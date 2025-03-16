«Такие неудачи ранят». Реакция на сенсационный вылет Медведева и Алькараса с Индиан-Уэллса

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе завершились полуфинальные матчи. Многие болельщики предвкушали третью подряд битву за титул между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом, но пару финалистов сенсационно составили датчанин Хольгер Руне и британец Джек Дрейпер.

Руне в двух сетах переиграл Медведева (7:5, 6:4), а Дрейпер не сломался и дожал Алькараса (6:1, 0:6, 6:4) в трёх партиях даже после полученной «баранки» во второй. В чём причина неожиданно синхронного вылета Даниила и Карлоса с калифорнийского «Мастерса»?

Полуфиналы Индиан-Уэллса ознаменовались рядом примечательных серий и статистических показателей для теннисистов. Даниил Медведев уступил в пятом полуфинале на уровне ATP подряд. Россиянин не выходил в финалы с Индиан-Уэллса-2024 и не выигрывал титулы с весны 2023-го (Рим). На данный момент в топ-30 нет других игроков, которые не добирались бы до финала за последние 12 месяцев.

«Пока с командой полностью не обсудили, но, в принципе, согласились, что Руне хорошо играл. Я всегда говорил, что мне здесь днём играть тяжелее, потому что получается, что я ни вечером, ни днём не могу забить легко на этих медленных кортах этими медленными мячами, а другие днём могут, когда вечером не может никто, и, в принципе, как мне кажется, в этом и была разница. Потому что матч, в принципе, относительно близкий, но он в конце длинных розыгрышей мог ударить сильно и как бы поставить меня в неудобное положение, а я ударить сильно не могу такими мячами, и поэтому, в принципе, вот как раз таки какой там был розыгрыш по 34 удара на 5:4? Вот он и демонстрирует весь матч. У него просто было больше оружий в данных конкретных условиях, поэтому он смог победить», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Даниил Медведев на турнире в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хольгер Руне победил в 150-м матче за карьеру. Руне выиграл полуфинал впервые с января 2024-го – у него была серия из семи поражений на данной стадии. Он четвёртый раз поборется за титул на «Мастерсах» – его баланс в финалах на турнирах этой категории – 1:2. Хольгер неудачно провёл последний год, однако всё-таки многие слишком рано списали его со счетов. Руне серьёзно уступает в достижениях лучшим игрокам своего поколения Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу, но ещё способен сократить разрыв с ними. Титул Индиан-Уэллса может стать хорошим началом для последующего восхождения.

«Это значит многое. Работа ещё не закончена, но, безусловно, ощущения великолепные. Для меня игра с Даниилом — одна из самых сложных задач в туре. У него было преимущество 2-1 в личных встречах. Мне удалось его обыграть в первый раз. Мы очень хорошо знаем друг друга, много тренировались вместе. Это было суперсложно. Я выбрал правильную тактику, но всё равно было трудно играть против него. Он демонстрирует отличную игру и наносит великолепные удары. У него просто крепкая игра. Я действительно горжусь собой», — сказал Руне в интервью на корте.

Хольгер Руне на турнире в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карлос Алькарас упустил возможность взять третий подряд титул в Индиан-Уэллсе, повторив рекорд Роджера Федерера (2004-2006) и Новака Джоковича (2014-2016). У Алькараса была серия из 16 побед на этом турнире, но теперь она закончилась. Неужели Карлосу помешал более быстрый хард на калифорнийских кортах, который постелили в этом году?

Алькарас выражал недоумение по поводу подобного решения организаторов, так что неприспособленность к покрытию действительно могла в какой-то степени сказаться на его игре. Однако нельзя не отдать должное сопернику испанца — Джеку Дрейперу.

«Такие неудачи ранят. Это больно. Я не хочу проиграть ни один матч, но думаю, что эта игра была для меня особенной. Сегодня было тяжело, много нервов по ходу встречи. Что я мог сделать лучше? Просто играть в своём стиле и, знаете, выходить на корт с меньшим волнением. Я думаю, это было большой проблемой. Сегодня был трудный день для меня. Я плохо тренировался. Не чувствовал себя хорошо на корте. Знаете, даже на разминке на корте я много пропускал, не чувствовал ударов. Вот почему я разговаривал с Хуан-Карлосом Ферреро на тренажёре.

Немного зол на себя за то, как разминался на корте. Я не подошёл к матчу наилучшим образом, как мог. Поэтому нервничал весь день, на тренировке перед матчем, и я думаю, что это повлияло на поединок. Конечно, я хотел взять третий подряд титул в Индиан-Уэллсе. Однако меня разочаровало не то, что это желание не удалось реализовать, а то, как я сам оцениваю этот матч. Весь день я не мог сохранять спокойствие. Выступление, особенно в первом сете, было, пожалуй, одним из худших в моей карьере», — сказал Алькарас на пресс-конференции после окончания встречи.

Джек Дрейпер и Карлос Алькарас после полуфинала Индиан-Уэллса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джек Дрейпер впервые вышел в финал «Мастерса». В целом для него это будет шестой финал ATP в карьере (взял два титула). За счёт выступления в Индиан-Уэллсе британец дебютирует в топ-10 мирового рейтинга. Он будет восьмым в случае поражения в финале и седьмым, если возьмёт кубок. Дрейпера часто упускают из виду, но за последний год британец совершил солидный прогресс на корте. 23-летний теннисист продолжает совершенствовать свою игру на корте, так что его пребывание в первой десятке может быть всерьёз и надолго.

«Это была странная игра. Карлос вышел немного вялым. Первый сет прошёл быстро. У меня была возможность в первом гейме второго сета. Он сразу же подал эйс. Со мной произошло то же самое, что и с ним в первом сете. Я начал нервничать, у меня снизилась энергия. С противниками такого уровня, как он, всё может измениться моментально, очень быстро. Я просто потерялся на корте на 25 минут. В третьем сете я вышел бороться и показать должное отношение. Мне удалось каким-то образом довести дело до победы в концовке», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Пара финалистов Индиан-Уэллса действительно получилась сенсационной. Известный теннисный журналист Жозе Моргаду перед полуфиналами проводит опрос по поводу того, кто в итоге разыграет титул. 55,8% из почти пяти тысяч участников ожидали увидеть очередную битву Медведева и Алькараса. Только 6,3% ставили на решающий матч Руне – Дрейпер.

Мало кто ожидал вылет Даниила Медведева и Карлоса Алькараса в полуфиналах Индиан-Уэллса Фото: Страница Жозе Моргаду в соцсети

В финале Моргаду отдаёт предпочтение Дрейперу, хотя не списывает со счетов Руне, который уже брал «Мастерс» в Париже в 2022 году, причём сломил тогда в финале 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Большой момент для Дрейпера. Так приятно видеть его здоровым. Две победы над игроками топ-4 на этой неделе, которые также являются двумя последними чемпионами Индиан-Уэллса (Тейлор Фриц в 2022-м, Карлос Алькарас – в 2023-2024) и дебют в топ-10. Думаю, Джек будет фаворитом в финале, но Хольгер Руне уже имеет опыт победы на «Мастерсе» в прошлом», — написал Моргаду своё мнение о предстоящем сражении за титул Индиан-Уэллса.