«Бегала, как кролик!» Мирра и Соболенко хохотали на награждении после финала

Она сделала это! Невероятная Мирра Андреева продолжает радовать российских болельщиков и поражать весь теннисный мир. В это трудно поверить, но теннисистка, которой нет и 18 лет, выиграла второй «тысячник» подряд. После титула в Дубае Андреева одержала победу и в Индиан-Уэллсе. Теперь победная серия юной россиянки составляет уже 12 матчей.

В финале Индиан-Уэллса был пройден самый сложный босс — трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка Арина Соболенко. Мирра отдала белорусской теннисистке первый сет, но нашла в себе силы перевернуть ход игры. И одержала волевую победу — 2:6, 6:4, 6:3.

После финала его участницы, как обычно, поделились эмоциями перед микрофоном. На церемонии награждения царила непринуждённая атмосфера: Соболенко, несмотря на поражение, пребывала в хорошем расположении духа, ну а про Андрееву и говорить нечего. Их настроением заразилась и публика, тепло приветствовавшая спортсменок.

Первой слово взяла белоруска. В своей речи Арина шутила не переставая. «У меня такие отношения с этим местом — любовь и ненависть. Я просто поставлю этот трофей на другой и притворюсь, что это приз победителю. Размер — примерно такой же.

Мирра, поздравляю с невероятной серией. Отличный турнир, прекрасный теннис. Поздравляю, у тебя отличная команда. Если бы у меня была такая команда в твоём возрасте, сейчас я, вероятно, была бы ещё лучше. Нет-нет, не смотрите на мою команду! У меня лучшая команда. Я имею в виду — раньше. У меня были проблемы с поиском «правильного» тренера. А ты это сделала довольно быстро, поэтому и выступаешь так здорово. Поздравляю, просто потрясающе видеть, каких успехов ты уже добилась», — сказала Соболенко.

Затем к микрофону подошла россиянка. «Поздравляю Арину и её команду. Думаю, эти две недели были потрясающими для вас. Ты здорово играла», — сказала Мирра. После этого Арина начала показывать что-то руками, Мирра обернулась, а Арина — мол, я ничего не делаю. Теннисистки посмотрели друг на друга и рассмеялись, а вместе с ними — и зрители.

Андреева продолжила: «Уверена, в эти две недели было много позитивных моментов. Думаю, тебе стоит сохранить их. И желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона». После этих слов недавние соперницы вновь рассмеялись.

Эмоции Мирры Андреевой после победы над Ариной Соболенко в финале Индиан-Уэллса-2025 Фото: Robert Prange/Getty Images

Как и в Дубае, Андреева не забыла поблагодарить саму себя. «И последнее, но не менее важное: я хотела бы поблагодарить саму себя (вновь смех и бурные аплодисменты). За то, что боролась до конца и всегда верила в себя, что никогда не прекращала бороться. Я бегала как кролик сегодня (смотрит на Соболенко и смеётся), потому что Арина словно посылала мне пули! Было сложно поддерживать темп. Я делала всё, что в моих силах. Вот почему я благодарю себя. Я тоже внесла свой небольшой вклад. Спасибо всем!» — произнесла она.

И тебе спасибо, Мирра! За то, что даришь нам эти незабываемые эмоции.

Соболенко же добавила: «Когда мы встретимся на корте в следующий раз, возможно, ситуация сложится не в твою пользу».