волевую победу (4:6, 6:3, 7:5), а в Дубае-2025 Мирра взяла реванш — 6:3, 6:3. Россиянка выиграла тот «тысячник», проходивший перед Индиан-Уэллсом. Поэтому к отчётному полуфиналу Андреева подходила на серии из 10 побед.

Вместе с тем Мирра понимала, что победа над Швёнтек в Дубае не имеет прямого влияния на нынешнюю встречу. «Тот успех не поможет мне в нашем завтрашнем матче, потому что прошлое осталось в прошлом. Новый день, новый матч, новые условия. Всё изменилось. Постараюсь как можно лучше подготовиться к матчу. Уверена, он будет фантастическим. Думаю, будет интересная игра. Увидим, кто будет лучше», — говорила она на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Поначалу у Андреевой ничего не получалось сделать на приёме в эту ветреную погоду. В первых трёх геймах на подаче Швёнтек россиянка взяла лишь одно очко. Хотя свои геймы Мирра забирала достаточно уверенно. Удивительно, но до брейк-пойнтов первой добралась Андреева. В седьмом гейме, когда счёт был уже 3:3, она упустила двойной брейк-пойнт. А вот в девятом гейме Мирра добилась брейка — количество ошибок в исполнении Швёнтек в какой-то момент переросло в качество. Правда, подать на сет россиянка не смогла — 5:5. Однако два гейма спустя состоялся тай-брейк, на котором Андреева не оставила шансов сопернице — 7:6 (7:1) за 56 минут.

Во второй партии Швёнтек доминировала. Ига отдала Андреевой лишь один гейм, трижды сделав брейк. Брейк-пойнтов у россиянки не было, и сет закончился довольно быстро — 6:1 в пользу польки за 32 минуты.

Эта неудача не надломила Андрееву; Швёнтек же, напротив, хуже провела решающий сет — вернулись ошибки. Россиянка начала партию с брейка, в пятом гейме ещё раз взяла чужую подачу — 4:1. На какой-то момент стало тревожно, после того как Мирра в шестом гейме под ноль отдала подачу. Но то был лишь досадный эпизод. Неудача так и осталась локальной и не переросла во что-то большее. Второй брейк Андреева удержала, а в девятом гейме в третий раз за сет взяла приём и выиграла матч — 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 за 2 часа 18 минут. Это уже восьмая победа Мирры над топ-10, в том числе четвёртая в сезоне.

«Во втором сете соперница меня буквально убила. После этого я просто попыталась собраться и бороться дальше. Когда она играла великолепно, я мало что могла сделать. Только бороться за каждое очко на корте. Спасать даже те мячи, которые нельзя было спасти. В итоге у меня не так уж плохо получилось.

Я знаю, что мой тренер Кончита Мартинес проигрывала здесь в финале. Я постараюсь выступить лучше. У неё огромный опыт. Она даёт мне разные советы», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира.

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Во втором полуфинале встретились трёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко и победительница Australian Open — 2025 Мэдисон Киз. Соболенко ровно прошла по сетке, не отдав ни одной партии за четыре матча. В 1/4 финала Арина победила Людмилу Самсонову (6:2, 6:3). Киз дважды проводила трёхсетовые встречи, а больше всего впечатлила разгромной победой в четвертьфинале над олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич — 6:1, 6:1.

В личных встречах преимущество было на стороне Соболенко: 4-2. Однако самый главный матч выиграла Киз, победившая белоруску в том самом финале AO-2025 — 6:3, 2:6, 7:5. После успеха в Мельбурне американка какое-то время не играла и вернулась на корт уже в Индиан-Уэллсе. Это означает, что перед матчем с Ариной победная серия Мэдисон, которая перед AO ещё и Аделаиду выиграла, составляла 16 матчей.

В этом полуфинале борьбы фактически не было. В первом сете Соболенко ни разу не позволила сопернице выйти на брейк-пойнты; более того, она и на приёме ни одного гейма не отдала. В шестом гейме белоруска приняла под ноль и повесила «баранку» — 6:0 всего за 24 минуты.

В первом гейме второй партии Арина ушла с брейк-пойнта, и то был единственный шанс Киз что-то изменить. Американка выиграла только один гейм, когда счёт был уже 0:5. Таким образом, Соболенко в этом матче взяла 11 геймов подряд. А в седьмом гейме Арина подала на матч — 6:0, 6:1 всего за 52 минуты.

«Я не ожидала, что всё будет так быстро, если честно. Но я очень рада тому, как играла сегодня. Очень рада одержать эту трудную победу над Мэдисон. У меня потрясающий сезон пока что, но у неё есть ещё много возможностей… И да, не могу дождаться, чтобы сыграть ещё много матчей с Киз. И, ребята, о боже, поправьте меня, я не знаю… Но чувствую, что вы поддерживали меня больше, чем её сегодня, и это было действительно невероятно. Большое спасибо, увидимся в финале», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Таким образом, в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе сыграют Мирра Андреева, одержавшая 11-ю победу подряд, и Арина Соболенко.

«Это безумие, я снова это говорю, но это безумие, на что она способна, и такой юный возраст, это впечатляет. Мы играли, уже сыграли пару матчей, это будет здорово, я действительно с нетерпением жду встречи с ней. Это как будто старая мама играет с ребёнком… На сколько лет она младше, о боже, я на девять лет старше, она всего на два года младше моей сестры», — добавила Арина.

Для Мирры это будет четвёртый финал в сезоне и второй в карьере (статистика предыдущих титульных матчей — 2-1), для Арины — третий в сезоне и 34-й в карьере (18-15). В личных встречах у них 4-1 в пользу белоруски.