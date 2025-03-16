Мирра бьётся с 1-й ракеткой мира Соболенко за титул Индиан-Уэллса. Играют и мужчины. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с воскресенья на понедельник мск пройдут решающие матчи. Сначала финал разыграют юная россиянка Мирра Андреева (девятый номер посева) и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. А затем титул у мужчин оспорят датчанин Хольгер Руне (12) и британец Джек Дрейпер (13), которые дружно выбили из сетки на стадии полуфинала прошлогодних финалистов – россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса. За всеми подробностями следите в нашем лайве.
До финала не добрался не только Даниил Медведев, но и двукратный чемпион Карлос Алькарас. Изучаем реакцию.
Даниил Медведев здорово шёл по сетке Индиан-Уэллса, но в 1/2 финала с Хольгером Руне произошла осечка. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
Расписание в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Сегодня пройдут решающие матчи. Читайте подробности: