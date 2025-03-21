«Я была его вещью». Французы раскопали, что не только Рыбакина пострадала от тренера

Отношения между чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной и её тренером Стефано Вуковым – один из главных скандалов сезона.

Рыбакина хочет, но не может вернуть Вукова в свою команду. Стефано получил годичную дисквалификацию от WTA, которая провела расследование и посчитала их связь «токсичной». Вуков продолжает общаться с Рыбакиной, ездит с теннисисткой из Казахстана на турниры, однако официально с ней работать не имеет права.

Журналисты французского издания L`Equipe провели своё расследование и выяснили, что случай Рыбакиной является далеко не первым примером абьюзивного поведения теннисных тренеров.

Бывшая 32-я ракетка мира Юлия Вакуленко стала одной из героинь материала. На счету Юлии семь титулов на уровне ITF в одиночном разряде, лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвёртый круг US Open в сезоне-2007.

Украинка рассказала о сексуализированном насилии со стороны тренера, которому подвергалась с 15 и почти до 18 лет. Она не раскрыла имени тренера, но сообщила, что, когда ей было 15, ему был 41 год и что в 1980-х он входил в топ-50 рейтинга ATP.

«Он говорил, что всё знает. Поэтому мама, которая не разбиралась в этом мире, передала ему все полномочия. Он организовывал всё. В Париже на юниорском «Ролан Гаррос» в мае 1999-го он сам решил, что мы будем делить одну комнату. Так началась его власть надо мной. Он лёг рядом, начал гладить меня, обнимать. Он говорил, что очень меня любит, что я принадлежу ему, что стану его женой и чемпионкой только благодаря ему. Я всегда должна была подчиняться, даже когда речь шла о сексе. Я была его вещью. Это были ужасные страдания. Ты начинаешь ненавидеть себя, думаешь: «Это потому, что я красивая, это моя вина». Каждый день был кошмаром. Я не хотела, чтобы наступало утро», — призналась Вакуленко.

Юлия Вакуленко Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Вакуленко рассказала, что тренер заставил её перейти из теннисной академии в Барселоне в частный клуб.

«Я всё время была с ним наедине. Он не позволял мне разговаривать с другими, контролировал мой телефон, проверял всё. Если он был недоволен, то мог просто не разговаривать со мной или плохо проводить тренировки. Это была настоящая манипуляция. Я стала психологически от него зависеть, была полностью изолирована, никто не мог мне помочь. Я не видела выхода. Незадолго до 18-летия попала по корзине с мячами и сломала левую руку. Прекратила тренировки на два месяца и больше к нему не возвращалась. Хотела оставить это позади. И остаться в живых», — заявила теннисистка.

41-летняя Вакуленко также вспомнила, что после этого боролась с депрессией и страдала от анорексии.

Ещё одной героиней материала стала действующая теннисистка – 1149-я ракетка мира из Франции Эммануэль Жирар. В 14 лет она подавала большие надежды, но её карьеру подкосило психологическое насилие со стороны тренера.

«Сначала всё казалось идеальным, однако через несколько месяцев он показал своё истинное лицо. Мне предоставилась возможность переехать из заморского региона Реюньон в CREPS (французский спортивный центр в Страсбурге, который интенсивно поддерживает и тренирует молодых игроков с целью достижения ими выдающихся результатов. — Прим. «Чемпионата»), я не колебалась ни секунды. Разница в климате была колоссальной — от +35°С до минусовых температур, я поехала туда с полной уверенностью. Но вскоре оказалась в кошмаре», — сказала Жирар.

По словам Жирар, которой сейчас 25 лет, занятия с неназванным бывшим тренером стали сложнейшим испытанием для её психики.

«Мне не позволялось совершать ошибки. За малейшую оплошность ругали и унижали. Слёзы были запрещены, показывать эмоции нельзя. За пределами корта жизнь тоже была адом: телефоны проверялись, социальные контакты ограничены, личная жизнь тщательно контролировалась. Нам не разрешалось есть то, что мы хотели. В 9:30 вечера приказывали выключить телефоны. Тренер звонил нам в любое время, и, если телефон не был выключен, на следующий день нас отчитывали перед всей группой, а мы сдавали свои телефоны на неделю. Это действительно было похоже на культ. Он пытался полностью контролировать нас. После поражений мне иногда приходилось сидеть в своей комнате одной по два дня без еды. Даже когда я выступала хорошо, меня унижали и оскорбляли. Тренер постоянно говорил мне, что без него я ничего из себя не представляю», — призналась француженка.

Эммануэль Жирар Фото: Из личного архива Эммануэль Жирар

Жирар пыталась уйти, но на неё неоднократно оказывалось эмоциональное давление, теннисистку буквально заставляли остаться в академии.

«Во время турниров я часто звонила родителям и плакала, но они не понимали, что происходит на самом деле. Они находились на другом конце света и полностью доверяли тренеру как эксперту. Через несколько месяцев я пошла к психологу из CREPS, чего раньше никогда не делала. Постоянное давление и оскорбления заставили меня обратиться за помощью. Она всё знала и посоветовала мне уйти, сказала мне и другим девочкам моего возраста, что нужно бежать. Но тренер так сильно держал меня в своей власти, что я не могла на это решиться. В конце концов, он дал мне шанс поездить по Европе. Несмотря на его поведение, я добилась прогресса. Хотя он заставил меня поверить, что без него я — ничто», — сказала Жирар.

