«Лучшая сейчас спортсменка России». Мирре после Индиан-Уэллса пророчат блестящее будущее

Невозможно не говорить о победе Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе! 17-летняя россиянка выиграла второй турнир серии WTA-1000 подряд, а также продлила победную серию до 12 матчей и обеспечила себе место в топ-6 женского рейтинга.

Теннисный мир сразу начал восторгаться успехами Мирры. И первой к юной теннисистке обратилась её сегодняшняя соперница Арина Соболенко.

«Поздравляю с отличной командой. Если бы у меня была такая же, я бы, наверное, стала лучшим игроком. Не смотри на мою команду. У меня сейчас лучшие ребята. Я имею в виду команду, которая была в твоём возрасте», — сказала Соболенко на награждении.

Мирра Андреева и Арина Соболенко на награждении Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Из действующих теннисисток на результат Андреевой отреагировала и двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко.

«Вау, Мирра! Невероятно», — написала Виктория в социальных сетях.

Андрееву поздравила и французская теннисистка, чемпионка двух мэйджоров в паре Каролин Гарсия.

«Поздравляю, Мирра! Что за выступление! Скоро выйдет эпизод [интервью Гарсии с Миррой], вам он точно понравится, и вы вдохновитесь 17-летней девочкой».

Из легенд о Мирре написала пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова.

«Мирра, поздравляю! Так уверенно и так заслуженно».

Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе назвала россиянку «Королевой пустыни», а французский журналист Бастьен Фашан написал о традиции Мирры благодарить себя после побед:

«Кого-то это может смутить, но я надеюсь, что Мирра продолжит благодарить себя в конце каждой победной речи до самого конца своей карьеры. Такая милая, жизнеутверждающая, маленькая традиция».

С победой Андрееву поздравил Патрик Макинрой – бывший 28-й номер рейтинга и брат легендарного Джона Макинроя.

«Мирра Андреева просто прекрасна. Какой путь. Точно скоро станет №1… Ещё одно невероятное выступление в Индиан-Уэллсе».

Российские эксперты тоже активно хвалят Мирру.

«Мирра верна себе, она без оглядки играет со всеми, невзирая на лица. Это серьёзная заявка на то, чтобы во всех других турнирах претендовать на победы любого ранга. Включая турниры «Большого шлема». Андрееву точно можно считать одной из претенденток на победу.

Андреева очень прогрессирует. Ей только 17 лет, а что будет в 20? Она ещё прибавит в мастерстве, атлетизме, скорости полёта мяча. На мировой женской сцене нет явного лидера — добро пожаловать! Это суперзвезда, её ждёт блестящее будущее», — сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук «Чемпионату».

«Вторая победа Мирры подряд! Это феноменально, в 17-то лет! Я даже не знаю, кому такое удавалось. Перед игрой Соболенко была фаворитом, но Андреева играет на очень высоком уровне, очень уверенно. Сейчас Мирра — одна из лучших в мире. И точно лучшая в России — она доказала это последними турнирами. Двумя самыми сильными турнирами, где играют сильнейшие», — сказал двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский.

«Мирра — чемпион! Честно, сложно понять как, но это факт. Посмотрел несколько последних геймов, и что сильно бросилось в глаза — это «резачки» с обеих сторон. Насколько они эффективны на [уровне] WTA, сложно переоценить.

Двигается хорошо, одна из немногих, кто скользит и умеет при этом направлять удары. Конечно, стала помощнее за последние 12 месяцев. Плотненькая подача и так далее, но чтобы сносить всю десятку — это всё равно неожиданно. Мирра сейчас играет так, как должна была играть Коко последние несколько лет. Вроде простой рецепт, но Мирра почему-то одна из немногих, кто придерживается этого. Огромное количество невынужденных со стороны соперниц тоже слегка удивляет, но если это работает, то почему бы и нет. Всегда складывается впечатление, что Мирра хорошо понимает, как не мешать своим соперницам разваливаться по ходу матча. Немного как WTA-версия Даниила Медведева — троллит своей игрой, разваливает и обороняется.

Интересно посмотреть, как будут адаптироваться звёзды под новую реальность и как долго Мирра будет доминировать своей стабильностью, ну а пока — поздравления! Мирра — заслуженная чемпионка!» — написал тренер Дмитрий Турсунов на своей странице в социальных сетях.

«Мирра – несгибаемая и упорная! Лучшая сейчас спортсменка России! Лицо и витрина российского спорта! И молодец, что на Олимпиаде в Париже выступала и взяла медаль! И где вы все, кто спортсменов наших в Париже третировал и иноагентами да предателями называл? Канули в безвестность! А Мирра — звезда мирового спорта! Вперед, Андреева!» — написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в социальных сетях.

«Наверное, самой большой прогресс произошёл в физическом плане — Мирра верит, что может играть на одном уровне и скоростях с такими асами, как Соболенко. Потенциал Мирры зависит от того, как она будет тренироваться и развиваться. Если не стоять на месте, потенциал очень большой», — сказал бывший первый номер рейтинга ATP Евгений Кафельников «Чемпионату».

«Сегодня Арина начала матч лучше, но Мирра великолепно подавала, варьировала направление подачи, защищалась, великолепно передвигаясь по корту, контратаковала, выдерживая мощные атаки Арины. Тем самым вывела белоруску из её комфортной игры и заставила чувствовать себя не в своей тарелке и много ошибаться.

Играла очень чисто и умно, не по своему юному возрасту! Эта победа выводит её уже на шестое место в мировом рейтинге, в её 17 лет! Просто браво! Серьёзная заявка на соперничество с лучшими теннисистками мира и лидирующие позиции!!! Просто восторг!» — написала российская теннисистка Светлана Кузнецова в социальных сетях.