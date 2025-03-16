У Надаля — бутылочки, у Серены — шнурки: Мирра тоже нашла свой секрет успеха

Мирра Андреева стремительно ворвалась в первую восьмёрку мировой классификации. В понедельник появится свежая версия рейтинга WTA, и 17-летняя россиянка впервые в карьере окажется в топ-8. Андреева полностью заслужила своё место в рейтинге, особенно если учесть, каких соперниц она теперь обыгрывает. В последние 30 дней Мирра нанесла по два поражения таким чемпионкам турниров «Большого шлема», как Елена Рыбакина и Ига Швёнтек, — сначала в Дубае, а потом – в Индиан-Уэллсе. Просто сумасшедшее достижение!

По ходу турниров выяснилось, что на корт Андреева приносит с собой блокнот, в котором записаны мысли по поводу того, как противостоять той или иной сопернице, а также мотивационные выражения различного характера. Чтение блокнота потихоньку становится доброй приметой для Мирры. Или, если хотите, неким элементом ритуала.

Вообще же, когда речь заходит о ритуалах, в первую очередь вспоминается Рафаэль Надаль. Перед каждой игрой испанский теннисист строго определённым образом расставлял возле своей скамейки бутылочки с водой и другими жидкостями. Этот порядок должен был сохраняться на протяжении всего матча.

Рафаэль Надаль в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

А перед розыгрышем Надаль несколько раз касался своего лица — тоже строго определённым образом:

Рафаэль Надаль в 2017 году Фото: Michael Dodge/Getty Images

Несмотря на стремление следовать приметам, сам Надаль как-то заявил, что не считает себя суеверным. «Я не суеверен, иначе менял бы ритуал с каждым поражением. Я даже не раб своего распорядка: моя жизнь постоянно меняется, а турниры сильно отличаются от тренировок. Для меня это способ привести в порядок голову, способ сконцентрироваться и заставить замолчать внутренние голоса. Не слушать голос, который говорит мне, что я проиграю или, что ещё опаснее, будто я выиграю», — приводит слова Рафаэля, сказанные в 2020 году, Corriere della Sera.

Мария Шарапова известна тем, что никогда не наступала на линии. Разумеется, этого она придерживалась только между розыгрышами, а не во время их.

Мария Шарапова и Серена Уильямс в 2015 году Фото: Scott Barbour/Getty Images

«Суеверна ли я? Нельзя сказать, что я суеверна. Я стараюсь быть очень дисциплинированной, правильно питаться и уделять необходимое время сну. Ношу подаренное на счастье бабушкой ожерелье», — говорила в 2014 году Шарапова, чьи слова приводит Postimees.

Были свои ритуалы и у Серены Уильямс. Американская теннисистка всегда завязывала шнурки одинаковым образом, а во время турнира носила одну и ту же пару носков. Перед первой подачей Уильямс пять раз стучала мячом в землю, а перед второй — два.

Серена Уильямс в 2022 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Серена признавала, что эти ритуалы в некоторой степени являются для неё помехой. «У меня слишком много суеверных ритуалов, и это раздражает. И я проигрываю не потому, что плохо играю, а потому, что неправильно завязываю шнурки. И это совершенно нелепо, потому что я должна пользоваться одной и той же обувью, путешествовать с одними и теми же сумками», — приводит слова Уильямс, сказанные в 2007 году, The Standard.

Новак Джокович перед подачей очень долго стучит мячом в корт, прежде чем подбросить его и подать.

Новак Джокович в 2008 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По словам Джоковича, это раздражает не только его соперников, но и его самого. «Я заранее не принимаю решения о том, как много раз постучу мячом в корт. Знаю, что это многих раздражает, иногда и меня тоже. Я бы хотел меньше стучать мячом о корт и легко находить ритм. Но иногда, особенно в трудные моменты, я чувствую напряжение и стучу мячом больше.

Я жду правильного момента для подброса мяча, чтобы найти нужный темп в своём движении — с первого шага и замаха. Точного количества отскоков у меня нет. Лет 10 назад при счёте «ровно» я постучал бы мячом чётное количество раз, а при счёте «больше» — нечётное. Но уже всё не так, хоть проблема и остаётся», — говорил в 2021 году Новак, чьи слова приводит Tennis Head.

