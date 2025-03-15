«Не торопись и не жди!» Мирра в Индиан-Уэллсе разобрала всех соперниц в тайном блокноте

Мирра Андреева и не думает сбавлять обороты. В феврале 17-летняя россиянка выиграла турнир WTA-1000 в Дубае, а на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе уже вышла в финал. В настоящий момент победная серия Андреевой составляет уже 11 матчей. И это при том, что в Дубае она выбила из сетки трёх чемпионок турниров «Большого шлема»: Маркету Вондроушову, Игу Швёнтек и Елену Рыбакину. А в Индиан-Уэллсе Мирра остановила тех же Рыбакину (в четвёртом круге) и Швёнтек (в полуфинале).

По ходу турнира в Дубае одной из тем для обсуждений стал блокнот Андреевой, куда Мирра порой заглядывает на переходе. В нынешнем полуфинале со Швёнтек блокнот вновь оказался в центре внимания. Оператор настолько удачно поймал ракурс, что удалось подсмотреть сразу несколько страниц. Очень помог ветер-шалун, переворачивавший листочки, как ему вздумается. Стоит отметить, что у спортсменки чёткий, красивый почерк, а трудности с распознаванием слов обусловлены нечёткостью картинки.

Мирра отдельно готовится к каждому матчу. Да разве может быть иначе на топ-уровне? На одном из кадров видно, что на странице отмечены название турнира (Индиан-Уэллс) и фамилия теннисистки, с которой Мирре предстоит играть (Элина Свитолина):

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

На той же странице написано ещё несколько строк — можно предположить, что там есть «Ты можешь!» и «У тебя всё получится!». Именно эти фразы наличествовали в блокноте Андреевой на «тысячнике» в Дубае. На этом же кадре угадывается окончание (ну или продолжение) фразы «… за каждым мячом». Свитолину, к слову, Мирра обыграла в четвертьфинале — 7:5, 6:3.

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

На странице, посвящённой Елене Рыбакиной, просматриваются «не жалей», «на удобных» (на удобных мячах?) и слово «может». Рыбакина в четвёртом круге оказалась повержена со счётом 6:1, 6:2.

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

На странице с Кларой Таусон всё оказалось сокрыто. В третьем круге датчанка получила «баранку» от Андреевой — 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

А по Варваре Грачёвой имеем, скорее всего, «Ты можешь!» и слово «залетать» в конце предложения. Грачёву Мирра победила со счётом 7:5, 6:4.

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

На странице со Швёнтек (видите вверху латинские буквы «tek» вверху?) совершенно однозначно содержится указание «жди острых ударов» и начало следующего предложения «Слева часть...». А двумя строчками ниже – то ли «Подавала везде», то ли «Подавать везде»:

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

На другом кадре видны слова «Каждый мяч», «быстрые руки» и «всё получится».

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

Чуть позже становится видно, что там написано «Каждый мяч отдельно!». А чуть ниже — «Не торопись, но и не жди!».

Блокнот Мирры Андреевой Фото: Кадр из видео

Как видим, блокнот нужен не только для того, чтобы помнить, на что способна та или иная соперница, но и для самомотивации. После поединка Мирра ответила на вопрос, есть ли у неё согласованная с тренером Кончитой Мартинес программа действий или она предпочитает играть на интуиции. «Конечно, мы обговариваем тактику перед матчем, она объясняет, что мне лучше делать, если, условно, играю против Иги, что мне лучше делать против неё, если играю против Арины, что мне лучше делать против неё.

Поэтому, конечно, есть какая-то основная тактика на матч. Но, когда играю, я как-то интуитивно решаю, что мне делать. Мяч летит, и я решаю, играть ли мне по диагонали, по линии или вообще отрезать или укоротить или, не знаю, сыграть свечку. Поэтому как-то так всё решается, не знаю, сию минуту, вот прям перед тем, как ударить», — рассказала Андреева в интервью YouTube-каналу «Больше!».

А в Дубае Мирра говорила в интервью тому же источнику: «Сейчас я стала более грамотно и более серьёзно к этому относиться, и перед каждым матчем я пишу какие-нибудь установки, которые мне помогут в плане тенниса, в плане тактики, в плане психологии. И когда я чувствую, что мне действительно нужно что-то себе напомнить, или прочитать, или как-то себя ещё подбодрить… Я это почувствовала на финале. Я решила открыть блокнот, прочитать, что я себе написала, и попытаться себе помочь. И вроде получилось.

Я честно скажу, у меня ничего такого завуалированного не написано. На финал я написала: «Играй ей больше через лево, пытайся её двигать, ты всё сможешь». И всякие психологические штучки-дрючки, которые я не буду никому рассказывать (улыбается). Я ничего такого сложного, суперинтересного туда и не написала, всё достаточно просто».

Нечто подобное ведёт и Диана Шнайдер. В этом году она стала записывать в тетрадь свои мысли перед матчами. «Это нововведение. Мне на самом деле уже многие предлагали это делать, чтобы я свои мысли могла по полочкам сортировать. Бывает, на эмоциях что-то забываешь, а с тетрадью можешь открыть, вернуться к своим мыслям.

Впервые записывать я начала совсем недавно, наверное, в Остине, когда играла с Кырстей. Не прямо во время поединка, а перед. Какие-то эмоции, мысли о тактике: куда лучше подавать, как бить и так далее. Такие банальные моменты, но иногда, когда очень сильно переживаешь, ты о них, к сожалению, забываешь и начинаешь делать что-то другое.

Ну и после матча, допустим, записываю, что получалось, а что не получалось, что сработало, а что нет, то есть есть ли что-то, что нужно изменить в следующий раз, играя с ней же. На самом деле это немножко также отвлекает тебя во время переходов от, я бы сказала, такого самобичевания», — говорила она в интервью «Больше!» ранее в этом месяце.

Диана Шнайдер Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Схожие записи в блокноте делали и сёстры Уильямс. Хотя, конечно, 30 одиночных титулов ТБШ на двоих они завоевали не только поэтому. Но сейчас всё внимание Андреевой. Её соперницей по финалу в Индиан-Уэллсе будет Арина Соболенко, трёхкратная чемпионка мэйджоров. Интересно, позволят ли оператор, режиссёр трансляции и ветер ещё раз хотя бы одним глазком заглянуть в блокнот Мирры?