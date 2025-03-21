Шнайдер бьётся с Блинковой за 3-й круг Майами. Ещё играют Медведев, Хачанов и Мирра. LIVE!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с пятницы на субботу по московскому времени у женщин завершится второй круг, а у мужчин только стартует этот раунд. С данной стадии начинают борьбу все сеяные. Будет проведено 32 матча – по 16 у женщин и мужчин из нижних половин сеток. На корты выйдут и семь россиян – Даниил Медведев (седьмой номер посева), Карен Хачанов (22), Мирра Андреева (11), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (32), Анна Блинкова и Вероника Кудерметова. Причём состоится сразу два российских дерби: Шнайдер – Блинкова и Андреева – Кудерметова.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Блинкова и Шнайдер начинают
Начинается четвёртый игровой день на супертурнире в Майами. На один из кортов выходят россиянки Диана Шнайдер и Анна Блинкова. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.
В пятницу пройдут сразу два российских дерби с участием девушек. Диана Шнайдер померится силами с Анной Блинковой, а Мирра Андреева — с Вероникой Кудерметовой. Напомним, что 17-летняя Мирра подошла к турниру в Майами с серией из 12 победных матчей на турнирах категории WTA 1000.
Отметим, что со 2-го круга в статусе сеяного начинает борьбу ещё один россиянин — Андрей Рублёв. Он сразится в субботу с бельгийцем Зизу Бергсом. А вот Роман Сафиуллин начал борьбу с 1-го круга, в котором победил американца Дженсона Бруксби в трёх сетах. В субботу Роман сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.
Даниилу Медведеву на старте турнира достался непростой соперник — испанец Хауме Мунар. Знакомимся поближе с этим теннисистом.
Один из интереснейших матчей сегодняшнего игрового дня состоится в мужской сетке. Россиянину Карену Хачанову будет противостоять австралиец Ник Кирьос. Об истории их взаимоотношений на корте читайте в нашем материале.
Расписание пятницы
Расписание вечера пятницы по московскому времени на супертурнире в Майами сверхинтересное. Вот какие матчи сегодня пройдут. Читайте подробности:
- 21 марта 2025
-
17:25
-
16:57
-
15:19
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:47
-
13:28
-
13:14
-
12:05
-
12:04
-
11:56
-
11:47
-
11:46
-
11:12
-
11:11
-
10:53
-
10:44
-
10:17
-
09:30
-
09:16
-
08:30
-
06:32
-
04:21
-
02:42
-
02:25
-
02:23
-
01:56
-
01:36
-
01:06