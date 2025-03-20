Новак пока не идёт на открытый конфликт с руководящими органами тенниса. За него это делают скандалист Ник Кирьос и другие игроки.

Друзья Джоковича выкатили судебные иски к ATP и WTA. Чем они недовольны и чего добиваются?

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) 18 марта опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что подала ряд судебных исков против «картеля» органов, управляющих теннисом. PTPA обвиняет их в создании «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системы», которая равносильна монополии.

В число ответчиков входят все основные руководящие органы в этом виде спорта: Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Последнее курирует антидопинговые и антикоррупционные усилия в игре, в том числе участвовало в скандальном деле первой ракетки мира Янника Синнера.

«Теннис сломан. За гламурным фасадом, который продвигают ассоциации, игроки оказались в ловушке несправедливой системы, эксплуатирующей их талант, подавляющей их доходы и ставящей под угрозу их здоровье и безопасность. Мы исчерпали все возможности для реформы посредством диалога, и руководящие органы не оставили нам иного выбора, кроме как добиваться ответственности через суд», — заявил в пресс-релизе Ахмад Нассар, исполнительный директор PTPA.

Ахмад Нассар Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images

Ассоциация PTPA была основана в 2019 году 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом. Они поставили перед собой цель создать профсоюз, посвящённый исключительно благополучию и интересам игроков. С начала Открытой эры профессиональный теннис управлялся различными партнёрствами между игроками, турнирами и администраторами из названных ответчиков.

Истцы утверждают, что ответчики «действуют, как картель, применяя ряд драконовских, взаимосвязанных антиконкурентных ограничений и злоупотреблений». Утверждается, что эти усилия включают сговор с целью снижения конкуренции, что позволяет картелю выплачивать «искусственно заниженную компенсацию» игрокам и не допускать на рынок потенциальных конкурентов.

Судебные иски на ATP, WTA, ITIA и ITF от PTPA включают следующие претензии:

сговор с целью ограничения призовых;

«неприемлемая» система рейтингов, которая среди прочего диктует, в каких турнирах может участвовать игрок;

навязывание «неустойчивой» системы рейтингов;

пренебрежение здоровьем и благополучием игроков;

финансовая эксплуатация и нарушения права на неприкосновенность частной жизни, о чём свидетельствуют случайные тесты на допинг и конфискация мобильных телефонов игроков с целью их досмотра.

Новак Джокович и Вашек Поспишил – главные лица в PTPA Фото: Sarah Reed/Getty Images

Издание Tennis.com отмечает, что PTPA «сбросила бомбу» на ATP, WTA, ITF и ITIA. Это может быть первым серьёзным шагом в новой борьбе в виде спорта, известном своими конфликтами.

В АТР и WTA выпустили официальные пресс-релизы в ответ на действия PTPA, отвергнув все обвинения. Организации будут отстаивать свою позицию и уверены, что PTPA ничего не добьётся.

Кроме того, журналисты The Guardian узнали фамилии 12 игроков, которые выступили в качестве истцов в этих судебных исках. Это Вашек Поспишил (Канада), Ник Кирьос (Австралия), Райлли Опелка (США), Теннис Сандгрен (США), Джон-Патрик Смит (Австралия), Ноа Рубин (США), Анастасия Родионова (Австралия), Николь Мелихар (США), Сорана Кырстя (Румыния), Варвара Грачёва (Франция), Чжэн Сайсай (Китай), Алдила Сутджиади (Индонезия).

Примечательно, что Джоковича в этом списке нет, хотя он является главой PTPA и лицом этой организации. Именно благодаря авторитету Новака данный профсоюз вообще имеет какой-то вес. Видимо, Джокович пока решил не идти на открытый конфликт с ATP и другими теннисными организациями, но у него явно накопились к ним претензии. В качестве «тарана» выступают его друзья и соратники, а самый громкий среди них –скандальный Ник Кирьос. Многим из списка терять нечего. Румынка Сорана Кырстя проводит последний сезон в карьере. Теннисный гигант Райлли Опелка страдает от постоянных травм и никак не вернётся на топ-уровень, его скорый уход из тенниса большим сюрпризом тоже не станет. Все остальные игроки в списке истцов никогда особо не хватали звёзд с неба.

Завершающая карьеру Сорана Кырстя – один из самых известных истцов от PTPA Фото: Christopher Pike/Getty Images

Кирьос прямо сейчас выступает на «Мастерсе» в Майами. В первом круге он победил американца Маккензи Макдональда (3:6, 6:3, 6:4), впервые взяв матч в одиночном разряде с октября 2022 года.

