Мирра в шаге от топ-5, Медведев близок к вылету из десятки. Рейтинговые расклады недели

Мирра Андреева второй раз за три последних выпуска «Табели о рангах» не оставляет иных вариантов, кроме как посвятить ей чуть ли не половину материала – и это, безусловно, прекрасный информационный повод. Юная россиянка, которой всё ещё не исполнилось даже 18 лет, крушит всех топов на втором «тысячнике» подряд и теперь уже не просто врывается в топ-10, а оказывается вплотную к топ-5! С этого и начнём.

Новые рекорды Мирры

Выиграв WTA-1000 в Дубае, Андреева-младшая уже вошла в историю, став самой юной чемпионкой турниров этой категории, появившейся в 2009 году, и самой молодой теннисисткой в топ-10 после Николь Вайдишовой, которая дебютировала там в 2006-м, когда ей тоже было 17 лет.

Сейчас Мирра установила ещё ряд достижений, не покорявшихся никому в XXI веке. Она стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей на одном турнире первую (Арина Соболенко) и вторую (Ига Швёнтек) ракеток мира, с 1979 года! Тогда это удалось 16-летней американке Трэйси Остин, причём дважды – и в Фильдерштадте, и на US Open она одолела Крис Эверт и Мартину Навратилову. С 1997 года никому в более юном возрасте не удавалось выиграть два турнира высшей категории после «Шлемов» подряд – тогда это была категория Tier I. 16-летняя Мартина Хингис победила подряд в Майами и в Хилтон-Хэд-Айленд (этот турнир позже переехал в Чарльстон). Кроме того, Мирра стала самой юной теннисисткой с 1991-го и третьей по возрасту за всю историю WTA, которой удалось выиграть финал турнира у первой ракетки мира после поражения в первой партии. Младше были только 15-летняя Дженнифер Каприати в 1991 году (обыграла Монику Селеш в финале Сан-Диего) и 17-летняя Габриэла Сабатини в 1988-м (победила Штеффи Граф в финале Бока-Ратона).

Мирра Андреева Фото: Frey/TPN/Getty Images

Кроме того, Андреева уже на пороге топ-5. Взяв после Дубая Индиан-Уэллс, она забралась на шестую строчку и в лайв-рейтинге (с учётом вычета очков за Майами) отстаёт от идущей пятой Мэдисон Киз всего на 174 балла. Понятно, что бесконечно держаться на пике формы невозможно, тем более в таком юном возрасте, но если Мирра сумеет успешно выступить и во Флориде, то чуть меньше чем за месяц до 18-летия (рейтинг обновится 31 марта, а день рождения у Андреевой 29 апреля) может дебютировать в пятёрке.

За последние 30 лет несовершеннолетних теннисисток в топ-10 до Мирры было шесть: Мартина Хингис, обе сестры Уильямс, Анна Курникова, Мария Шарапова и Николь Вайдишова. Что касается топ-5, то Курникова и Вайдишова в принципе никогда там не были, Винус дебютировала в пятёрке через месяц с небольшим после 18-летия, Серена – за две недели (точнее, за 13 дней) до 18-го дня рождения. Достижения Шараповой, которая в неполные 18 завершила сезон-2004 четвёртой ракеткой мира, и тем более Хингис, возглавившей рейтинг ещё в 16 лет, Андреевой уже точно не покорятся, а вот оказаться в топ-5 раньше Винус и даже Серены реально. С одной стороны, это всего лишь цифры, не очень-то влияющие на успешность карьеры в целом. С другой – мы ведь в «Табели о рангах» преимущественно цифры и рассматриваем, не правда ли?

ATP. Феноменальный рывок Дрейпера

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стал настоящим бенефисом Джека Дрейпера. 23-летний британец, правша, играющий левой рукой (как делал, например, Рафаэль Надаль), буквально с ноги влетел в топ-10. Джек совершил скачок с 14-й строчки рейтинга на седьмую, взяв свой первый «Мастерс» в карьере. Это вообще всего третий титул Дрейпера в карьере, причём он идёт по нарастающей: прошлым летом выиграл ATP-250 на траве в Штутгарте, осенью победил на ATP-500 в Вене (хард в зале), а теперь настал черёд «тысячника», или «Мастерса». Выше – только Итоговый чемпионат ATP и турниры «Большого шлема».

Джек Дрейпер Фото: Frey/TPN/Getty Images

Кстати, именно в матче с Дрейпером свою последнюю на данный момент победу одержал Андрей Рублёв, одолевший британца в трёх сетах в финале Дохи. Джек после этого не сыграл в Дубае, зато ураганом прошёлся по сетке Индиан-Уэллса, отдав за шесть поединков всего один сет! Интересно, что сет этот был проигран с «баранкой», но счёт его полуфинала с Карлосом Алькарасом, защищавшим здесь титул, вообще получился необычным – 6:1, 0:6, 6:4. Всех остальных Дрейпер снёс в двух партиях – и местного любимца Тейлора Фрица, и талантливого Жоао Фонсеку, и Хольгера Руне в финале, который перед этим выбил Даниила Медведева.

«Знаю, что впереди ещё большой путь. Я очень амбициозен и точно не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать идти вперёд», – заявил Джек, слова которого приводит официальный сайт ATP.

