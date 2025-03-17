Мирра заработала более $ 1,7 млн за два титула. Она вторая по призовым в сезоне-2025

Мирра Андреева — шестая ракетка мира. Звучит? Ещё как! Два подряд титула, добытых на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе, позволили 17-летней россиянке ворваться в самую середину первой десятки. На этих турнирах Андреева выиграла по шесть матчей — победная серия Мирры составляет уже 12 встреч. В финале Индиан-Уэллса юная теннисистка обыграла не кого-нибудь, а первую ракетку мира Арину Соболенко. Поэтому взлёт Андреевой целиком и полностью заслуженный.

И это ещё не самое поразительное. В Чемпионской гонке WTA, где учитываются результаты теннисисток с начала сезона-2025, Мирра занимает третье место, совсем немного уступая Соболенко. Отрыв Арины от россиянки составляет 80 очков. А лидирует по-прежнему Мэдисон Киз, чемпионка Australian Open, которая уже вплотную подобралась к отметке в 3000 очков.

Чемпионская гонка WTA на 17 марта

Мэдисон Киз (США) — 2944 очка Арина Соболенко (Беларусь) — 2580 Мирра Андреева (Россия) — 2500 Ига Швёнтек (Польша) — 2100 Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310 Клара Таусон (Дания) — 1300.

А по призовым, заработанным в этом году, Андреева идёт второй, уступая только Киз. За титул в Индиан-Уэллсе российская теннисистка получит $ 1 124 380 призовых. Любопытно, что за аналогичное достижение в Дубае Мирра заработала $ 597 тыс., то есть почти вдвое меньше, хотя у обоих турниров один и тот же статус — WTA-1000. За Дубай и Индиан-Уэллс Андреева в сумме получит $ 1 721 380, а её общие призовые с начала сезона-2025 составляют $ 2 235 973.

Призовые в WTA в сезоне-2025, $

Мэдисон Киз (США) — 2 713 049 Мирра Андреева (Россия) — 2 235 973 Арина Соболенко (Беларусь) — 2 056 430 Ига Швёнтек (Польша) — 1 893 186 Кори Гауфф (США) — 1 477 256 Елена Рыбакина (Казахстан) — 1 113 838.

Призовые Андреевой, заработанные за карьеру, теперь составляют почти $ 5 млн — $ 4 936 920, если быть точным. Таким образом, с начала 2025 года россиянка заработала 45% от общей суммы, в том числе 35% на последних двух турнирах. Интересно, кстати, что в этом году призовые в женской сетке впервые за долгое время уступали мужским. Так, Джек Дрейпер, впервые ставший чемпионом «Мастерса», за этот титул получит $ 1 201 125 призовых.

И мужские, и женские призовые в последнее время неуклонно растут (за небольшими исключениями, не нарушающими общую тенденцию). В нулевые годы суммы в районе $ 1 млн можно было заработать разве что на турнирах «Большого шлема». За всю историю россиянки восемь раз выигрывали мэйджоры в одиночном разряде. Пять титулов на счету Марии Шараповой, два — у Светланы Кузнецовой, один — у Анастасии Мыскиной. Сколько же они заработали за свои титулы?

Призовые российских чемпионок турниров «Большого шлема»

Год Турнир Чемпионка Призовые, $ 2004 «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина 1 003 675 2004 Уимблдон Мария Шарапова 1 025 359 2004 US Open Светлана Кузнецова 1 000 000 2006 US Open Мария Шарапова 1 200 000 2008 Australian Open Мария Шарапова 1 205 600 2009 «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова 1 484 000 2012 «Ролан Гаррос» Мария Шарапова 1 870 557 2014 «Ролан Гаррос» Мария Шарапова 2 455 729

Примечание. На тех турнирах, где призовые начислялись не в долларах США, суммы пересчитаны по тогдашнему курсу.

Что делает Мирра с заработанными деньгами? По словам 17-летней спортсменки, все финансовые дела, как и прежде, ведёт её папа. «Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счёта в банке я всё ещё не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, ещё не решила, на какой именно», — говорила Андреева в интервью изданию «Коммерсантъ» в феврале.

По общей сумме призовых за карьеру Мирра располагается в середине второй сотни. В то же время она со своими почти $ 4 936 920 уже близка к тому, чтобы превзойти доходы Анастасии Мыскиной, заработавшей на корте $ 5 606 725. Если Андреева и впредь будет играть так, как на последних двух турнирах, дальнейшее продвижение не за горами.