Невероятная Мирра! Она выиграла второй «тысячник» подряд, одолев Соболенко в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 16 марта, в Индиан-Уэллсе завершился турнир категории WTA-1000. В финале играли 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, посеянная под девятым номером, и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. За пять встреч, предшествовавших финалу, Андреева проиграла лишь один сет. И это при том, что её сетку никак нельзя было назвать лёгкой. В четвёртом круге Мирре досталась чемпионка Уимблдона — 2022 Елена Рыбакина, в четвертьфинале — бронзовый призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде Элина Свитолина.А в 1/2 финала юная россиянка прошла пятикратную победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек. Именно польке Андреева-младшая и отдала единственную партию на этом турнире. Таким образом, Мирра довела победную серию до 11 поединков и вошла в число пяти представительниц WTA-тура, пробившихся в финал соревнований в Индиан-Уэллсе до своего 18-летия. Напомним, что в конце февраля наша спортсменка завоевала титул на «тысячнике» в Дубае.

Что касается Соболенко, то она и вовсе не проиграла ни одного сета в Калифорнии в 2025 году. Арина последовательно победила Маккартни Кесслер, Лючию Бронцетти, Сонай Картал, Людмилу Самсонову и Мэдисон Киз. Многие теннисные аналитики увидеть новую битву между лидером рейтинга WTA и чемпионкой Australian Open — 2025, однако её не получилось — белоруска разгромила американку со счётом 6:0, 6:1 и во второй раз в карьере пробилась в финал Индиан-Уэллса.

Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Соболенко (2-0 на харде). Она выиграла у Андреевой на грунте Мадрида в 2023 и 2024 году, а также на харде в Брисбене-2025 и на Australian Open — 2025 — все эти матчи завершились в двух сетах. Мирра же победила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Перед новым сражением с первой ракеткой мира Андреева-младшая рассказала, чего ждёт от него.

«Матчи, которые мы провели в этом году, прошли не совсем по-моему сценарию. Могу сказать, что она меня практически «прибила», особенно в Мельбурне. Я хочу взять реваншем, потому что мне всё ещё нечего терять. Чувствую, что поединок выйдет интересным. Будет много виннерсов, много отличных моментов.

Кончита Мартинес должна хорошо подготовить меня к этому матчу. Надеюсь, что она это сделает. Но я просто выйду на корт, как и в любой другой встрече, постараюсь сыграть как можно лучше. Буду бороться за каждое очко, а потом посмотрим, кто победит», — заявила юная россиянка на пресс-конференции.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Соболенко, в свою очередь, в преддверии второго матча с Андреевой в нынешнем сезоне ответила на вопрос о разнице в возрасте с 17-летней противницей.

«Я уже прошла этот этап, когда задумывалась о возрасте соперника. Просто, знаете… не знаю. Я всё ещё чувствую себя на 18 лет. Мне так странно думать, что мне уже 26, а в этом году будет 27, а ей 17, и она всего на два года старше моей сестры.

Я смотрю на свою сестру, как на ребёнка. Помню её совсем крошкой. И теперь смотрю на Мирру и думаю: «О боже, какая же я старая». Это просто безумие. Я в депрессии прямо сейчас. Зачем ты задал этот вопрос?» — приводит слова Соболенко The Tennis Letter в социальной сети X.

На старте финального поединка в Калифорнии Мирра поборолась на приёме, однако в концовке гейма Арина добавила и забрала свою подачу — 1:0. Затем россиянка подала чётко и сравняла счёт — 1:1. Самым ключевым, как оказалось впоследствии, стал 3-й гейм сета. Андреева-младшая заработала 4 брейк-пойнта, но Соболенко отвела все угрозы и забрала свою подачу — 2:1. Безусловно, упущенные возможности не могли не отразиться на игре Мирры. Наступил ожидаемый спад. Более опытная Арина воспользовалась этим обстоятельством и в 4-м гейме оформила брейк под ноль — 3:1. Трёхкратная чемпионка ТБШ играла превосходно. Далее она уверенно взяла ещё одну свою подачу и увеличила отрыв — 4:1. Соболенко продолжала удерживать преимущество в три гейма, а при счёте 5:2 в свою пользу и вовсе приняла на сет — 6:2 за 36 минут. После проигранной первой партии Андреева резко откинула мяч с досады. Этот жест заметила судья на вышке и вынесла нашей соотечественнице предупреждение. Статистика: 9/8 у белоруски по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 6/7 у россиянки.

Арина Соболенко и Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Вскоре обе девушки покинули корт для того, чтобы сходить в раздевалку и освежиться. Стартовый гейм второй партии получился для Соболенко очень непростым. У Мирры было три брейк-пойнта, но белорусская теннисистка не позволила Андреевой взять подачу оппонентки — 1:0. Следующий гейм 11-я ракетка мира провела уверенно и сравняла цифры на табло — 1:1. Далее Мирра реализовала свой первый брейк-пойнт против Арины в этом сезоне (1/19) и впервые в матче вышла вперёд — 1:2. Россиянка плотно приняла и добилась от лидера женского мирового рейтинга ошибки. В 4-м гейме Андреева-младшая чётко отподавала и закрепила свой успех — 1:3. Соболенко всё же прервала серию неудачных геймов взяла свою подачу и чуть сократила отставание — 2:3. 6-й гейм стал для Мирры самым настоящим испытанием. В нём она ушла с двойного брейк-пойнта, однако удержала подачу — 2:4. При счёте 5:3 в свою пользу серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде заработала сетбол на приёме, однако не сумела его реализовать. Эта ситуация никак не смутила Андрееву, которая уверенно подала на партию — 6:4 за 50 минут. Жирную точку в сете Мирра поставила эйсом по диагонали. В целом наша теннисистка здорово прибавила в первую очередь в активности игры, а также в разнообразии атак по сравнению со стартовой партией. Статистика партии: 17/7 у россиянки, 7/6 у белоруски по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

Мирра продолжила поддавливать именитую соперницу. В первом гейме решающего сета Андреева вцепилась в её подачу и добилась брейка под ноль — 1:0. Правда уже в следующем гейме Соболенко восстановила равновесие в счёте — 1:1. Однако оно продлилось недолго. В 3-м гейме представительница России снова сделала брейк — 2:1. Мирра выстояла и укрепила преимущество — 3:1. Впервые за третью партию у нас в гейме не было брейк-пойнтов. Далее спортсменки удерживали свои подачи. Но до подачи на матч дела не дошло. При счёте 5:3 в свою пользу Андреева-младшая сделала третий брейк в этой встрече и довела начатое до конца. 2:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 6 минут — именно с таким счётом 17-летняя Мирра одолела лидера рейтинга WTA Арину Соболенко. Таким образом, россиянка выиграла второй турнир категории WTA-1000 подряд, а с новой недели станет шестой ракеткой мира. Фантастика!