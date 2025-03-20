«У него проблемы с головой». Матчи Хачанова и Кирьоса — всегда огонь

Из всех матчей второго круга на «Мастерсе» в Майами одним из наиболее интересных обещает стать противостояние с участием российского теннисиста. Карен Хачанов оказался в том же узле турнирной сетки, что и австралиец Ник Кирьос. Хачанов, будучи сеяным, пропускал первый круг, и потому для новой встречи с Кирьосом необходимо было, чтобы Ник выиграл свой матч 1/64 финала. Австралиец, известный скандальным поведением на корте и за его пределами, не подвёл. Кирьос одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом (3:6, 6:3, 6:4) и принялся готовиться к поединку с Кареном.

В предыдущие годы Хачанов и Кирьос не так часто играли друг с другом, всего три раза. Однако у всех этих встреч была своя изюминка. Впервые россиянин и австралиец пересеклись в третьем круге (то есть в 1/16 финала) «Мастерса» в Цинциннати в 2019 году. В том поединке Карен одержал волевую победу — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2. Ник был верен себе и устроил перепалку с судьёй на вышке, за что получил предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья будто бы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. Кирьос ссылался на Рафаэля Надаля — дескать, тот тоже долго готовится к подаче.

«Абсолютная чушь. Позор! Принеси мне отснятый материал о том, что Рафа так же быстро играет в эту игру. Если вы сможете найти что-то из этого, я закрою рот и больше никогда не буду говорить. Я гарантирую, что вы не найдёте подобного», — говорил во время матча Кирьос, чьи слова приводит The Guardian.

Ник Кирьос в матче с Кареном Хачановым в Цинциннати-2019 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на очко. По окончании матча Ник выругался в адрес судьи и плюнул в его сторону. За всё это австралийца оштрафовали на $ 113 тыс., и на тот момент это был крупнейший штраф в истории тенниса. Впоследствии Кирьоса обошли Новак Джокович ($ 267,5 тыс.), который случайно попал мячом в линейного судью на US Open — 2020, и Фрэнсис Тиафо ($ 120 тыс.), который нецензурно ругался в адрес судьи на вышке на прошлогоднем «Мастерсе» в Шанхае.

Хачанов, комментируя тогда действия Кирьоса после поединка, заявил, что у соперника не всё в порядке с головой. «Он очень талантлив, но иногда у него проблемы с головой. В любом случае это был действительно сложный матч для меня. Мне пришлось по-настоящему поработать над тем, чтобы добиться победы», — приводит слова Карена, сказанные в 2019 году, Tennisnow.

Второй встречи Хачанова и Кирьоса пришлось ждать чуть менее полугода. Россиянин и австралиец сыграли друг с другом в третьем круге Australian Open — 2020. Тот матч с четырьмя тай-брейками растянулся почти на четыре с половиной часа! Чуть сильнее оказался Кирьос — 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8).

Ник Кирьос празднует победу над Кареном Хачановым на AO-2020 Фото: Jack Thomas/Getty Images

«Это одна из лучших побед в карьере. Этот матч был одним из самых безумных. Просто невероятный! У меня был матчбол в третьем сете, в четвёртом… При счёте 7:8 на тай-брейке в голове роилось так много мыслей, в том числе и о проигрыше. Просто сумасшествие», — говорил после матча Ник, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Хачанов же был здорово огорчён таким исходом. «Сказать, что я расстроен, значит ничего не сказать. Сделал всё, что мог», — писал он тогда в соцсетях.

А в 2022 году соперники сразились в четвертьфинале US Open. И вновь пришлось играть все пять сетов. Правда, в третьей встрече, в отличие от второй, хватило четырёх часов — 3 часов 39 минут, если быть точным. Хачанов победил Кирьоса, который до этого выбил Даниила Медведева, со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 и вышел в свой первый на тот момент полуфинал турнира «Большого шлема» (потом был ещё полуфинал на Australian Open — 2023).

В пятом сете при счёте 1:0 на брейк-пойнте Хачанов исполнил эйс, вызвавший бурные эмоции его команды. Кирьос в ответ спародировал реакцию ложи российского теннисиста.

Ник Кирьос Фото: Кадр из трансляции

В ходе матча Кирьос разбил о корт пластиковую бутылку, а сразу после поражения сломал две ракетки. За это ему выписали штраф в $ 14 тыс.

Сломанная ракетка Ника Кирьоса Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее после встречи австралиец отдал должное россиянину и навешал ему комплиментов. «Я опустошён. Он заслужил победу сегодня. Он боец. Он воин. Он очень хорошо подавал сегодня. Честно говоря, это, наверное, лучший подающий, с которым я играл на этом турнире. Карен невероятно действовал под давлением», — говорил Ник на пресс-конференции.

Хачанов тогда поужинал… в два часа ночи! А лёг спать чуть ли не в полпятого.

Карен Хачанов ужинает и готовится ко сну Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Карен Хачанов — Ник Кирьос, личные встречи

Год Победитель Турнир Круг Покрытие Счёт 2019 Карен Хачанов Цинциннати 1/16 финала Хард 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2 2020 Ник Кирьос Australian Open 1/16 финала Хард 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) 2022 Карен Хачанов US Open 1/4 финала Хард 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

С каким багажом подходят к новой встрече теннисисты? В Индиан-Уэллсе, на первом турнире Солнечного дубля, Хачанов и Кирьос выступили неудачно. Россиянин завершил борьбу в третьем круге, а Кирьос даже не смог доиграть матч первого круга.

В то же время Ник, чью карьеру испортили проблемы с запястьем и коленом, наверняка воодушевлён стартом в Майами. Победа в первом круге стала для него первой с октября 2022 года. «Честно говоря, я думал, что больше никогда не сыграю в теннис. Всё шло к этому. Я общался с моими тренерами и командой, парнями, которые оставляют свои семьи, чтобы быть здесь со мной. Я говорил: «Слушайте, я не знаю, как долго смогу это продолжать». Эта победа добавляет мне немного энергии, но нужно быть реалистом.

Когда я увидел жеребьёвку, я не чувствовал уверенности в том, что смогу справиться с кем-либо. За последние шесть месяцев моё запястье было не в лучшем состоянии. Я не привык к такой скорости мяча. Я прошёл долгий путь, даже просто чтобы начать матч, и переживал, смогу ли его закончить. Но выйти и одержать победу, почувствовать, что я опять принадлежу этому миру, — это довольно особенное чувство», — сказал Кирьос на корте после матча.

В новой встрече Хачанов считается фаворитом. Всё-таки игровой практики у него сейчас не в пример больше. Шансы Карена в матче с Кирьосом эксперты оценивают как 69 на 31. В отношении предстоящей игры можно предположить, что будет много эйсов. В предыдущих 13 сетах, которые Хачанов и Кирьос совместно отыграли на уровне ATP, россиянин 64 раз подал навылет, австралиец — и того больше, 85.

Сам Ник также трезво оценивает свои возможности. «Смогу ли я победить Хачанова? Скорее всего, нет. Но я попробую, а там посмотрим», — приводит его слова Tennis.com.