Сафиуллин — во втором круге Майами: россиянин наколотил 12 эйсов

Во второй половине марта в Майами (США) проходит турнир категории «Мастерс», являющийся вторым после Индиан-Уэллса в серии «Солнечного дубля». Супертурнир (в соревнованиях принимают участие как мужчины, так и женщины), появившийся в календарях ATP и WTA в 1985 году, с 1987 по 2018 год проходил в Ки-Бискейне, а в 2019-м переехал в Майами.

Российские теннисисты не так часто доходили здесь до финала, всего два раза. Однако в обоих случаях им удалось завоевать титул. Первопроходцем стал Николай Давыденко, который в финале-2008 победил Рафаэля Надаля — 6:4, 6:2. А в сезоне-2023 чемпионом «Мастерса» в Майами стал Даниил Медведев, обыгравший Янника Синнера со счётом 7:5, 6:3.

Синнер является действующим чемпионом этого турнира. Год назад итальянец в финале разгромил Григора Димитрова — 6:3, 6:1. Однако в этот раз Янник, отбывающий дисквалификацию за допинг, не сможет защитить титул.

В ночь с 20 на 21 марта в Майами проходили заключительные матчи первого круга в мужском одиночном разряде. 71-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин вышел на корт с американцем Дженсоном Бруксби, бывшей 33-й, а ныне 544-й ракеткой мира. В 2023 году Бруксби дисквалифицировали за пропуск трёх допинг-тестов. Затем срок уменьшили, так что американец мог вернуться в тур уже в марте 2024 года. Однако Дженсон пропустил весь сезон-2024 и вернулся уже в 2025-м. В Майами он выступает по защищённому рейтингу.

В первом сете у теннисистов был лишь один брейк-пойнт на двоих. Чуть удачливее был Сафиуллин, который в шестом гейме реализовал первый же шанс взять чужую подачу. За исключением этого, игроки даже до «ровно» не доходили, и в девятом гейме россиянин подал на партию — 6:3 за 37 минут.

Во втором сете Роман стал хуже проводить розыгрыши, и это не замедлило сказаться на результате. Из первых шести геймов Бруксби выиграл пять, сделав два брейка. С первой попытки американец не подал на партию, а вот в девятом гейме не сплоховал и перевёл игру в третий сет — 6:3 за 43 минуты.

В решающей партии Сафиуллин всё же дожал Бруксби. Ключевыми стали седьмой и восьмой геймы. После 3:3 Роман удержал подачу, несмотря на два брейк-пойнта у Дженсона, а в восьмом гейме использовал третий брейк-пойнт — 5:3. Подавая на матч, россиянин реализовал четвёртый матчбол — 6:3, 3:6, 6:3 за 2 часа 15 минут. В этом сете Сафиуллин семь раз подал навылет, а всего у него оказалось 12 эйсов.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным. Напомним, что Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, имевшие при посеве номера 7, 8 и 22 соответственно, начнут борьбу со второго раунда.

А в женской сетке начались матчи второго раунда. Екатерина Александрова, имевшая 18-й номер посева, играла с Магдой Линетт, 34-й ракеткой мира. В первом круге Линетт выбила другую россиянку Анастасию Павлюченкову — 7:6 (7:3), 6:2. У польки было преимущество в личных встречах с Александровой (3-2), притом что в 2024 году теннисистки по разу обменялись победами.

Александрова в первом же гейме отдала подачу, но уже в четвёртом гейме ответила своим брейком, использовав тройной брейк-пойнт, — 2:2. В оставшихся геймах теннисистки заработали лишь один брейк-пойнт на двоих. В шестом гейме россиянка могла забрать чужую подачу, но упустила свой шанс. Так они и пришли к тай-брейку, на котором Линетт воспользовалась первым же матчболом (на приёме) — 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты.

Во втором сете Александрова не смогла навязать борьбу сопернице. Начало второй партии стало словно бы продолжением первой: до 2:2 теннисистки добрались до брейк-пойнтов. А после этого Екатерина неожиданно не взяла ни одного гейма и проиграла матч — 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Линетт за 1 час 37 минут. В заключительном гейме россиянка ещё и две двойные ошибки допустила.

