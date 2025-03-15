Медведев бьётся с Руне за финал Индиан-Уэллса. А Алькарас ждёт матча. LIVE!

На «Мастерсе» в ночь на воскресенье определятся финалисты у мужчин. На корте появится и россиянин.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у женщин впервые будет выходной, а у мужчин состоятся оба полуфинала. На корт выйдут сильнейшие, оказавшиеся в четвёрке лучших турнира у мужчин. Сначала Даниил Медведев (пятый номер посева) померится силами с датчанином Хольгером Руне (12), а затем испанец Карлос Алькарас (2) – с британцем Джеком Дрейпером (13). Отметим, что Медведев и Алькарас два прошлых розыгрыша неизменно становились финалистами. За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.