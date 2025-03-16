Медведев не вышел в третий финал Индиан-Уэллса. Даниил обидно уступил юному датчанину

В ночь с 15 на 16 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) стартовал 11-й игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой полуфинальный матч проводил и шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. В соперниках у него был представитель Дании Хольгер Руне, занимающий сейчас 13-е место в рейтинге ATP.

Напомним, во втором круге Даниил обыграл Бу Юньчаокэтэ из Китая (6:2, 6:2), а в 1/16 финала его оппонент американец Алекс Михельсен, отдав два гейма, снялся из-за отравления. В четвёртом круге Медведев одолел Томми Пола — 6:4, 6:0 — и впервые в сезоне победил соперника из топ-20 мужского мирового рейтинга. А в четвертьфинале россиянин на тай-брейке решающего сета дожал француза Артюра Фиса со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Трудовую победу над непростым оппонентом Даниил прокомментировал так:

«В этом году я проиграл много сложных матчей, в которых мог бы выиграть или, может быть, должен был выиграть, не уверен. Но в сложных поединках всё складывается примерно 50 на 50. Чем больше ты проигрываешь, тем больше начинаешь терять уверенность в себе в трудные моменты. Так что, независимо от того, принимаешь ли ты правильные тактические решения и хорошо ли играешь, самое главное — победить. Я был рад, что перешёл эту черту. Он спас несколько матчболов, в третьей партии вёл с брейком. Просто рад победе. Вот и всё», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Хольгер, в свою очередь, на пути к очной битве с Даниилом сначала последовательно одолел представителей Франции, а именно Корентена Муте (6:2, 6:4) и Уго Умбера (5:7, 6:4, 7:5). Затем Руне выбил из борьбы грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4). В 1/4 финала калифорнийского «тысячника» 13-я ракетка мира одержал волевую победу над нидерландцем Таллоном Грикспором со счётом 5:7, 6:0, 6:3. Таким образом, Хольгер стал третьим игроком, родившимся в XXI веке, которому удалось не менее шести раз выйти в полуфинал турниров серии «Мастерс».

Хольгер Руне Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Датчанин выиграл на грунте в четвертьфинале Монте-Карло-2023 (6:3, 6:4), Даниил взял реванш в финале грунтового «Мастерса» в Риме-2023 (7:5, 7:5), а затем победил в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2024 (7:5, 6:4).

В преддверии новой очной битвы россиянин похвалил скандинавского противника, назвав его игроком топ-уровня.

«Руне — игрок топ-уровня. Хотя иногда у него бывают спады, на самых важных стадиях он демонстрирует отличные результаты. С нетерпением жду этой встречи, уверен, что получится замечательный матч», — заявил Медведев в интервью на корте после победы над Фисом.

А на пресс-конференции чемпион US Open 2021 года в мужском одиночном разряде добавил следующее.

«Хольгер может играть на подъёме, может играть ровно, он может хорошо подавать, у него может быть хороший удар. Я чувствую, что у него одни плюсы. Интересно, но это иногда идёт ему во вред, потому что, когда у тебя в арсенале так много оружия, это может быть сложно. Хольгер знает, что иногда его игра нестабильна, но, когда он проходит далеко, его очень сложно победить. Я ожидаю тяжёлого матча, в котором мне придётся сыграть очень хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На старте очередного поединка теннисистам долго удавалось забирать свои подачи, однако в пятом гейме Руне смог оформить первый брейк в этом матче — 2:3. На втором брейк-пойнте датчанин заставил Даниила, который является двукратным финалистом Индиан-Уэллса, ответить коротко и забил мяч с хафкорта. Но Медведев, известный своим бойцовским характером, не отпустил далеко соперника и сразу же сделал ребрейк — 3:3. На решающем мяче 21-летний Хольгер не справился с резким ударом под форхенд. Восьмой гейм получился очень затяжным, однако скандинавскому спортсмену удалось спасти свою подачу — 4:4. А при счёте 5:5 Руне вновь удалось зацепиться на приёме и оформить важнейший брейк — 5:6. Датчанин заработал двойной брейк-пойнт, и на втором мяче Даниил побежал с косой подачи к сетке, сыграл резаным с лёта в трос. На этот раз мяч отскочил на его половину корта. К сожалению, Медведеву не удалось отыграть очередной брейк противника, и Хольгер со второго сетбола повёл в счёте — 7:5. Статистика партии: 9/16 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 12/18 – у датчанина.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Руне продолжил поддавливать оппонента. Представитель Дании забрал под ноль подачу Даниила в начале второй партии — 1:2, перед этим не отдав ни одного очка в своём гейме. Затем Хольгер оторвался в счёте — 1:3. Далее игроки не позволяли друг другу создавать шансы на приёме. В итоге Руне довёл начатое до конца, одолев Медведева со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 38 минут. При этом в 10-м гейме второго сета у нашего именитого соотечественника было 0:30 на чужой подаче, и потенциально он мог заработать брейк-пойнты. Статистика матча: 15/27 у Даниила по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 20/28 — у Хольгера. Таким образом, Руне вышел в свой дебютный финал Индиан-Уэллса и четвёртый — на турнирах серии «Мастерс». В титульном поединке датчанин сразится с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания).

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