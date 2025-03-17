Обидчик Медведева проиграл матч за титул Индиан-Уэллса. Дрейпер — новый чемпион «Мастерса»

В ночь с 16 на 17 марта мск на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе состоялся финальный матч в одиночном разряде. Участниками титульного противостояния стали 21-летний датский теннисист Хольгер Руне, посеянный под 12-м номером, и 23-летний британец Джек Дрейпер (13). Присутствие этих игроков в финале стало неожиданностью. Фаворитами полуфиналов считались Даниил Медведев и Карлос Алькарас, однако первый уступил Руне, а второй — Дрейперу.

В целом сетка посложнее была у британца. Джек уже во втором круге схлестнулся с перспективным Жоао Фонсекой, в четвёртом раунде обыграл четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица, а в четвертьфинале остановил рвущегося в топ-10 Бена Шелтона. А Руне в третьем круге прошёл Уго Умбера, а в 1/8 финала обыграл Стефаноса Циципаса.

Руне в четвёртый раз играл в финале «Мастерса». Джоковича в Париже-2022 он победил, а вот в 2023-м проиграл два грунтовых финала россиянам: в Монте-Карло — Андрею Рублёву, в Риме — Даниилу Медведеву. А титул, который Хольгер завоевал на грунтовом же ATP-250 в Мюнхене в апреле 2023 года, так и оставался для него последним. Дрейпер же стоял на пороге крупнейшего титула в карьере. Летом прошлого года он завоевал первый трофей на уровне ATP, выиграв травяной турнир в Штутгарте, а осенью взял «пятисотник» в Вене.

В личных встречах минимальный перевес был на стороне Руне: 1-0. В прошлом году они с Дрейпером тоже встретились на «Мастерсе». Тот четвертьфинал Цинциннати датчанин выиграл со счётом 6:4, 6:2. Давая комментарий после победы в нынешнем полуфинале, Хольгер ещё не знал, с кем ему предстоить играть.

«Ментально нужно оставаться на уровне, как я это делал сегодня. Мне нужно быть очень сосредоточенным, спокойным и расслабленным завтра, независимо от того, с кем я буду играть. Нужно действовать решительно. Я с нетерпением этого жду», — сказал он на корте.

А Дрейпер порадовался уже тому, что просто вышел в финал, но намекнул при этом, что нацелен на титул. «Я пережил много трудностей в последние годы из-за травм и усердно работал, чтобы вернуться на достойный уровень. Достичь стабильности и выйти на уровень, где смогу конкурировать с лучшими в мире на крупных турнирах, — это была моя цель в конце прошлого года. Эта победа имеет для меня большое значение. Моя энергия уже сосредоточена на том, что мне нужно сделать, чтобы иметь шанс выиграть турнир», — сказал он на пресс-конференции.

И немного статистики. Это был первый случай, когда в финале «Мастерса» встретились игроки, каждый из которых родился не ранее 2000 года. И первый финал «Мастерса», в котором оба теннисиста не входили в первую десятку, после Индиан-Уэллса-2021, когда Кэмерон Норри (26) победил Николоза Басилашвили (36).

Первый сет прошёл под знаком доминирования Дрейпера. В четырёх геймах на своей подаче он отдал в общей сложности лишь четыре очка. На первой подаче британец взял 11 очков из 12, то есть 92%. Руне, у которого процент попадания первой подачи составил 52%, такими показателями похвастаться не мог. Джек, который в этой партии семь раз подал навылет, вёл 4:0, потом 5:1, а в восьмом гейме подал на сет — 6:2 за 30 минут.

Во второй партии особо ничего не изменилось. Как и в первом сете, Дрейпер начал с брейка, после чего держал подачу — вновь без брейк-пойнтов у Руне. Хольгер лучше подавал (процент попадания первой вырос до 78%), но это не помогло ему. В седьмом гейме Джек, который по-прежнему чётко действовал на своих первых мячах (12 из 13, то есть те же 92%), снова взял подачу соперника, после чего подал на титул — 6:2, 6:2 за 1 час 10 минут. В этом матче у Дрейпера оказалось 10 эйсов при отсутствии двойных ошибок. Британец был лучше соперника как по активно выигранным очкам (21 против 7), так и по невынужденным ошибкам (16 против 20).

«Это невероятно. Я не ожидал этого. Я проделал огромную работу. Я так благодарен и так рад, что могу играть здесь, что моё тело здорово, что я прекрасно себя чувствую. Вся работа, которую я проделал за последние несколько лет, словно складывается воедино. И я не могу выразить это словами», — сказал Дрейпер после матча.

Руне не смог сдержать слёз после поражения. «Для меня это были замечательные две недели. Никогда не бывает приятно не переступить последнюю черту. Иногда такова жизнь. Я могу только сказать огромное спасибо всем людям, которые поддерживали меня на этом турнире. Это было очень-очень особенное событие. Для меня как игрока это значит всё. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Я также хочу поблагодарить свою семью на родине. Они значат для меня всё», — сказал эмоциональный датчанин.

Хольгер Руне не сдержал слёз Фото: Кадр из трансляции

Так Дрейпер завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере. Благодаря этому успеху он поднялся на семь мест в рейтинге ATP и впервые в карьере стал седьмой ракеткой мира. Успех Джека в этом матче позволил ему опередить в классификации Даниила Медведева, опустившегося на восьмую строчку. Что касается Руне, бывшей четвёртой ракетки мира, то он отыграл одно место и стал 12-м. Кроме того, Дрейпер как чемпион заработал $ 1 201 125 призовых, а Руне как финалист — $ 638 750.