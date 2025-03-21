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Медведев, Мирра, Шнайдер, Хачанов: онлайн-трансляция Майами 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Шнайдер бьётся с Блинковой за 3-й круг Майами. Ещё играют Медведев, Хачанов и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Четвёртый игровой день на «Мастерсе» в Майами
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На втором в сезоне объединённом «Мастерсе» вечером пятницы проводится второй круг. На кортах появятся и семь россиян.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с пятницы на субботу по московскому времени у женщин завершится второй круг, а у мужчин только стартует этот раунд. С данной стадии начинают борьбу все сеяные. Будет проведено 32 матча – по 16 у женщин и мужчин из нижних половин сеток. На корты выйдут и семь россиян – Даниил Медведев (седьмой номер посева), Карен Хачанов (22), Мирра Андреева (11), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (32), Анна Блинкова и Вероника Кудерметова. Причём состоится сразу два российских дерби: Шнайдер – Блинкова и Андреева – Кудерметова.

ATP Masters 1000. Майами. Сетка
WTA 1000. Майами. Сетка
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Блинкова и Шнайдер начинают Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Блинкова и Шнайдер начинают

Начинается четвёртый игровой день на супертурнире в Майами. На один из кортов выходят россиянки Диана Шнайдер и Анна Блинкова. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
17:55 Даниил Сальников

В пятницу пройдут сразу два российских дерби с участием девушек. Диана Шнайдер померится силами с Анной Блинковой, а Мирра Андреева — с Вероникой Кудерметовой. Напомним, что 17-летняя Мирра подошла к турниру в Майами с серией из 12 победных матчей на турнирах категории WTA 1000.

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17:46 Даниил Сальников

Отметим, что со 2-го круга в статусе сеяного начинает борьбу ещё один россиянин — Андрей Рублёв. Он сразится в субботу с бельгийцем Зизу Бергсом. А вот Роман Сафиуллин начал борьбу с 1-го круга, в котором победил американца Дженсона Бруксби в трёх сетах. В субботу Роман сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.

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17:24 Даниил Сальников

Даниилу Медведеву на старте турнира достался непростой соперник — испанец Хауме Мунар. Знакомимся поближе с этим теннисистом.

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17:13 Даниил Сальников

Один из интереснейших матчей сегодняшнего игрового дня состоится в мужской сетке. Россиянину Карену Хачанову будет противостоять австралиец Ник Кирьос. Об истории их взаимоотношений на корте читайте в нашем материале.

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Расписание пятницы

Расписание вечера пятницы по московскому времени на супертурнире в Майами сверхинтересное. Вот какие матчи сегодня пройдут. Читайте подробности:

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