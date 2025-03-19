Ещё две россиянки — во втором круге Майами: Мирра Андреева сыграет в дерби

На этой неделе во Флориде стартовал Открытый чемпионат Майами, второй после Индиан-Уэллса супертурнир, замыкающий Солнечный дубль. Этот турнир появился в календаре в 1985 году и на протяжении долгого времени, с 1987 по 2018 год, проводился в Ки-Бискейне, а с 2019 года соревнования проходят в Майами.

За всю историю турнира лишь одна российская теннисистка смогла стать чемпионкой Майами. В 2006 году Светлана Кузнецова победила в дерби Марию Шарапову — 6:4, 6:3. Финалов же с участием россиянок было много. Шарапова пять раз останавливалась в шаге от титула, Анна Курникова, Елена Дементьева и та же Кузнецова — по разу. Действующей чемпионкой турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 7:5, 6:3.

В этот раз на турнир заявились все сильнейшие теннисистки, за исключением Барборы Крейчиковой, продолжающей восстанавливаться после травмы спины. Женская одиночная сетка представлена 14 россиянками, шесть из которых попали в посев и поэтому пропускают первый круг. В числе сеяных оказалась и Мирра Андреева, новоиспечённая чемпионка Индиан-Уэллса.

Первые матчи состоялись ещё во вторник, 18 марта. Увы, обе российские теннисистки, выступавшие в первый день, проиграли свои матчи. Анастасия Павлюченкова уступила польке Магде Линетт. Первый сет проходил в равной борьбе. В 10-м гейме Павлюченкова отыграла три сетбола и не дала сопернице подать на партию. Однако на тай-брейке Линетт была точнее, а во втором сете она имела ощутимое преимущество. Одержав победу 7:6 (7:3), 6:2 за 2 часа 38 минут, полька вышла на Екатерину Александрову, 18-ю сеяную.

Полина Кудерметова не справилась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, попавшей на турнир через квалификацию. Первый сет Русе выиграла 6:1 за 23 минуты, во второй партии Кудерметова не подала на сет в 10-м гейме, а на тай-брейке использовала первый же сетбол, однако в решающей партии вновь уступила — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу румынки за 2 часа. У россиянки были большие проблемы с подачей. На первой подаче она выиграла всего 46% очков, ни разу не подала навылет и допустила целых девять двойных ошибок.

Остальные матчи первого круга с участием россиянок состоялись уже сегодня. Вероника Кудерметова, 52-я ракетка мира, играла с китаянкой Ван Синьюй, располагающейся 13 строчками выше. В 2024 году соперницы по разу одолели друг друга: в Майами сильнее оказалась Ван, а в Пекине победила Кудерметова.

У Кудерметовой пошла подача, и в первом сете она не испытала серьёзных проблем в своих геймах. Ван подавала даже с лучшим процентом попадания первой (79% против 74%), но в розыгрышах россиянка смотрелась сильнее. В третьем гейме Вероника добилась брейка, а в седьмом приняла под ноль — 5:2. Подавая на партию, Кудерметова ушла с брейк-пойнта и использовала первый же сетбол — 6:2 за 28 минут.

Во второй партии обе теннисистки забирали свои геймы. Подачу держала не только Кудерметова, но и Ван, прибавившая в своих геймах. Как и в первом сете, у китаянки не было брейк-пойнтов, а вот россиянка упустила четыре возможности вырваться вперёд. На тай-брейке, впрочем, Вероника использовала первый же матчбол — 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 32 минуты.

Во втором круге Кудерметова сыграет с Миррой Андреевой — это будет одно из двух российских дерби в 1/32 финала. Шестая ракетка мира получила лишь 11-й номер посева, поскольку сеяли теннисисток по предыдущей версии рейтинга, отображающей ситуацию до Индиан-Уэллса.

Камилла Рахимова и Анна Блинкова схлестнулись в дерби. Рахимова занимает сейчас 77-е место в мировой классификации, а Блинкова располагается на 85-й строчке. Ранее теннисистки по разу обыграли друг друга на турнирах WTA-125: в Руане-2022 победила Рахимова, а в Реусе-2023 Блинкова взяла реванш.