Это поражение стало для Александровой четвёртым подряд. Екатерина не защитила очки за прошлогодний полуфинал и по итогам турнира покинет топ-20. В лайв-рейтинге россиянка идёт 25-й и может опуститься ещё ниже — в зависимости от того, как выступят её преследовательницы.

Дарья Касаткина (12) вышла на корт с американкой Хейли Баптист (WC), располагающейся в конце первой сотни. В первом круге Баптист прошла Ольгу Данилович — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. В прошлом году Касаткина играла с американкой в 1/8 финала Сеула. Дарья тогда не испытала серьёзных проблем — 6:4, 6:2.

Касаткина начала матч с брейка и какое-то время удерживала преимущество. Но Баптист стала цепляться на приёме, и если в четвёртом гейме россиянка отыграла все четыре брейк-пойнта, то в шестом под ноль проиграла подачу, и счёт сравнялся — 3:3. Однако в концовке сета Дарья выглядела лучше и, сделав ещё два брейка, забрала партию — 6:3 за 40 минут.

В начале второго сета соперницы обменялись брейками — 1:1. В пятом гейме Касаткина вновь отдала подачу и отыграться уже не смогла. Возможности у неё были, но ни одного из пяти брейк-пойнтов Дарья не реализовала. В 10-м гейме Баптист ушла с брейк-пойнта и подала на партию — 6:4 за 41 минуту.

В третьем сете шла равная борьба: до 5:5 включительно теннисистки упустили по одному брейк-пойнту, причём в случае Касаткиной это был скрытый матчбол. Россиянка провалила лишь один гейм, 11-й, взяв лишь одно очко на подаче, но он-то и стал ключевым. Подавая на матч, Баптист отыграла ещё три брейк-пойнта и в итоге использовала второй матчбол — 3:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 22 минуты.

Людмиле Самсоновой (24) в соперницы досталась четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака, которая в первом раунде одержала волевую победу над украинкой Юлией Стародубцевой — 3:6, 6:4, 6:3. Осака занимает сейчас 61-е место в рейтинге WTA. В 2024 году Самсонова дважды играла с японкой, и в Индиан-Уэллсе победила Наоми (7:5, 6:3), а в Мадриде сильнее оказалась Людмила (6:2, 4:6, 7:5).

В первом сете Осака почти не ошибалась в своих геймах и на подаче проиграла лишь два очка. Самсонова же неудачно проводила розыгрыши на второй подаче (всего два очка из восьми) и из-за этого потерпела неудачу. В четырёх геймах после 2:2 россиянка взяла только три розыгрыша, и партия закончилась быстро — 6:2 в пользу Осаки за 31 минуту.

Вторая партия складывалась по тому же сценарию, что и стартовый сет. Осака также могла победить со счётом 6:2, но в восьмом гейме упустила матчбол на приёме. Самсонова, которая в девятом гейме не позволила японке подать на матч, получила возможность вернуться в игру. Для этого необходимо было защитить подачу в 10-м гейме. Но тут Наоми хватило первого же матчбола на приёме (второго с учётом предыдущего) — 6:2, 6:4 за 1 час 23 минуты.

Главная сенсация состоялась в матче чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной (7). Рыбакина, прошлогодняя финалистка Майами, уступила 40-й ракетке мира из США Эшлин Крюгер. В первом сете 20-летней Крюгер хватило единственного брейк-пойнта, чтобы выиграть партию со счётом 6:4. Во второй партии Рыбакина отыгралась, выиграв четыре гейма подряд после 2:2, — 6:2. Однако в решающем сете Елена не смогла дожать соперницу. Американка в пятом гейме сделала брейк и в оставшихся своих геймах удержала подачу, отыграв один брейк-пойнт, — 6:4, 2:6, 6:4 за 1 час 52 минуты.

Теперь Рыбакина серьёзно рискует выпасть из первой десятки. В лайв-рейтинге она девятая, а обойти её могут пять теннисисток: Эмма Наварро, Паула Бадоса, Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и Каролина Мухова.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».