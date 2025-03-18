Должны ли мужчины и женщины в теннисе зарабатывать одинаковые призовые?

Вопрос равенства призовых в теннисе снова оказался в центре внимания. В 2025 году престижный турнир в Индиан-Уэллсе, относящийся к категории ATP Masters 1000 и WTA-1000, неожиданно отказался от традиционной схемы одинаковых призовых для мужчин и женщин, которая практиковалась на протяжении многих лет. Разница оказалась незначительной (допустим между четвертьфиналистами — порядка $ 12 тыс.), но сам факт такого изменения вызвал обсуждения.

Будут ли другие крупные турниры, например, в Майами и Цинциннати, следовать этому примеру? Обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Артём Тайманов, давно освещающие теннис, обсудили, должны ли призовые в теннисе быть равными и какие факторы необходимо учитывать при их распределении.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе – он в финале материала, а также написать своё мнение в комментариях

Разовая акция или новый тренд – теперь призовые всё чаще будут неравными?

Павел Панышев обозреватель «Чемпионата» «Я уверен, что это не случайность. В США умеют считать деньги и любят повторять пресловутую фразу про бизнес, который превыше всего. Думаю, что тенденция с дифференцированными призовыми на турнирах ATP и WTA будет набирать обороты. Мужские матчи привлекают больше зрителей и спонсоров, поэтому логично, что игроки получают соответствующие гонорары».

Артём Тайманов обозреватель «Чемпионата» «Я не уверен, что это перерастёт в глобальный тренд. Понятно, что политический ландшафт и в том числе отношение ко всеобщему равенству прав в США на ближайшие годы изменились, но не думаю, что это будет повсюду проявляться в подобных мелочах. Да и разница в призовых в Индиан-Уэллсе скорее формальная. Честно говоря, вообще не понимаю, зачем это было сделано – разрыв реально небольшой, меньше 10% на каждой стадии, включая чек за титул. К тому же в прошлом году на аналогичном турнире в Риме разница была гораздо больше: Зверев получил за победу € 963 тыс., а Швёнтек — менее € 700 тыс.».

Должны ли мужчины и женщины получать одинаковые призовые на обычных турнирах?

Павел: Нет, не должны. Это не дискриминация, а экономика. И тут я согласен с авторитетным для меня мнением Евгения Кафельникова. Логика простая: возьмите, например, мужской и женский футбол или хоккей. Вы можете представить, чтобы там у мужчин и женщин были равные зарплаты? Продажа билетов, телевизионных прав, ажиотаж, популярность, различные рейтинги – всё это должно учитываться. И здесь ATP-тур вне конкуренции, хотя лично я не имею ничего против WTA-тура и с удовольствием за ним слежу.

Артём: Скорее да, чем нет. Женские матчи тоже интересны, зрелищны, тут и близко нет такого огромного разрыва, как в том же футболе или хоккее. Думаю, отчасти причина в истории развития спорта – футбол и тем более хоккей у женщин начали активно продвигать не так уж давно, а женский теннис существует вместе с мужским на протяжении всей его истории. Период проведения чисто мужских крупных турниров был очень коротким. Например, мужской Уимблдон впервые состоялся в 1877 году, а женский – уже в 1884-м. Так что женщины исторически представлены в теннисе наравне с мужчинами уже на протяжении многих поколений. Что касается билетов, ТВ-прав, рейтингов – это непостоянный фактор. Я даже по себе лично могу сказать, что в какие-то периоды за 20+ лет просмотра тенниса мне был больше интересен мужской тур, а в какие-то – женский. Всё зависит от числа ярких звёзд в тот или иной отрезок и от личных болельщицких симпатий. Те же Шарапова, сёстры Уильямс, Энен, Клейстерс, Моресмо точно привлекали не меньше зрителей, чем нынешние молодые игроки в мужском туре.

А как насчёт турниров «Большого шлема», где мужчины играют в пятисетовом формате?

Павел: Тут ситуация очевиднее. Мужчины играют в пятисетовом формате, что требует большей физической подготовки и выносливости. Это влияет и на нагрузку, и на зрелищность матчей. Логично, что на «Шлемах» призовые должны быть разными. Это банальный закон бизнеса и правило справедливой оплаты труда.

