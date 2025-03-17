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Мирра Андреева: сколько заработала за титул в Индиан-Уэллсе в 2025 году, призовые за сезон, за карьеру, статистика

Мирра заработала более $ 1,7 млн за два титула. Она вторая по призовым в сезоне-2025
Александр Насонов
Мирра заработала более $ 1,7 млн за два титула
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Считаем деньги 17-летней Андреевой, взявшей Индиан-Уэллс и взлетевшей на третью строчку в Чемпионской гонке WTA.

Мирра Андреева — шестая ракетка мира. Звучит? Ещё как! Два подряд титула, добытых на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе, позволили 17-летней россиянке ворваться в самую середину первой десятки. На этих турнирах Андреева выиграла по шесть матчей — победная серия Мирры составляет уже 12 встреч. В финале Индиан-Уэллса юная теннисистка обыграла не кого-нибудь, а первую ракетку мира Арину Соболенко. Поэтому взлёт Андреевой целиком и полностью заслуженный.

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И это ещё не самое поразительное. В Чемпионской гонке WTA, где учитываются результаты теннисисток с начала сезона-2025, Мирра занимает третье место, совсем немного уступая Соболенко. Отрыв Арины от россиянки составляет 80 очков. А лидирует по-прежнему Мэдисон Киз, чемпионка Australian Open, которая уже вплотную подобралась к отметке в 3000 очков.

Чемпионская гонка WTA на 17 марта

  1. Мэдисон Киз (США) — 2944 очка
  2. Арина Соболенко (Беларусь) — 2580
  3. Мирра Андреева (Россия) — 2500
  4. Ига Швёнтек (Польша) — 2100
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310
  6. Клара Таусон (Дания) — 1300.

А по призовым, заработанным в этом году, Андреева идёт второй, уступая только Киз. За титул в Индиан-Уэллсе российская теннисистка получит $ 1 124 380 призовых. Любопытно, что за аналогичное достижение в Дубае Мирра заработала $ 597 тыс., то есть почти вдвое меньше, хотя у обоих турниров один и тот же статус — WTA-1000. За Дубай и Индиан-Уэллс Андреева в сумме получит $ 1 721 380, а её общие призовые с начала сезона-2025 составляют $ 2 235 973.

Призовые в WTA в сезоне-2025, $

  1. Мэдисон Киз (США) — 2 713 049
  2. Мирра Андреева (Россия) — 2 235 973
  3. Арина Соболенко (Беларусь) — 2 056 430
  4. Ига Швёнтек (Польша) — 1 893 186
  5. Кори Гауфф (США) — 1 477 256
  6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1 113 838.

Призовые Андреевой, заработанные за карьеру, теперь составляют почти $ 5 млн — $ 4 936 920, если быть точным. Таким образом, с начала 2025 года россиянка заработала 45% от общей суммы, в том числе 35% на последних двух турнирах. Интересно, кстати, что в этом году призовые в женской сетке впервые за долгое время уступали мужским. Так, Джек Дрейпер, впервые ставший чемпионом «Мастерса», за этот титул получит $ 1 201 125 призовых.

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И мужские, и женские призовые в последнее время неуклонно растут (за небольшими исключениями, не нарушающими общую тенденцию). В нулевые годы суммы в районе $ 1 млн можно было заработать разве что на турнирах «Большого шлема». За всю историю россиянки восемь раз выигрывали мэйджоры в одиночном разряде. Пять титулов на счету Марии Шараповой, два — у Светланы Кузнецовой, один — у Анастасии Мыскиной. Сколько же они заработали за свои титулы?

Призовые российских чемпионок турниров «Большого шлема»

ГодТурнирЧемпионкаПризовые, $
2004«Ролан Гаррос»Анастасия Мыскина1 003 675
2004УимблдонМария Шарапова1 025 359
2004US OpenСветлана Кузнецова1 000 000
2006US OpenМария Шарапова1 200 000
2008Australian OpenМария Шарапова1 205 600
2009«Ролан Гаррос»Светлана Кузнецова1 484 000
2012«Ролан Гаррос»Мария Шарапова1 870 557
2014«Ролан Гаррос»Мария Шарапова2 455 729

Примечание. На тех турнирах, где призовые начислялись не в долларах США, суммы пересчитаны по тогдашнему курсу.

Что делает Мирра с заработанными деньгами? По словам 17-летней спортсменки, все финансовые дела, как и прежде, ведёт её папа. «Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счёта в банке я всё ещё не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, ещё не решила, на какой именно», — говорила Андреева в интервью изданию «Коммерсантъ» в феврале.

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По общей сумме призовых за карьеру Мирра располагается в середине второй сотни. В то же время она со своими почти $ 4 936 920 уже близка к тому, чтобы превзойти доходы Анастасии Мыскиной, заработавшей на корте $ 5 606 725. Если Андреева и впредь будет играть так, как на последних двух турнирах, дальнейшее продвижение не за горами.

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