«Буду делать это так долго, как смогу». Довольная Мирра после титула в Индиан-Уэллсе

17-летняя Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Мирра постепенно приучает своих фанатов к громким успехам. Перед этим Андреева взяла «тысячник» в Дубае. Триумф в Индиан-Уэллсе позволил юной россиянке стать шестой ракеткой мира и подняться на третье место в чемпионской гонке WTA. Это далеко не предел для Мирры, следующими целями которой являются победы на турнирах «Большого шлема» и укрепление позиций в топ-5.

26-летняя Арина Соболенко перед финалом акцентировала внимание на разницу в возрасте с Миррой. Арина куда более опытная теннисистка, но Мирре это никоим образом не помешало переиграть её на корте. Что Соболенко сказала о сопернице после поражения в решающем матче?

— Мирра сегодня как-то удивила тебя?

— Нет, не совсем. Честно говоря, я играла против себя. Допустила много невынужденных ошибок в важных моментах и позволила ей сыграть немного лучше. Да, в начале всё шло довольно неплохо, но потом я просто сделала пару ошибок. Мирра поверила в себя. После этого я начала играть намного хуже, пыталась снова найти свой ритм, однако в этот раз не получилось.

Арина Соболенко Фото: Getty Images

— На корте ты говорила о возрасте и команде Мирры. Это действительно важный фактор?

— Конечно. 100%. Я в таком возрасте была окружена очень многими неправильными людьми. Но смогла избавиться от этих людей и окружила себя правильными. Появилось больше уверенности, всё становится более спокойным, атмосфера в команде очень здоровая.

Так что команда очень важна. Я вижу, что у Мирры есть семья, которая помогает ей со многими решениями. У неё есть тренер Кончита Мартинес, которая действительно опытный и очень хороший специалист. В команде Мирры нет чего-то плохого. Она определённо собрала нужную команду гораздо раньше, и именно поэтому так успешна сейчас. Приятно видеть, что есть игроки, способные окружить себя нужными людьми.

Может быть, дело не в Мирре, это больше о её семье, потому что она ещё слишком молода. Возможно, это своего рода решение команды, решение семьи. Так что приятно видеть подобное, я рада за неё. Да, я бы хотела собрать свою нынешнюю команду в таком возрасте. Наверное, сейчас всё было бы намного лучше.

— Ранее ты говорила, что хочешь взять реванш у Мэдисон Киз за Australian Open. С Миррой теперь похожая ситуация?

— Да. Я уже хочу реванш. Может, она сейчас и совершила большую ошибку, но ничего. Я позволю ей насладиться прекрасным трофеем (улыбается). Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Однако, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться ещё сильнее, постараюсь не допустить тех же ошибок, что допустила сегодня.

— Мирра стала более сложной соперницей даже по сравнению с вашим матчем в Австралии?

— Я не знаю. Не чувствую никаких изменений. Может быть, я позволяла ей многое сделать. Может быть, она подавала немного лучше во втором сете. Да, она держала подачу гораздо лучше. Но я думаю, что это была абсолютная борьба между мной и мной. Я просто позволила ей играть так, как она играла в конце матча.

Мирра Андреева после победы на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Фото: Getty Images

Далее на пресс-конференции выступила новая чемпионка Индиан-Уэллса Мирра Андреева.

— Мирра, поздравляем со вторым «тысячником» подряд. Можешь ли ты выразить словами, что чувствуешь сейчас?

— Спасибо за аплодисменты. Я всё ещё чувствую много адреналина. Это потрясающее ощущение. После первого сета было очень тяжело вернуться, но я старалась изо всех сил. Сейчас я очень счастлива и горжусь собой.

— Чувствовалось, что ты достигла точки свободы и расслабленности на корте во втором и третьем сетах после тяжёлого старта. Как ты к этому пришла?

— Это неправда. Я не чувствовала себя расслабленной. Весь матч ощущала большую нервозность. После первого сета просто поняла — то, что я делаю сейчас, не работает, поэтому нужно что-то менять.

Да, во втором сете я старалась играть немного агрессивнее. Не пыталась перебить соперницу, потому что не думаю, что кто-то может перебить Арину, она суперсильный игрок. Хотела сделать что-то, чтобы заставить её чувствовать себя некомфортно. Шаг за шагом, гейм за геймом мне это удалось.

— Тебе всё ещё 17 лет. Ты путешествуешь по миру, у тебя отличная команда. Теперь ты выигрываешь крупные турниры. Что самое лучшее в том, чтобы быть Миррой Андреевой?

— Я не знаю. Приятно быть мной, наверное (улыбается). Но не знаю, что ответить. Никогда об этом не думала. Мне нравится путешествовать по миру с близкими людьми, с моей командой, играть на всех этих замечательных турнирах и получать удовольствие на корте, просто наслаждаться жизнью. Это приятная часть того, чтобы быть мной. Я буду стараться делать это так долго, как смогу.

