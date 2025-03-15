«Хочу реванш, мне терять нечего». Мирра — после выхода на Соболенко в финал Индиан-Уэллса

17-летняя россиянка Мирра Андреева победила вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (7:6, 1:6, 6:3) в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

В финале Мирра встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которой в этом сезоне дважды проигрывала (Брисбен, Australian Open). На пресс-конференции после матча со Швёнтек юная россиянка поделилась впечатлениями от очередного громкого успеха и выразила намерение взять реванш у Соболенко за недавние неудачи в битве за титул Индиан-Уэллса.

— Мирра, поздравляю. Как тебе удалось сегодня выиграть битву с Игой?

— Это был действительно тяжёлый матч, непростые условия. Я старалась держаться. Это было нелегко, но очень рада сегодняшней победе. С нетерпением жду финала в воскресенье.

— Что было важнее: победить Швёнтек в Дубае или здесь?

— Оба варианта. Можно мне выбрать оба варианта? Конечно, приятно победить топ-теннисистку, как уже говорила ранее. Знаете, я просто беру это. Приятные ощущения. Чувствую себя отлично. Поэтому выберу оба варианта.

Мирра Андреева на турнире в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— В конце первого сета ты проиграла свою подачу. Затем был уверенно взятый тай-брейк (7:1). На третий сет пришлось выходить после тяжёлого поражения во втором (1:6). Что в эти два момента помогло тебе добиться успеха?

— Да, я не смогла подать на первый сет. Швёнтек повела со счётом 6:5, я отыгралась. После этого почувствовала большую ​​уверенность. Ощущала, что выйду и сыграю на тай-брейке так, будто это последний тай-брейк в моей жизни. Я полагалась на все свои удары. Моя подача была отличной. Чувствовала себя очень комфортно и уверенно во время тай-брейка. Я как бы играла по спирали.

Второй сет получился немного странным (улыбается). Я действительно пыталась что-то сделать, но соперница буквально переигрывала меня, играла довольно глубоко с хорошей высотой над сеткой. Было действительно трудно что-то сделать с этими ударами. Поэтому я просто пыталась держаться и что-то делать. Затем взяла туалетный перерыв. Я начала думать о том, что можно изменить. Решила продолжать играть так же. Может быть, больше выкладываться, стараться играть немного агрессивнее. В итоге я одержала победу, так что чувствую себя отлично. Считаю, что мне удалось неплохо справиться с волнением и давлением, поэтому просто очень горжусь собой.

— После второго сета ты вернулась на корт в новой, более тёплой футболке. Беспокоил ли холод в начале матча?

— Да. В первом сете была солнечная погода. Ветрено, однако светило солнце. Во втором сете я почувствовала, что начинаю немного мёрзнуть. Решила пойти и переодеться в футболку с длинным рукавом. Посчитала, что так будет удобнее играть. Всегда лучше оставаться в тепле. Да, я решила переодеться во что-то более тёплое. Ощущала себя намного лучше, играя в форме с длинным рукавом. Может, мне стоило сделать это немного раньше, но всё нормально.

— Ты ещё очень молода, а у тенниса есть невероятная история успеха тинейджеров. Ига Швёнтек, Серена Уильямс, Мария Шарапова — все они побеждали в этом возрасте. До этого в теннисе была эпоха, когда Штеффи Граф, Мартина Хингис, Моника Селеш и Дженнифер Каприати были выдающимися и доминировали в юности. Ты слышала о той эпохе?

— Конечно, я знаю, что Моника Селеш и Мартина Хингис выиграли много турниров и титулов, когда были тинейджерами. Они играли отлично. Я стараюсь быть на том же уровне, но теннис сильно изменился. Сейчас я не могу представить победу на восьми турнирах «Большого шлема» в 17 лет. Это невозможно. Конечно, я также знаю о Марии и Серене. Я много наблюдала за их игрой. Они выиграли множество титулов, будучи очень молодыми.

Я стараюсь не зацикливаться на этом, потому что потом могу начать слишком много думать, сравнивать себя с ними. Мне кажется, что это не приведёт меня к чему-то хорошему. Я знаю, что они сделали. Хорошо, молодцы. Но я стараюсь не думать о них и пытаюсь сосредоточиться на том, что делать со своей карьерой.

— В финале тебя ждёт встреча с Ариной Соболенко. Ты играла с ней уже дважды в этом году. Чего ждёшь от этого матча?

— Матчи, которые мы провели в этом году, прошли не совсем по-моему сценарию. Могу сказать, что она меня практически «прибила», особенно в Мельбурне. Я хочу взять реваншем, потому что мне всё ещё нечего терять. Чувствую, что поединок выйдет интересным. Будет много виннерсов, много отличных моментов.

Кончита Мартинес должна хорошо подготовить меня к этому матчу. Надеюсь, что она это сделает. Но я просто выйду на корт, как и в любой другой встрече, постараюсь сыграть как можно лучше. Буду бороться за каждое очко, а потом посмотрим, кто победит.

Арина Соболенко — соперница Мирры Андреевой по финалу Индиан-Уэллса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Арина — одна из теннисисток, которую ты знаешь лучше всего лично, поскольку вы говорите на русском языке. Ты общаешься с ней вне корта?

— Да, я узнала её немного лучше, когда мы играли в выставочных матчах и были в одной команде. Не могу сказать, что мы большие друзья, но, если я её вижу, конечно, мы можем поговорить о чём-то. Однако общение не такое, как у Арины и Паулы Бадосы, например. Я узнала её немного лучше как личность, потому что раньше понятия не имела, что она за человек. Мы не проводим много времени вместе, но сейчас я просто немного знаю её.

— Кажется, что в длинных розыгрышах ты будто заранее знаешь, как именно собираешься выиграть очко. Насколько далеко вперёд ты думаешь на корте? Резаный форхенд, а затем драйв – всё это кажется обдуманной стратегией. Кроме того, сегодня ты сделала подачу со скоростью 202 км/ч. Это нормально или машина ошиблась? Что это было?

— Не могу сказать, что я много думаю на корте. Принимаю решения на ходу. Мяч летит на меня, после чего решаю, что с ним делать. У меня нет плана сыграть два кросса и затем бить по линии. Если соперница играет кросс, то я ударю по линии. Когда мяч летит ко мне, я решаю, что с ним делать. Исполняю укороченный удар, если мне это комфортно. Если мне комфортно играть по линии, я делаю это. На самом деле вообще не думаю о том, что буду делать после того, как нанесу удар. Стараюсь быстро принимать решения и в то же время представлять, что собираюсь делать с мячом.

Что касается второго вопроса, я не знала, что моя подача была такой быстрой. Я увидела на экране во время тай-брейка показатель в 126 миль. Но я понятия не имею, что такое мили. Было ощущение, что подала быстро. Вы сказали, что это 200 км/ч?

— 202.

— Ого. Хорошо. Это самая быстрая подача, которую я когда-либо делала. Конечно, это приятно. Думаю, что значительно улучшила свои подачи, так что просто приятно видеть большое число. Собираюсь поговорить об этом с Кончитой, потому что это отчасти её заслуга. Да, приятно видеть такую большую цифру.