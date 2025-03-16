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Мирра Андреева, Арина Соболенко, Руне: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Мирра бьётся с 1-й ракеткой мира Соболенко за титул Индиан-Уэллса. Играют и мужчины. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева и Арина Соболенко
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На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на понедельник состоятся финалы. На корт выйдет и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с воскресенья на понедельник мск пройдут решающие матчи. Сначала финал разыграют юная россиянка Мирра Андреева (девятый номер посева) и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. А затем титул у мужчин оспорят датчанин Хольгер Руне (12) и британец Джек Дрейпер (13), которые дружно выбили из сетки на стадии полуфинала прошлогодних финалистов – россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

До финала не добрался не только Даниил Медведев, но и двукратный чемпион Карлос Алькарас. Изучаем реакцию.

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Расписание воскресенья

Расписание в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Сегодня пройдут решающие матчи. Читайте подробности:

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