Артём: С одной стороны, соглашусь, что логичнее смотрелся бы небольшой перевес в сторону мужских призовых. В среднем мужские матчи на «Шлемах» гораздо длиннее женских (хотя, конечно, на любом мэйджоре можно найти не один женский матч, который продолжался дольше какого-нибудь мужского), они требуют более серьёзных физических затрат. В конце концов, во время телевизионных эфиров в них банально можно уместить больше рекламы. С другой стороны, «Шлемы» – эдакий локомотив теннисного мира. Это не просто самые престижные и старые турниры, это ещё и соревнования, во многом задающие тренды. Поэтому равенство призовых на них – где-то символичный шаг, подталкивающий другие турниры следовать их примеру.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Должны ли призовые зависеть от ТВ-рейтингов и зрительского интереса?

Павел: Обязательно. То, что больше нравится людям и приносит больше дохода, всегда должно находиться во главе учитываемых факторов. Зрительский интерес в профессиональном спорте – ключевой момент, от которого зависит всё остальное. И в этом плане матчи, скажем, Джокович – Алькарас или Алькарас – Синнер определённо соберут рейтинги выше любого женского матча с участием топовых теннисисток.

Артём: Да, определённая зависимость должна быть. Но, как я уже отмечал в одном из предыдущих ответов, рейтинги и зрительский интерес – вещь непостоянная. Теннис – один из тех видов спорта, где рейтинги женского спорта могут быть не только на одном уровне с мужским, но и выше. Всё зависит от числа ярких звёзд на текущем отрезке, а также от их национальности. Понятно, что звёзды из более «теннисных» стран принесут больше ТВ-рейтингов, чем, условно, из Норвегии, Дании или Марокко.

Что важнее для определения призовых: средний уровень тура или уровень лидеров?

Павел: Оба критерия важны, однако «кассу», как правило, делают лидеры, как это было в ту же эпоху «Большой тройки» (ладно, не будем обижать Энди Маррея и назовём её «Большой четвёркой»). Но и средний уровень тура не должен опускаться ниже определённой планки. Всё-таки у тенниса огромная аудитория, а теннисисты представляют множество стран.

Артём: Тут могу только согласиться с Пашей. Понятно, что массовая аудитория приходит за звёздами (едва ли человека, не интересовавшегося теннисом, может внезапно привлечь условный Франсиско Серундоло). При этом нужна и конкуренция, потому что постоянно смотреть, как топы сметают с корта всех, кроме друг друга, – удовольствие сомнительное. Но всё же спонсоры и рекламодатели в первую очередь работают со звёздами, а от их денежных вливаний в турниры, в ATP и WTA призовые зависят напрямую. При этом отмечу один момент: в последнее время всё больше денег поступает от букмекерских контор, а этим ребятам как раз не очень-то важно, каков уровень лидеров – много ставок делается на матчи равных соперников.

Влияет ли средняя продолжительность матчей на призовые?

Павел: Несомненно. Кто больше работает – тот больше зарабатывает. Здесь мы возвращаемся к вопросу о турнирах «Большого шлема», где длительность женских и мужских матчей совершенно разная. Я помню женские матчи, уложившиеся в 30-40 минут. Разве справедливо получить большие призовые при таком тайминге?

Артём: А я помню и мужские матчи, заканчивавшиеся за 30-40 минут. Самый короткий был как раз на «Мастерсе», когда Бернард Томич проиграл Яркко Ниеминену в Майами-2014 за 28 минут (при этом даже успел взять один гейм). Кстати, через несколько лет Томич ещё и Жо-Вильфриду Цонге на Уимблдоне-2019 уступил за 58 минут и даже был оштрафован за то, что не боролся на корте. Были и другие подобные случаи. Свежий пример в Индиан-Уэллсе: Даниил Медведев уже через 12 минут праздновал победу над Алексом Михельсеном. Правда, там в исход матча вмешались проблемы со здоровьем у американца. Тем не менее зрители даже не успели включиться в матч, как он уже закончился. Это большое разочарование для тех, кто пришёл на стадион. Понятно, что в женском туре разгромы происходят чаще, но и матчей на три-четыре часа там хватает (Беатрис Хаддад-Майя и Сара Соррибес-Тормо передают привет). Словом, этот аргумент работает только для «Шлемов», а суть равных призовых на них я уже объяснил.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А как насчёт эстетики женского тенниса, что тоже порой используют как аргумент?

Павел: Очень дискуссионный вопрос. С одной стороны – да. Всегда приятно наблюдать за спортивными девушками, показывающими классный теннис. С другой стороны, на трибунах тоже много девушек, и им, вероятно, куда более интересны мужская красота и атлетичность. Поэтому нужно учитывать интересы всей публики.

Артём: Звучит даже несколько обидно для девушек. Получается что-то вроде «играете вы, конечно, похуже и поскучнее, но, поскольку вы красивые, мы вам введём особую оплату». Ну и теннис – это всё же не художественная гимнастика, синхронное плавание и даже не фигурное катание, где в той или иной степени оценивают красоту и грацию, образ. И даже есть судейские оценки. Это спорт на результат, и я сомневаюсь, что сами женщины хотели бы равных призовых с такой формулировкой. Говорить здесь нужно об уровне игры и её зрелищности, а не о внешней привлекательности. Хотя нет смысла спорить, что та же Анна Курникова во многом благодаря своим внешним данным и сама была очень популярна, и фан-базу тенниса в целом изрядно увеличила. Просто это тема маркетинга и рекламы, а не самого́ вида спорта.

Итог: за или против равных призовых?

Павел: Я против равных призовых в теннисе. Рынок диктует свои законы. Возможно, для женского тура можно придумать и разработать дополнительную бонусную шкалу в зависимости от показываемого результата. Если те же Арина Соболенко и Ига Швёнтек очень долго находятся в топ-3 мирового рейтинга и делают «кассу» организаторам больше, чем все остальные, – они заслужили зарабатывать больше. Или, например, возьмите последние успехи российской звёздочки Мирры Андреевой, которая уже начинает греметь на весь теннисный мир и идёт по пути Марии Шараповой. Она тоже заслуживает зарабатывать много.

Артём: Я за и считаю, что в равных призовых нет ничего плохого. Женщины тоже тренируются с детства, колесят по всему свету, многим жертвуют ради выступлений на высшем уровне. Окей, небольшая разница в призовых, как на нынешнем Индиан-Уэллсе, ещё допустима, но она точно не должна быть огромной. И отмечу, что я рад росту призовых в целом. Взять тот же Уимблдон – Мария Шарапова в 2004-м за свою победу получила £ 560 тыс., а ко второй половине 2010-х (за исключением пандемийного 2021 года) призовые для чемпионки перевалили за £ 2 млн! При этом с 2007-го женщины и мужчины там получают равные призовые – как в одиночке, так и в паре.

Что говорят звёзды тенниса?

Евгений Кафельников олимпийский чемпион Сиднея-2000 «Я болею за всех наших девушек и стараюсь смотреть их игры. Но специально смотреть матчи первого, второго, третьего круга у меня нет желания — разве что в редких случаях. Заслуживают ли женщины равной оплаты труда? Нет, конечно. Далеко за примером ходить не надо: откройте прошлогодний «Ролан Гаррос» — матч четвёртого круга между Игой Швёнтек и нашей Настей Потаповой. Матч игрался за разницу в € 200 тыс. К сожалению, Настя за два сета выиграла всего лишь девять розыгрышей. Понимаете? И матч длился 40 минут. А если брать параллель с мужчинами, то они играли по четыре-пять часов ровно за те же деньги. Где справедливость?»

Рафаэль Надаль 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» «Я точно не лицемер. Мне не нравится быть таким и говорить простые вещи. Возможности должны быть равными. Несправедливость в том, что нет равных возможностей. Если вы меня спросите, являюсь ли я феминистом, то скажу, что да. Если вы считаете, что феминизм заключается в равных возможностях для мужчин и женщин, то я феминист. Но, знаете, это понятие воспринимается слишком категорично».