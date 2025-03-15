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Даниил Медведев, Руне, Алькарас: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Медведев бьётся с Руне за финал Индиан-Уэллса. А Алькарас ждёт матча. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
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На «Мастерсе» в ночь на воскресенье определятся финалисты у мужчин. На корте появится и россиянин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у женщин впервые будет выходной, а у мужчин состоятся оба полуфинала. На корт выйдут сильнейшие, оказавшиеся в четвёрке лучших турнира у мужчин. Сначала Даниил Медведев (пятый номер посева) померится силами с датчанином Хольгером Руне (12), а затем испанец Карлос Алькарас (2) – с британцем Джеком Дрейпером (13). Отметим, что Медведев и Алькарас два прошлых розыгрыша неизменно становились финалистами. За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Накануне состоялся очень интересный день, в котором Мирра Андреева победила 5-кратную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек. Все подробности в нашем прошлом лайве.

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21:01 Даниил Сальников

Расписание субботы

Расписание в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:

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