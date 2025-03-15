«Настроиться и превзойти тренера». Что теннисный мир ждёт от Мирры в финале Индиан-Уэллса

Большие победы Мирры Андреевой продолжаются, а новый успех приносит всё больше славы и комплиментов. Теннисный мир в восторге от 17-летней россиянки. Миррой восхищаются и игроки, и тренеры, и СМИ.

Одной из первых результат россиянки прокомментировала Ига Швёнтек, которую в полуфинале переиграла Мирра.

«Она, безусловно, действовала лучше и, вероятно, смелее в решающие моменты. Конечно, помню несколько мячей, которые я могла бы сыграть лучше, но в целом мне кажется, что матч был на высоком уровне. Многое зависело от ветра <…> в конечном итоге, думаю, игра больше складывалась в её пользу, раз она смогла победить. Она сыграла лучше, чем мои предыдущие соперницы», — приводит слова второй ракетки мира Canal+.

Об удачном выступлении Андреевой высказалась и её будущая соперница по финалу Арина Соболенко.

«Это безумие, я снова это говорю, но это безумие, на что она способна, и такой юный возраст, это впечатляет. Мы играли, уже сыграли пару матчей, это будет здорово, и я действительно с нетерпением жду встречи с ней, это как будто старая мама играет с ребёнком… На сколько лет она старше, о боже, я на девять лет старше её, она всего на два года моложе моей сестры, и я смотрю на своих сестёр, это так безумно», — сказала Арина в интервью на корте.

Мирра Андреева и Арина Соболенко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Иностранные журналисты тоже обратили внимание на молодую россиянку.

«Очень любопытно, сможет ли Андреева составить конкуренцию Соболенко. Мирра совсем не любит играть с Ариной, она дважды потерпела поражение в Австралии в начале этого сезона, но теперь она выглядит как другой игрок. Надеюсь, будет весело», — написал португалец Жозе Моргаду в социальных сетях.

«Атлетизм. Виденье корта. Креативность. Мирра Андреева – это что-то особенное. Будет весело наблюдать за ней ещё долгие годы», — так на победу россиянки отреагировала пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Российские эксперты тоже позитивно смотрят на успехи Андреевой и её перспективы в финале с Соболенко.

«У Андреевой шансы 60/40 на победу в финале с Соболенко. Арина не выдержит финального напряжения. У Соболенко есть победы на турнирах «Большого шлема», но она продолжает оставаться самой собой. Она в первую очередь воюет с собой. Если побеждает себя, то обыгрывает и соперниц. Думаю, в данном случае психологический фактор будет играть на руку Мирре, потому что она молода и её все боятся, ведь это восходящая звезда», — сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук «Чемпионату».

«Мирра Андреева будет ещё расти. То, что она в столь юном возрасте выигрывает «тысячник» в Дубае и выходит в финал Индиан-Уэллса, пройдя Рыбакину и Швёнтек, впечатляет. Бывают турниры, где превосходишь соперников по классу и сетка легче. Но у Мирры не так — каждый матч был сложным и трудным. С учётом того, что Швёнтек любит играть в Индиан-Уэллсе и ей подходят эти условия, победа Андреевой — очередной этап к становлению первой ракеткой мира. Не секрет, что с такими результатами у неё есть все шансы быть первой.

В идеале хочется увидеть борьбу и три сета. Мне кажется, Мирра может настроиться и превзойти свою наставницу Кончиту, которая была в финале этого турнира, и записать своё имя в список победительниц Индиан-Уэллса», — поделилась российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

«Потрясающий результат, великолепная победа Мирры! Второй раз подряд взять вверх над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» — это многое говорит об ее игре. Здорово, что она не расстроилась после проигранного второго сета и продолжила гнуть свою линию, играя очень разнообразно и давя Швёнтек. Как по мне, она на порядок превосходила Игу в розыгрышах. Невозможно не восхищаться Миррой и ее психологической устойчивостью в такие важные моменты», — цитирует олимпийскую чемпионку в парном разряде Елену Веснину «СЭ».

«Мирра Андреева — суперзвезда российского спорта, это неоспоримый факт. С учётом уровня конкуренции в теннисе, это мегакосмический уровень. Тем более она обыгрывает Швёнтек, является первой ракеткой России. Мирра в полном порядке и сейчас едва ли не главная звезда российского спорта. Среди девочек — точно главная!» — поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с «Матч ТВ».

Финал турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева и Арина Соболенко проведут в воскресенье, 16 марта.