На втором в сезоне объединённом «Мастерсе» вечером пятницы проводится второй круг. На кортах появятся и семь россиян.

Шнайдер бьётся с Блинковой за 3-й круг Майами. Ещё играют Медведев, Хачанов и Мирра. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с пятницы на субботу по московскому времени у женщин завершится второй круг, а у мужчин только стартует этот раунд. С данной стадии начинают борьбу все сеяные. Будет проведено 32 матча – по 16 у женщин и мужчин из нижних половин сеток. На корты выйдут и семь россиян – Даниил Медведев (седьмой номер посева), Карен Хачанов (22), Мирра Андреева (11), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (32), Анна Блинкова и Вероника Кудерметова. Причём состоится сразу два российских дерби: Шнайдер – Блинкова и Андреева – Кудерметова.