Кстати, если Алькарас, не защитив титул, хоть и потерял очки, но сохранил свою позицию в рейтинге (третью строчку), то Медведев, год назад игравший здесь с Карлосом в финале, опустился на восьмое место. При этом в той части рейтинга всё очень плотно, от идущего сейчас пятым Новака Джоковича Даниила отделяет всего 180 очков. С другой стороны, и занимающего 11-ю строчку Алекса де Минора Медведев опережает только на 345 баллов, так что при неудачных выступлениях можно и из топ-10 вылететь.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 17 марта:



1. Янник Синнер (Италия) – 11 330 очков.

2. Александр Зверев (Германия) – 7945.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6910.

4. Тейлор Фриц (США) – 4900.

5 (+2). Новак Джокович (Сербия) – 3860.

6 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 3855.

7 (+7). Джек Дрейпер (Великобритания) – 3800.

8 (-2). Даниил Медведев (Россия) – 3680.

9 (-1). Андрей Рублёв (Россия) – 3440.

10 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 3405.

WTA. Соболенко закрепилась на первой строчке

Кроме феноменального прогресса Мирры Андреевой, про который мы уже подробно поговорили, каких-то заметных событий в элите женского тенниса не произошло. Разве что Арина Соболенко ещё сильнее укрепила своё лидерство, причём во многом как раз благодаря Мирре. Россиянка выбила Игу Швёнтек в полуфинале, не дав польке защитить титул. Арина же год назад проиграла здесь в 1/8 финала, то есть выходом в титульный матч прилично добавила – у неё стало на 530 очков больше.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Если перед Индиан-Уэллсом между ней и Швёнтек было чуть больше 1000 баллов, то теперь теннисисток разделяет 2231 очко. Это больше, чем можно заработать за победу на «Шлеме» (2000). Учитывая, что в ближайшие месяцы Иге нужно защищать максимум очков в грунтовом сезоне, Арина пока может чувствовать себя спокойно.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 17 марта:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 9606 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7375.

3. Кори Гауфф (США) – 6063.

4. Джессика Пегула (США) – 5361.

5. Мэдисон Киз (США) – 5004.

6 (+5). Мирра Андреева (Россия) – 4710.

7 (-1). Жасмин Паолини (Италия) – 4518.

8 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4448.

9. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3985.

10 (-2). Эмма Наварро (США) – 3859.

Расклады грядущей недели

Следом за Индиан-Уэллсом в календаре расположен аналогичный по категории и престижу турнир в Майами. Вместе они образуют так называемый Солнечный дубль – неофициальное, но давно прочно укрепившееся в теннисе название, конечно, связано в первую очередь с тем, что проводятся оба турнира в южных штатах, Калифорнии и Флориде.

Корты Майами Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В женском турнире титул защищает Даниэль Коллинз, обыгравшая в финале Елену Рыбакину. Сейчас обе далеки от лучшей формы, особенно Коллинз, которая тогда вышла на пик и собиралась завершить карьеру в конце прошлого сезона, но в итоге передумала. Рыбакина старается играть, но у неё хватает как минимум личных проблем. В полуфиналах год назад, кстати, были ещё Виктория Азаренко и Екатерина Александрова. Белоруска тоже не в форме, россиянка в целом всегда играет очень неровно, так что не будет ничего удивительного, если все четыре полуфиналистки в этом году окажутся другими. Что касается топов, то Соболенко год назад проиграла здесь в третьем круге Ангелине Калининой, а Швёнтек была бита в четвёртом круге Александровой. Мирра же вообще не выступила в Майами из-за травмы запястья, то есть защищать ей здесь нечего. В 2023-м её первым турниром WTA (и вторым в карьере) стал Мадрид, так что в Майами Андреева-младшая сейчас сыграет впервые.

В мужском турнире титул точно сменит обладателя, поскольку действующим чемпионом является отбывающий дисквалификацию Янник Синнер. Итальянец в прошлом году сокрушил здесь почти всех соперников, отдав лишь сет в начале «Мастерса», а за два последних матча проиграл суммарно всего семь геймов: три Даниилу Медведеву в полуфинале и четыре – Григору Димитрову в финале. При этом Григор перед этим выбил двух других топов, Алькараса и Зверева. Что касается россиян, помимо Медведева, то Рублёв проиграл в первом же матче, а Хачанов дошёл до 1/8 финала. Кроме того, Павел Котов вылетел в первом круге, а Роман Сафиуллин – во втором.

Главный вопрос двух ближайших недель – войдёт ли Мирра в топ-5, но об этом мы уже подробно поговорили. Добавлю лишь, что нет даже математической вероятности её вылета из первой десятки по итогам Майами, а в лучшем случае она может подняться на четвёртую строчку. Медведев же, теряя 400 очков за прошлый год, в лайв-рейтинге опять (как и перед стартом Индиан-Уэллса) виртуально лишается звания первой ракетки России, уступая его Рублёву. Между ними сейчас 160 баллов, причём Даниил 10-й и опережает Руне всего на 20 очков, а де Минора – на 45. Так что главная задача Медведева – удержаться по итогам Майами в топ-10, а потом уже – думать о подъёме на более высокие позиции.