Ник во Флориде успевает следить и за событиями вокруг иска PTPA. Сам факт подачи иска он назвал «знаменательным днём в истории тенниса». А чуть позже выступил с обвинениями в адрес бывшей первой ракетки мира Энди Роддика. Американец пригласил в свой подкаст Поспишила и Нассара, но, по мнению Кирьоса, не дал им нормально высказать позицию и постоянно перебивал.

«Энди Роддик находится под каблуком у теннисного истеблишмента. Я рад, что многие игроки теперь тоже могут это видеть. Энди Роддик не является справедливым, нейтральным или беспристрастным журналистом, каким он отчаянно пытается себя представить. Он в полной мере человек истеблишмента», — отметил Кирьос.

Ник Кирьос Фото: Rich Storry/Getty Images

Претензий у PTPA много. Они перечислены выше в общих чертах – коррупция, несправедливые призовые, сложный календарь, ненадлежащие условия на турнирах и вытекающие из этого травмы игроков, нерабочая антидопинговая система. Но в 163-страничном иске, поданном в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, есть интересная конкретика, связанная с некоторыми игроками.

В пункте под номером 254 критикуется ход допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. ITIA позволила ему играть почти год после сдачи двух положительных тестов на клостебол в марте 2024-го. Только недавно Янник заключил соглашение с ВАДА и получил дисквалификацию на три месяца.

«В августе 2024 года руководство ITIA доказало, что жёсткий подход агентства к игрокам является произвольным и избирательным. В том же месяце орган объявил, что у первой ракетки мира Янника Синнера дважды был получен положительный результат теста на запрещённый анаболический стероид. Однако вместо настойчивого преследования, происходившего с другими игроками, орган принял объяснение, что физиотерапевт случайно нанёс запрещённое вещество на кожу Синнера во время контакта с ней. В результате немедленного разбирательства в ITIA пришли к выводу, что Синнер «невиновен в положительном тесте и не допустил халатность». В результате ему позволили принять участие в US Open – 2024, который он и выиграл. В отношении игрока, у которого нет проблем с «картелем, не было никакого расследования, затянувшегося более чем на год», — говорится в жалобе.

В пункте 37 критикуется решение пригласить на выставочный турнир Six Kings Slam датчанина Хольгера Руне. Да, на прошедших в Эр-Рияде соревнованиях в октябре 2024 года Руне действительно выглядел несколько лишним в компании Янника Синнера, Карлоса Алькараса, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Даниила Медведева. Хольгер не выигрывал турниры «Большого шлема», не был первой ракеткой мира. Однако список участников формировался в начале 2024 года. Тогда организаторы, как и многие любители тенниса, ожидали, что Руне будет стабильным игроком первой десятки, а в лучшем случае даже дополнит новую версию «Большой тройки» с Алькарасом и Синнером. Хольгер проиграл стартовый матч Карлосу и незаслуженно получил $ 1,5 млн призовых, по мнению PTPA. 21-летний датчанин наверняка испытает неприятные чувства, прочитав этот пункт.

Уже можно сказать, что Синнер и Руне точно не поддержат иск профсоюза Джоковича. Да и среди других топ-игроков он пока не особо находит отклик.

Карлос Алькарас не поддерживает иск PTPA Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Четырёхкратный чемпион ТБШ и третья ракетка мира Карлос Алькарас открыто выступил против него.

«Честно говоря, это было для меня совершенно неожиданно. На самом деле, никто мне ничего не говорил об этом. Вчера я увидел в социальных сетях, как были сделаны некоторые утверждения… Они включили в своё заявление что-то, что я сказал на пресс-конференции, о чём я не был проинформирован. Честно говоря, я не поддерживаю это письмо. Не поддерживаю его потому, что не знал ничего о нём. Есть некоторые вещи, с которыми я согласен, есть и такие, с которыми не согласен. Главное — я не на стороне этого», — приводит слова Алькараса пресс-служба «Мастерса» в Майами.

Наверняка Карлоса поддержат и другие звёзды. Что уж говорить, если сам Джокович пока хранит загадочное молчание и никак не комментирует действия своего профсоюза.

Конечно, Новаку должны задать вопросы по поводу иска PTPA на «Мастерсе» в Майами. Однако далеко не факт, что серб ответит с таким же энтузиазмом, как Ник Кирьос. Вполне вероятно, высказывания Джоковича будут сдержанными. Вряд ли он готов идти на открытый конфликт со всеми руководящими органами тенниса, в отличие от того же Кирьоса и всех остальных в списке.