Только в 17 лет Жирар начала работать с другим специалистом. Правда, расставание с тренером-абьюзером оказалось непростым.

«Когда я наконец сказала, что ухожу, тренер взорвался от гнева. Он вышвырнул мои вещи на улицу и закричал, что без него я никчёмная», — призналась француженка.

В феврале 2017 года Жирар достигла пока что рекордной для себя 813-й позиции в рейтинге WTA, но последствия жестокого обращения предыдущего тренера не прошли бесследно. У Эммануэль развились серьезные расстройства пищевого поведения, она по сей день испытывает трудности с психическим здоровьем.

«Я чувствую, что он разбил мою мечту. Я была трудолюбивой, ставила перед собой цели. Всё это сломало меня изнутри. Не проблема, если люди жёсткие. Дисциплина важна в спорте высшего уровня, но оскорбления и унижения никогда не должны допускаться», — заключила Жирар.

Журналисты L’Equipe также пообщались с теннисистками, которые столкнулись с абьюзивным отношением тренеров ранее и осмелились рассказать об этом. Одной из них является 58-летняя Изабель Демонжо, бывшая 35-я ракетка мира из Франции.

Изабель Демонжо в 1986 году Фото: Gilbert Iundt/Corbis/Getty Images

В своей книге 2007 года под названием «Украденная услуга» Демонжо обвинила бывшего тренера Режиса де Камаре в изнасиловании и постоянных сексуальных домогательствах на протяжении девяти лет. Несколько бывших подопечных де Камаре после этого выдвинули аналогичные обвинения. В итоге тренера приговорили к восьми годам тюремного заключения, а в результате апелляции в 2014-м увеличили срок до 10 лет.

«Теннисные чиновники пытаются защитить игроков от пагубного контроля, но прогресс идёт медленно, и предстоит ещё долгий путь. Нужно изменить всё в нашей системе», — считает Демонжо.

22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Пэм Шрайвер сейчас работает тренером хорватской теннисистки Донны Векич. Шрайвер активно вступалась за Елену Рыбакину и критиковала Стефано Вукова на фоне разразившегося скандала. Правда, Рыбакина открыто заявила, что никакая защита со стороны Пэм ей не нужна.

Шрайвер сама прошла через непростые отношения с тренером, в чём призналась только в 2022 году. Пэм начала работать с австралийцем Доном Кэнди, когда ей было девять. В 17 лет она закрутила роман с тренером, хотя тот был старше на 33 года. Кэнди изменял своей жене с подопечной. Шрайвер не обвиняла Дона в домогательствах, но признала, что связь с ним оказала на неё влияние в психологическом плане, она испытывала чувство вины перед его женой Элейн.

«Это создало определённые модели поведения, которые впоследствии повторялись: моё постоянное влечение к мужчинам постарше и трудности в понимании того, как поддерживать здоровые границы. Я считаю, что ненормальные отношения с тренерами распространены в спорте в целом. Но особенно хорошо мне известна ситуация в теннисе. Я видела десятки случаев за четыре с небольшим десятилетия в качестве игрока и комментатора. Каждый раз, когда я слышу о теннисистке, которая встречается со своим тренером, или вижу, как мужчина-физиотерапевт работает над женским телом в спортзале, это заставляет меня насторожиться. Лучший способ защитить своих подопечных — провести с ними образовательный процесс до того, как они придут в тур. То же самое касается и других обладателей сертификатов: физиотерапевтов, фитнес-тренеров и так далее. Необходимо очень чётко обозначить — такие отношения недопустимы, и для тех, кто перейдёт черту, будут последствия», — говорила Шрайвер в интервью Daily Telegraph в 2022 году.

Пэм Шрайвер Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Шрайвер уволила Кэнди, когда ей исполнился 31 год. При этом она продолжала поддерживать связь с ним в качестве консультанта. После окончательного разрыва с австралийцем Пэм действительно обращала внимание на более возрастных мужчин. Её первый муж адвокат Джо Шапиро был старше на 16 лет, а второй — актёр Джордж Лезенби (известен по роли Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Её Величества) и вовсе на 23 года.

Рыбакиной поддержка Шрайвер не нужна, но американка хочет помочь другим теннисисткам.

«Существует культура молчания в отношении насилия — сексуального, вербального, психологического или любого другого. Так было ещё в моё время, подобное происходит и сегодня. По-прежнему царит тишина», — сказала Шрайвер и призвала всех девушек сразу же говорить о ненадлежащем поведении тренеров.

Проблема насилия тренеров в женском теннисе действительно актуальна. Случай Рыбакиной – один из немногих, ставших достоянием общественности. Но ряд нарушений норм приличия со стороны тренеров действительно замалчивается. О них становится известно спустя многие годы или рассказать о произошедшем решаются малоизвестные спортсменки вроде Эммануэль Жирар. Хочется верить, что расследование L’Equipe хотя бы немного изменит ситуацию в лучшую сторону.