Вера Звонарёва на переходе с головой накрывалась полотенцем — чтобы полностью отрешиться от происходящего и «перезагрузиться» перед очередной парой геймов.

Вера Звонарёва в 2010 году Фото: Al Bello/Getty Images

Нечто подобное, только без полотенца на голове, в последнее время иногда проделывает Андрей Рублёв.

Андрей Рублёв в 2025 году Фото: Кадр из трансляции

«Медитация ли это? Не знаю. Это упражнение с дыханием. Я пытаюсь понять, поможет ли мне это стать лучше, иметь лучшее мышление, или нет. На данный момент у меня нет ответа на этот вопрос, потому что прошло слишком мало времени. Я занимаюсь этим с начала сезона. Похоже, стало лучше, но я всё ещё расстраиваюсь, злюсь. Посмотрим в долгосрочной перспективе. Со мной никогда не знаешь наверняка», — говорил Рублёв на одной из пресс-конференций в феврале.

По словам Андрея, счастливые приметы от турнира к турниру могут меняться. «На всех турнирах по-разному. К примеру, на Кубке Кремля я ходил в один и тот же ресторан и заказывал одно и то же блюдо. В Дохе мы садились обедать за один и тот же стол. В Аделаиде мы всегда пили чай в лобби после ужина, даже если было уже поздно», — говорил он в интервью Tennis TV в 2020 году.

А Даниил Медведев в том же интервью рассказал, что старается придерживаться определённого распорядка дня. «Стараюсь всегда тренироваться за три с половиной часа до матча, а поесть — за два с половиной. Это не совсем суеверие, просто так я лучше себя чувствую. Однако если у меня не получится сделать всё вовремя, это не значит, что я не смогу попасть в корт или что-то такое», — сказал Медведев.

Вернёмся к Мирре Андреевой и её блокноту. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отметила, что такие приёмы здорово помогают, и рассказала, каких примет придерживалась она сама. «Мне удалось поговорить с Миррой после победы в Дубае. Она отметила, что работает с психологом и что ей это очень сильно помогает. Я впервые слышала в речи победительницы, что она благодарит и саму себя. Очень грамотная работа в 17 лет, ведь она понимает, что в её профессии нужно правильно общаться с людьми и правильно себя вести. Андреева — очень мудрая теннисистка для 17 лет. Хоть и разрешили коучинг, но блокнот помогает, ведь важнее оставаться самой в игре. Если Мирра делает это в таком возрасте, значит, это не уловка, а работа с профессионалом.

Я в своё время использовала приём, когда клала полотенце на лицо. Также отворачивалась от поля на фон и представляла какую-то ситуацию, которая мне нравится. Не обязательно это теннис, а воспоминание из жизни или детства. Ещё был лайфхак, когда после перехода вставала на подачу. Во время перехода представляла, как буду подавать. Был примерный план, который, может, и не получится, но был намечен. Ты выходишь и знаешь, что будешь делать, а не так, что выходишь, берёшь мяч и не знаешь, что делаешь. У меня также была записная книжка. Раньше не был разрешён коучинг, поэтому заранее с тренером готовили какие-то наводящие пункты и банальные вещи, о которых забываешь на корте. С этой памяткой тебе проще», — рассказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

Наталья Вихлянцева в 2018 году Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Сама же Мирра поведала, что такой блокнот ей посоветовала вести её тренер Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона 1994 года. «Не думайте, что я расскажу вам все секреты, которые там есть. Но в основном это технические и тактические моменты. Некоторые вещи, которые напоминают, что делать на корте. Когда чувствую, что нервничаю, или хочу себе что-то напомнить, то смотрю в блокнот.

Готовлюсь перед каждым матчем, трачу около двух страниц на каждого соперника, с которым встречаюсь. Это очень помогает. Я снова играла с Рыбакиной и Швёнтек на этой неделе, было приятно посмотреть на заметки. Здесь нужно отдать должное Кончите, потому что она посоветовала мне делать это», — рассказала юная россиянка в интервью Tennis Channel.