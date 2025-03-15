Медведев бьётся с Руне за финал Индиан-Уэллса. А Алькарас ждёт матча. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у женщин впервые будет выходной, а у мужчин состоятся оба полуфинала. На корт выйдут сильнейшие, оказавшиеся в четвёрке лучших турнира у мужчин. Сначала Даниил Медведев (пятый номер посева) померится силами с датчанином Хольгером Руне (12), а затем испанец Карлос Алькарас (2) – с британцем Джеком Дрейпером (13). Отметим, что Медведев и Алькарас два прошлых розыгрыша неизменно становились финалистами. За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.
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Накануне состоялся очень интересный день, в котором Мирра Андреева победила 5-кратную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек. Все подробности в нашем прошлом лайве.
Расписание субботы
Расписание в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:
- 15 марта 2025
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