Родился в 30 км от академии Надаля и дружит с Рафой. С кем сразится Медведев в Майами

Уже сегодня, 21 марта, российский теннисист Даниил Медведев начнёт свой путь на «Мастерсе» в Майами. Восьмой ракетке мира предстоит побороться за выход в третий круг с испанцем Хауме Мунаром, занимающим 56-е место в рейтинге ATP. Это будет дебютная очная битва спортсменов.

Детство, легендарные кумиры и увлечения

Хауме Мунар, известный как Джимбо за свой пылкий характер на корте, родился 5 мая 1997 года в Сантани, Мальорка, Испания. Его отец — Блай, мать — Мария Антония, а сестра — Антония. Играть в теннис Хауме начал в возрасте восьми лет. Примечательно, что первые шаги в этом виде спорта маленький Мунар делал именно на хардовых кортах, что совсем непривычно для испанской школы тенниса. Он вырос всего в 30 км от того места, где в будущем появилась известная академия Рафаэля Надаля!

В детстве будущий профессионал Хауме также занимался плаванием, футболом и баскетболом, а сейчас увлекается гольфом. Его кумирами были легендарные соотечественники Рафаэль Надаль и Давид Феррер. Любимое покрытие — грунт, любимый удар — подача, а любимый турнир — Australian Open. А ещё Мунар называет своим лучшим городом Париж.

Хауме Мунар Фото: Hannah Peters/Getty Images

Если бы Хауме не стал теннисистом, он бы выбрал профессию врача. Любимые книги спортсмена — Sapiens и Homo Deus Юваля Ноя Харари, любимый музыкант — Ромео Сантос, актёр — Леонардо Ди Каприо, а актриса — Урсула Корберо. Любимый фильм — «1+1», а ещё Мунар обожает ток-шоу «Когда меня не будет» (Cuando ya no esté). Он болеет за футбольный клуб «Барселона» и любит японскую кухню. Самыми популярными хобби испанца являются прослушивание музыки, общение с друзьями, занятие спортом и отдых на море. А скрытый талант игрока заключается в умении спать в любое время и в любом месте!

Особая связь с Надалем и профессиональная карьера

Хауме долгое время тренировался в академии Рафаэля Надаля на Мальорке. Туда Мунар перебрался после шести лет занятий в Барселоне. Однако в 2023 году он покинул академию Короля грунта в поисках новых вызовов. В одном из интервью Хауме признался, что значит для него Надаль.

«У меня очень хорошие отношения с Рафой и всегда были такими, поэтому я надеюсь, что они сохранятся на долгие годы. Сегодня это более зрелые отношения, немного больше дружеские, чем раньше, когда он был для меня как наставник. Он старался помогать мне во всём. Наши отношения продвинулись на шаг вперёд, и я очень рад, что могу рассчитывать на это. На теннисном уровне это было очень полезно для объёма информации, которую я получил, и для возможности видеть Рафу ежедневно. Я ценю его намного больше, чем просто теннисиста», — цитирует Мунара Clay.

Рафаэль Надаль и Хауме Мунар Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Испанец был третьей ракеткой мира среди юниоров. В 2014 году он дошёл до финала Открытого чемпионата Франции среди юношей, где проиграл нашему Андрею Рублёву. А свою дебютную победу в туре Хауме одержал 14 месяцев спустя на соревнованиях в Гамбурге, пройдя на отказе соотечественника Гильермо Гарсия-Лопеса.

В 2018 году Хауме участвовал в Next Gen ATP Finals, где вышел в полуфинал. В матче за третье место испанец снова уступил Рублёву. А в мае 2019 года достиг карьерного максимума — 52-го места в рейтинге ATP.

В сезоне-2021 Мунар пробился в свой дебютный финал на уровне тура. Это случилось в Марбелье. Однако завоевать долгожданный трофей спортсмену не удалось: в титульном поединке он потерпел поражение от соотечественника Пабло Карреньо-Бусты. При этом на «челленджерах» Хауме всегда улыбается удача: на протяжении последних семи лет теннисист выигрывает хотя бы один турнир этой категории в сезоне (2017-2024). К слову, в активе Мунара уже есть победы над представителями топ-10 мужского мирового рейтинга. В 2019 году испанец в Марракеше одолел на тот момент третью ракетку мира Александра Зверева, в сезоне-2022 в Токио оказался сильнее Каспера Рууда. В то время норвежец также входил в тройку сильнейших игроков планеты.

Хауме ярко начал и 2025-й. В активе теннисиста уже два выхода в полуфиналы турниров ATP: в Гонконге и Далласе. После завершения американского «пятисотника» Мунар мог впервые оказаться в топ-50 рейтинга ATP, однако этому не суждено было случиться. В 1/2 финала Далласа испанец обидно проиграл Рууду, причём подавая на матч в решающей партии. Отметим, что по ходу престижного хардового турнира Хауме победил таких крепких противников, как Бу Юньчаокэтэ, Бен Шелтон и Маттео Арнальди.

Каспер Рууд и Хауме Мунар Фото: Manish Swarup/AP Photo/ТАСС

Над какими аспектами своей игры Мунар больше всего работал для достижения этих хороших результатов? На этот вопрос теннисист отвечал в преддверии противостояния с Каспером в Далласе.

«Думаю, что подаю лучше. Это важно, так как я чувствую, что больше играю на задней линии, у меня появляется больше возможностей входить в корт и играть агрессивно. Не думаю, что справился с этим очень хорошо в матче с Арнальди, но в поединке с Беном всё получилось. Я могу часто входить в корт, а затем спокойно играть на приёме. Для меня это главное. И, конечно, моя команда и психолог проделали большую работу над моим настроем. Думаю, ситуация меняется, и я действительно верю в себя, в то, что смогу это сделать. Вот что показывает уровень, на котором я выступал на этой неделе», — признавался Хауме в интервью Tennis Channel.

В Майами Мунар попытается одержать третью в карьере победу над соперником из первой десятки. Сможет ли испанец преподнести сенсацию на «Мастерсе» во Флориде, одолев восьмую ракетку мира Даниила Медведева? Узнаем совсем скоро.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».