«Ты это сделала!» Оказывается, Леброн помог Мирре взять «тысячники» — но каким образом?

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева произвела фурор, последовательно выиграв «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Успехи Мирры на корте привлекают внимание всего спортивного сообщества на планете и вызывают всеобщий восторг.

После триумфа в Индиан-Уэллсе Андрееву поздравил форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – один из лучших игроков в истории НБА.

«Мирра, поздравляю!!! Рад тебе помочь, но, честно, ты сама это сделала! Твоя упорная работа, драйв и целеустремлённость в своём деле! Продолжай! Стремись к величию», — написал Леброн в соцсетях.

Леброн Джеймс написал признательный пост в адрес Мирры Андреевой Фото: Страница Леброна Джеймса в соцсети

Джеймс наверняка обратил внимание на реверансы, которые ранее ему делала Мирра. В последнее время Андреева дважды признавалась на пресс-конференциях, что перед решающими матчами слушала интервью Леброна. Это неизменно приносило ей успех. Вот что рассказала россиянка после завоевания титула в Дубае, когда в финале переиграла датчанку Клару Таусон.

«Я слушала много интервью Леброна Джеймса. Он сказал, что легко быть уверенным в себе и играть хорошо, когда всё получается. Но чемпионом ты становишься тогда, когда выкладываешься по полной, не чувствуя себя на высоте. Именно это я и пыталась сделать сегодня», — заявила Мирра.

В финале Индиан-Уэллса Мирра одолела первую ракетку мира Арину Соболенко. И снова не обошлось без совета Леброна, о котором российская теннисистка рассказала журналистам после победы.

«Я слушала интервью Леброна Джеймса, и он говорил, что, даже если ты играешь не на 100%, физически чувствуешь себя не на 100%, ты всё равно можешь принять осознанное решение и показать 100% ментально. Он сказал, что это делает нас чемпионами. И я постаралась так и поступить», — подчеркнула Андреева.

Мирра Андреева с титулом Индиан-Уэллса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Леброн не комментировал высказывание Мирры в Дубае. Возможно, тогда Джеймсу просто не донесли её слова. Но «тысячник» в Индиан-Уэллсе проходит в США и широко освещается в местных СМИ, по масштабу его неофициально называют пятым турниром «Большого шлема». Не заметить комплимент со стороны Мирры легендарный баскетболист просто не мог, в связи с чем и опубликовал пост признательности юной россиянке в соцсетях.

Мирра выбрала себе неплохой пример для подражания в лице Леброна. Не все считают Джеймса величайшим баскетболистом в истории, многие отдают предпочтение легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану. Основной аргумент в пользу Джордана – шесть титулов НБА против четырёх у Леброна. Но теннис – индивидуальный вид спорта, в отличие от командного баскетбола, где даже игроки уровня Джеймса не могут делать всё в одиночку. На личном уровне Леброн установил множество немыслимых рекордов, которые будут носить статус вечных.

Недавно Джеймс стал первым баскетболистом в истории, который покорил отметку 50 тыс. набранных очков в регулярных чемпионатах и плей-офф – сложно представить, что в ближайшие десятилетия кто-то сможет добраться до этой отметки. Леброну исполнилось 40 лет в декабре 2024-го. За пару месяцев он уже успел установить множество исторических рекордов для данной возрастной категории. В своём 22-м сезоне в НБА он покоряет статистику 25-8-8 по очкам, передачам и подборам. Следующими по возрасту, кто это когда-либо осиливал, являются 30-летний Никола Йокич в нынешнем чемпионате и 29-летний Расселл Уэстбрук в сезоне-2017/2018.

Леброн Джеймс Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Леброн – образец стабильности, индивидуального доминирования и долговечности на паркете. В этом году он получил рекордный в истории 21-й вызов на Матч звёзд НБА – не все игроки вообще выступают столько сезонов за свою карьеру. Джеймс набирает двузначную результативность в 1290 играх НБА подряд (серия активна и длится с 2007 года) – абсолютно лучший результат всех времён и заметно впереди того же Джордана (866).

Список персональных достижений Джеймса можно перечислять ещё очень долго, но ясно одно – Мирре Андреевой в индивидуальном виде спорта, вероятно, действительно стоит ориентироваться именно на Леброна. Юная россиянка только ворвалась в теннисную элиту и точно не планирует ограничиваться победой на двух «тысячниках». В планах у Мирры звание первой ракетки мира и много титулов на турнирах «Большого шлема» — она как-то говорила, что хочет превзойти Новака Джоковича и выиграть как минимум 25 мэйджоров.

Если и брать за основу пример величия какого-то спортсмена, то Леброн Джеймс выглядит более чем подходящим вариантом для Андреевой. Тем более его советы пару раз сработали. В Дубае у Мирры не совсем ладилась игра в первом сете с Таусон, но она вырвала победу на тай-брейке именно за счёт характера и упорства. В финале Индиан-Уэллса Мирра проиграла первый сет 2:6. Она явно не чувствовала себя на 100% физически, однако за счёт ментальной стойкости затем сломила соперницу. Сам Джеймс уже заметил успехи Мирры благодаря своим словам, а его пост должен добавить теннисистке ещё больше вдохновения для новых свершений.