Начало матча проходило в равной борьбе — 2:2. Затем инициатива постепенно стала переходить к Рахимовой, которая в первом сете ни разу не дала Блинковой заработать брейк-пойнт. Во второй половине партии Камилла, сделав брейк в пятом гейме, в дальнейшем регулярно цеплялась на приёме. Брейков больше не было, при том что в девятом гейме Рахимова не использовала двойной сетбол на приёме. Тем не менее сразу после этого она подала на сет — 6:4 за 42 минуты.

Вторая партия началась с парада брейков — 2:2. После этого Блинкова прибавила и, отдав лишь один гейм из следующих пяти, перевела игру в третий сет — 6:3 за 42 минуты.

В решающей партии Рахимова во втором гейме могла выйти вперёд с брейком, но не реализовала брейк-пойнт — 1:1. Следующие четыре гейма тоже выиграла Блинкова. В восьмом гейме Анна подала на матч и оформила волевую победу — 4:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 6 минут.

Во втором круге Блинкова сразится с Дианой Шнайдер (13) — а вот и второе российское дерби в 1/32 финала.

38-я ракетка мира Анастасия Потапова вышла на корт с австралийкой Кимберли Биррелл (Q), 68-м номером рейтинга WTA. Впервые соперницы встретились в Брисбене в этом году, и тогда сильнее оказалась Биррелл — 7:6 (7:2), 6:2.

Отчётный матч Потапова начала с того, что отдала свой гейм. Но это был единственный срыв россиянки. Анастасия сделала обратный брейк, а потом уже не подпускала соперницу к брейк-пойнтам. В восьмом гейме Потапова ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала на сет — 6:3 за 39 минут.

Во второй партии у Потаповой разладилась подача, и это сказалось на результате. Правда, не сразу: Анастасия начала с брейка, а во втором гейме ещё и брейк-пойнт отыграла — 2:0. Начиная с этого момента, инициатива перешла к Биррелл, выигравшей пять геймов подряд. Вернуться в борьбу в этом сете Потапова не смогла, и в девятом гейме австралийка использовала тройной сетбол — 6:3 за 39 минут.

В решающем сете Потапова была невероятно близка к победе. После брейка в восьмом гейме россиянке оставалось подать на матч. Однако Анастасия не смогла этого сделать, а в 10-м гейме ещё и матчбол на приёме упустила. На тай-брейке Биррелл хватило первого же матчбола — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 25 минут.

Наконец, Эрика Андреева (WC), 95-й номер рейтинга WTA, сражалась с бывшей россиянкой Элиной Аванесян, 36-й ракеткой мира. Летом прошлого года Аванесян сменила спортивное гражданство на армянское. Впервые теннисистки встретились друг с другом в минувшем сезоне, причём тоже в Майами и тоже в первом круге. Тогда победила Аванесян — 6:0, 3:6, 6:1.

В первом сете обе теннисистки крайне неудачно подавали: у Андреевой процент попадания первой составил 38%, у Аванесян — 35%. Но если армянка компенсировала это успешной игрой в обменах, то россиянке не удавалось и этого. Эрика выиграла лишь один гейм, и Элина, сделав три брейка, быстро забрала партию — 6:1 за 29 минут.

Во втором сете Андреева и Аванесян наладили подачу, и в такой игре перевеса особо ни у кого не было. Эрика четырежды (!) выходила вперёд с брейком, но Элина всякий раз отыгрывалась. В последнем случае россиянка при 6:5 не смогла подать на партию, и пришлось играть тай-брейк. В нём первые шесть розыгрышей закончились мини-брейками — 3:3. А после перехода Андреева дожала соперницу — 7:6 (7:4) за 58 минут.

В начале третьего сета Андреева снова вырвалась вперёд с брейком, однако Аванесян опять ответила обратным брейком, после чего сравняла счёт — 2:2. В восьмом гейме россиянка не реализовала брейк-пойнт, а в девятом сама отдала подачу, и армянка при 5:4 подавала на матч. У Элины возникли проблемы, но она сумела отыграть двойной брейк-пойнт, вскоре после чего вышла на матчболы и со второй попытки закончила встречу — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4 за 2 часа 20 минут.

Таким образом, во втором круге Майами сыграют сеяные Мирра Андреева (11), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (24) и Анна Калинская (32), а также присоединившиеся к ним победительницы первого круга Вероника Кудерметова и Анна Блинкова.

Соревнования в женском одиночном разряде в Майами завершатся 29 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».