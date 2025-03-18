Мирре во Флориде достались топ-американки и Швёнтек. Жеребьёвка Майами

Солнечный дубль достиг своего экватора – турнир в Индиан-Уэллсе завершён, а соревнования в Майами только-только начинаются. На восточном побережье США, как и до того на западном, соберутся все сильнейшие (понятное дело, кроме дисквалифицированного Янника Синнера), чтобы побороться за один из крупнейших титулов после «Шлемов». Давайте изучим сетки и посмотрим, кому повезло с жеребьёвкой, а кому – не очень.

Хотя два первых «Мастерса» сезона (для мужского тура), они же два «тысячника» (для женского тура) идут в связке друг с другом уже десятилетиями, условия и покрытие на них заметно различаются. Индиан-Уэллс всегда был «Мастерсом» с наиболее медленным хардом в сезоне, а попытки организаторов ускорить корты в этом сезоне успехом, судя по отзывам игроков и тому, как выглядели матчи, не увенчались – особенно на центральной арене. В Майами корты более быстрые, атаковать здесь попроще, хотя понятно, что это далеко не такие скорости, как, скажем, на харде в зале.

Сетки женского и мужского турниров одинаковые – каждая рассчитана на 96 игроков. Все 32 сеяных пропускают первый круг (именно Индиан-Уэллс и Майами стали первыми турнирами, организовавшими подобный подход), а в стартовом раунде играют все не попавшие в посев игроки, а также прошедшие квалификацию, получившие уайлд-кард и оказавшиеся в основной сетке иными способами (как лаки-лузеры, по защищённому рейтингу и так далее.). Кстати, лаки-лузерам может повезти вдвойне – если до выхода на корт, но после матчей первого круга снимется кто-то из сеяных, то проигравший в квалификации займёт его место и, соответственно, начнёт турнир со второго кругв.

Отметим также, что поскольку жеребьёвка женского Майами прошла на сутки раньше мужского, в воскресенье, то она осуществлялась по старому рейтингу, а в мужском – по новому, от 17 марта. Заметнее всего это повлияло на позиции Мирры Андреевой. Если бы женский турнир тоже «пожеребили» в понедельник, 17-летняя россиянка была бы шестой сеяной, а так она получила 11-й номер посева. При этом огромной разницы для сетки нет. По новому рейтингу в 1/8 финала Андреева выходила бы на кого-то из четвёрки Циньвэнь – Наварро – Бадоса – Касаткина, а по старому могла попасть на Киз, Паолини, Рыбакину или ту же Наварро. Из второй четвёрки сейчас опаснее выглядит разве что Мэдисон Киз. Впрочем, жеребьёвка всё равно сложилась так, что Мирре досталась как раз Эмма Наварро, которую она могла получить в свою восьмушку сетки при любом раскладе.

Начать турнир Андреева-младшая может с дерби – для этого Веронике Кудерметовой нужно выиграть у Ван Синьюй. В третьем круге возможен матч с Амандой Анисимовой, хотя американка русского происхождения после победы над Еленой Остапенко в финале Дохи уже проиграла два поединка подряд (кстати, так же, как и Остапенко). Наварро сейчас тоже не блещет, и вместо неё в 1/8 финала вполне может оказаться, скажем, Маккартни Кесслер, Линда Носкова или Эмма Радукану.

В соседней восьмушке сетки много россиянок, но сомнительно, что кто-то из них сейчас может выйти в четвертьфинал. В прошлогодней форме у Дианы Шнайдер точно были бы хорошие шансы, но пока после прекращения сотрудничества с Игорем Андреевым Диана показывала в этом сезоне приличные результаты только в паре с Миррой, а в одиночке ни на одном турнире не одержала больше двух побед подряд. Калинская, Потапова и Блинкова тоже играют посредственно, так что вряд ли они смогут хотя бы навязать борьбу Джессику Пегуле, посеянной четвёртой.

В нижней четверти россиянок, наоборот, практически нет – только старшая сестра Мирры, Эрика, которой досталась уайлд-кард. Очевидно, здесь не обошлось без влияния IMG – известнейшего американского агенства, с которым сотрудничают сёстры. У IMG много лет есть договорённости с турниром в Майами о предоставлении специальных приглашений нескольким представителям агентства, которое таким образом помогает их карьерам. Понятно, что основное внимание сосредоточено на Мирре, но если у Эрики, балансирующей на границе топ-100, есть возможность избежать квалификации, то почему нет? Кстати, сыграет она на старте с Элиной Аванесян, недавно сменившей российское спортивное гражданство на армянское.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Если посмотреть на этот кусок сетки с точки зрения потенциальных соперниц Мирры, то наиболее ожидаемыми вариантами выглядят Ига Швёнтек (2) и Мэдисон Киз (5). Кстати, если случится полуфинальный поединок Мирры с Мэдисон, то это будет матч за место в топ-5 (при условии отсутствия почти невероятного события в виде завоевания титула Жасмин Паолини, которая опередит Андрееву, если выиграет у неё в финале). В «Табели о рангах» мы уже говорили, что если Мирра войдёт в топ-5 после Майами, то побьёт возрастной рекорд Серены и Винус Уильямс, которые дебютировали в первой пятёрке в чуть более позднем возрасте.

В верхней половине же, помимо посеянной первой Соболенко, оказались Гауфф, Паолини, Рыбакина. Из россиянок здесь Касаткина, ещё недавно бывшая первой ракеткой России, Александрова, Самсонова, Павлюченкова и Полина Кудерметова. В целом эта половина выглядит более слабой, чем нижняя, за исключением Арины, но, разумеется, всегда возможны сюрпризы. Например, та же Александрова год назад дошла здесь до полуфинала, одолев по пути Швёнтек.

У мужчин нижняя половина сетки тоже интригует больше, чем верхняя. Здесь и Алькарас, и Джокович, и Медведев. Циципас, Хачанов тоже оказались в нижней части сетки. Даниил может сыграть с Новаком уже в четвертьфинале, а в 1/8 финала – со Стефаносом, так что жеребьёвку удачной для него точно не назовёшь. Да и Иржи Легечка или Гаэль Монфис в третьем круге тоже могут создать определённые проблемы. Впрочем, тому же Джоковичу ещё самому нужно дойти до четвертьфинала – после травмы на Australian Open он проиграл оба одиночных матча, так что вопрос о форме великого серба, которому в мае исполнится 38 лет, пока не имеет ответа.

Карен в третьем круге может встретиться с Григором Димитровым, а в четвёртом – с Алькарасом, что определённо кажется конечной точкой маршрута Хачанова в Майами. Что касается Рублёва, оказавшегося в верхней половине, то он начнёт турнир матчем с Зизу Бергсом или Нуну Боржешем, а в третьем круге может сразиться с Маттео Берреттини. Финалист Уимблдона-2021, уступивший там Джоковичу, как раз является одним из двух теннисистов, победивших Новака в этом сезоне после АО. Далее возможна встреча с Алексом де Минором или с Жоао Фонсекой, выбившим Рублёва в первом круге Открытого чемпионата Австралии, а в четвертьфинале маячит Тейлор Фриц. Кстати, если Андрей сыграет в Майами как минимум не хуже Даниила, то опередит его в рейтинге и станет первой ракеткой России. Отметим также Романа Сафиуллина, который в первом круге встретится с Дженсоном Бруксби, недавно вернувшимся в тур после дисквалификации из-за пропуска трёх допинг-тестов.

Супертурнир в Майами пройдёт с 18 по 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».