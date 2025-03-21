Мирра в Майами может повторить рекорд Серены. Но сначала она сыграет с Кудерметовой

Мирра Андреева продолжает покорять женский тур и теперь готовится сыграть на турнире серии WTA-1000 в Майами. Для россиянки это будет первое выступление на «тысячнике» во Флориде: в прошлом году Мирра пропустила соревнования из-за воспаления сухожилий запястья, а в 2023-м не попала в основу в связи с низким положением во взрослом рейтинге.

Теперь же Андреева приехала в Майами во всеоружии: с двумя победами на «тысячниках», в качестве шестой ракетки мира и одной из самых опасных соперниц в сетке. И свой первый матч здесь Мирра проведёт с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

К этой встрече девушки подошли с разным бэкграундом за последние пару месяцев.

У Кудерметовой затянулась полоса неудач, начавшаяся ещё в прошлом сезоне. Ровно год назад в это время Вероника находилась в топ-20, но уже тогда стала уступать на ранних стадиях.

Эксперты объясняют такой спад чередой травм и потерей уверенности 27-летней россиянки. Сама Вероника подтверждает это в интервью.

«Это был трудный год для меня по здоровью – как физическому, так и психологическому. Было много стрессовых перегрузок, травм. Я не проходила далеко на личных турнирах, поэтому на тренировках надо было работать вдвойне, чтобы набрать форму. Немножечко позитива дали результаты в парах», — цитирует Кудерметову «БИЗНЕС Online».

Этот сезон тоже начался для старшей из звёздных сестёр неоднозначно. Дела начали идти в гору на турнире серии WTA-250 в Хобарте, где Вероника добралась до четвертьфинала. Затем случился Australian Open и выход в четвёртый круг, но за ним последовал Абу-Даби, где Кудерметова во втором круге уступила будущей победительнице турнира Белинде Бенчич с двумя «баранками».

На последних турнирах Вероника только в Дубае смогла пройти дальше первого круга. Россиянка потеряла позиции в рейтинге (сейчас она 52-я) и уверенность. Через выступления в паре с Чань Хаочин Кудерметова ищет пути возвращения на прежний уровень в одиночке. Правда, и игра в дуэте пока у девушек не складывается.

Чань Хаочин и Вероника Кудерметова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Мирра же сейчас проживает совершенно иной этап. Стремительный взлёт в рейтинге до шестой строчки, два подряд титула на турнирах серии WTA-1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе, море внимания и больших нахлынувших ожиданий.

Сейчас у Андреевой-младшей в активе 19 побед при всего лишь трёх поражениях. По количеству выигранных в этом сезоне матчей россиянка лидирует в женском туре.

Перед началом «Солнечного дубля» мы писали о том, что два американских «тысячника» – это идеальный шанс для Мирры совершить новый естественный скачок. Ведь ни защита очков, ни что-то другое не довлеет над россиянкой.

Непросто ожидать от Андреевой продолжения победной серии, которая уже насчитывает 12 матчей. Всё же усталость и высокие ожидания могут сказаться на игре Мирры. Хотя женский тур помнит истории, когда теннисистки брали три «тысячника» подряд (Каролина Возняцки, Ига Швёнтек, Серена Уильямс).

За пару дней до старта в Майами Мирра провела пресс-конференцию, на которой рассказала о поддержке со стороны Бьянки Андрееску и поделилась эмоциями от того, что Леброн Джеймс написал о россиянке в социальных сетях.

«Я могу назвать одну теннисистку. Это был мой самый первый турнир в Мадриде в 2023 году… прорывной для меня. Я вышла в четвёртый круг и получила сообщение от Бьянки Андрееску. Кажется, она была единственной теннисисткой, которая мне написала. Она сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет или поддержка, я всегда могу рассчитывать на неё, написать или позвонить. Это было очень мило с её стороны. Она также написала мне после моей победы на прошлом турнире и сказала столько приятных слов. <…>

Я видела, как он [Леброн] добавил к себе в «сториз» моё фото, и, знаете, я сразу же сделала скриншот и отправила всем. Ощущения потрясающие, это так много значит для меня. Много значит ещё то, что он просто знает, что я существую, так что да, удивительно», — поделилась Мирра эмоциями с прессой.

Ещё Андреева ответила на вопрос о возможности выиграть «Солнечный дубль».

«Конечно, выиграть «Солнечный дубль» было бы для меня великолепным достижением. Я знаю, что очень немногие игроки смогли это сделать. Не знаю, смогу ли я это сделать, но отдам все силы, как всегда, и, если это произойдёт, буду очень счастлива. У меня уже есть много причин для радости. И достаточно времени, чтобы это осуществить», — приводит слова Мирры Punto de Break.

Андреева и Кудерметова сыграют сегодня, 21 марта. Начало матча – не ранее 22:30 мск.