— Чувствуешь ли ты, что всё это происходит очень быстро? Ты играешь в теннис практически с тех пор, как научилась ходить. Считаешь ли, что это долгое путешествие?

— Для меня это не совсем похоже на то, что я играю уже долгое время. Может быть, всё происходит быстро, но мне это нравится. Ничего плохого я не могу сказать. Я это принимаю. Неплохо выиграть два «тысячника» подряд, так что я очень рада этому. Меня устраивает, что это происходит быстро.

— Арина снова сказала, что у тебя хорошая команда и в твоём возрасте важно быть защищённой, когда поступает столько предложений и возможностей. Какие люди и процессы стоят за кулисами, чтобы обеспечить твою безопасность, приземлённость и защиту в условиях этой внезапной славы?

— В основном за всё отвечает тот парень в белой кофте с длинным рукавом (улыбается).Могу сказать, что вся команда очень меня защищает. У меня опытный тренер, она очень помогает мне и даёт советы, как играть. Говорит, когда нужно не проводить слишком много времени на корте или как не тратить энергию. У меня такая хорошая команда, они помогают мне защищаться. Они делятся со мной своим опытом. Я очень благодарна за это. Важно сформировать вокруг себя хорошую и опытную команду.

— Ты добыла две большие победы на хардовых кортах. Какое покрытие считаешь своим коронным – хард или грунт? Когда ты не на 100% готова физически, способна ли быть на 100% готовой психологически? Сегодня было нечто подобное?

— Понятия не имею, какое у меня любимое покрытие. Мне нравится играть на грунте, на харде, на траве. Так что могу сказать, что все три покрытия мои любимые. Мне нравятся все.

Не могу сказать, что не была на 100% физически готова к финалу. Может быть, не на все 100%, особенно в первом сете, но потом мне удалось сохранить позитивный настрой, и это помогло стать более активной и агрессивной на корте. В первом сете играла не очень хорошо, но, конечно, Арина действовала потрясающе. Так что я не могла ничего с этим поделать. Да, в первом сете я не чувствовала себя на 100% физически, однако потом со временем пыталась это преодолеть. В конце концов это произошло.

— Кончита советовала тебе не посвящать слишком много времени какому-то одному занятию. Как ты делала это здесь?

— Мы собираемся как минимум за час до моей тренировки, чтобы размяться и сделать все упражнения. Потом я тренируюсь. Потом мне нравится хорошо пообедать с моей командой, когда мы разговариваем, что-то обсуждаем. Затем прохожу курс восстановления, после чего стараемся сразу же отправиться домой, но иногда есть вещи, которые приходится делать. Поэтому мы стараемся проводить как можно меньше времени за одним занятием, чтобы я сохранила свою энергию для матчей и для таких длинных турниров, как этот. Пока я думаю, что мы справляемся хорошо.

— Ты говорила, что Кончита назвала тебя девчонкой сегодня утром. Сильно нервничала?

— Да. Я была девчонкой, и нервов было много. Я немного закрываюсь в такие моменты и никого не подпускаю к ​​себе. Знаете, я вообще-то не очень разговорчивая. Кончита пыталась как-то расслабиться, создать приятную и непринуждённую атмосферу вокруг нас сегодня, но утром мне было немного тяжело, потому что я нервничала. Она старалась изо всех сил и справилась с этим.

— Как ты собираешься праздновать титул? Победа на «тысячнике» повлияет на твой настрой перед турнирами «Большого шлема» или они полностью отличаются от этого опыта?

— Мы будем праздновать в аэропорту или в самолёте, потому что завтра утром вылетаем в Майами. Я ничего не могу с этим поделать, ведь нам ещё нужно подготовиться и настроиться на следующий турнир.

Ответ на второй вопрос — я просто буду делать то, что делала раньше. Для меня нет разницы между ТБШ, «тысячником» и «пятисотником». Я буду делать то, что делала. Буду придерживаться своей программы. Посмотрим, сработает ли она на турнире «Большого шлема» или на «пятисотнике». Это не будет зависеть от того, на каком турнире я выступаю. Не собираюсь ничего делать по-другому. Просто буду придерживаться того, что делала раньше. Посмотрим, добьюсь я успеха или нет.

Мирра Андреева со своей командой Фото: Getty Images

— Ты покинула дом, переехала во Францию ​​и сменила страну, чтобы тренироваться. Считаешь ли ты, что многим пожертвовала, чтобы стать молодой чемпионкой?

— Мои родители сделали многое, но я бы не сказала, что многим пожертвовала. Конечно, я много работаю каждый день, мы все стараемся стать лучше и совершенствоваться.

Конечно, это нелегко, но никто не говорил, что будет легко. Я бы не сказала, что многим пожертвовала, чтобы оказаться здесь. Большое спасибо моим родителям, потому что они сделали многое, когда я начала играть в теннис. В начале очень важны поддержка родителей и вера в тебя. Мои родители были именно такими. Я вспоминаю, что мы делали в начале моей карьеры, и не скажу, что пришлось многим пожертвовать.