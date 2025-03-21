Провал Медведева в Майами: Даниил жаловался на мячи, швырял ракетку и уступил 56-му номеру

Зато порадовали Карен Хачанов, Анна Блинкова и Анна Калинская. Все они вышли в третий круг.

В пятницу, 21 марта, на супертурнире в Майами (США) начались матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Сегодня свои встречи провели двое российских теннисистов. Карен Хачанов, посеянный под 22-м номером, играл с финалистом Уимблдона 2022 года Ником Кирьосом. Австралиец, пытающийся вернуться в тур после травм, сейчас занимает место в конце девятой сотни мировой классификации, а в Майами выступает по защищённому рейтингу. В первом круге Ник прошёл Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4.

В личном противостоянии счёт был 2-1 в пользу Хачанова. В каждом из предыдущих матчей было на что посмотреть. В Цинциннати-2019 россиянин одержал волевую победу — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2, — а австралиец устроил скандал. На Australian Open — 2020 пришлось играть все пять сетов, четыре из которых заканчивались тай-брейками, — 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) в пользу Кирьоса. Наконец, в четвертьфинале US Open — 2022 Карен и Ник снова провели пять партий, и россиянин победил со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

В первом сете, как и следовало ожидать, в большинстве геймов явное преимущество было у подающего. Кирьосу помогало ещё и то, что его активно поддерживала публика, восторженно приветствовавшая каждое удачное действие австралийца. Ник, который старался играть активно и нередко ходил к сетке, первым вышел на брейк-пойнты — в шестом гейме. Но Хачанов вовремя включил подачу и сравнял счёт — 3:3. В седьмом гейме Карен сам мог выйти вперёд, но там уже Кирьос не сплоховал.

Во второй половине партии брейк-пойнты были только у Хачанова, однако россиянин не воспользовался своими шансами. Особенно обидно было в 11-м гейме, когда Карен упустил двойной скрытый сетбол. Пришлось играть тай-брейк, в котором Хачанов начал с 0:2, но в дальнейшем почти ничего не позволил сопернику, который так некстати для себя принялся ошибаться, — 7:6 (7:3) за 58 минут. А вот по эйсам Кирьос оказался чуть впереди: семь против шести.

Во втором сете Кирьос подустал и был уже не столь активен. Складывалось впечатление, что Ник как можно скорее хочет закончить матч. Хачанов был явно не против. Карен быстро забирал геймы один за другим и даже добыл «баранку» — 7:6 (7:3), 6:0 за 1 час 19 минут. В каждом из геймов во второй партии россиянин отдал не более двух очков. Этот сет длился всего 21 минуту. И впервые в противостоянии Хачанов — Кирьос теннисистам не пришлось играть решающий сет.

В третьем круге Хачанов сразится с Григором Димитровым (14).

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (7) вышел на корт с 56-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром. В первом круге Мунар обыграл Артура Риндеркнеша — 6:3, 7:6 (7:5).

В начале матча перевесом владел, как ни странно, Мунар. Медведев регулярно испытывал проблемы в своих геймах. Во втором гейме россиянин ушёл с двойного брейк-пойнта, в четвёртом — отыгрался с 0:30. Мунар же на своей подаче не подпускал россиянина к брейк-пойнтам. В шестом гейме Даниил допустил двойную ошибку, после которой его соперник вышел на двойной брейк-пойнт, который сразу же и реализовал — 4:2.

Следующий гейм Медведев проиграл под ноль. На переходе к нему подошёл супервайзер, а затем выбежал физиотерапевт, однако Даниил показал, что помощь ему не требуется. Россиянин пожаловался на мячи.

«Кто это разрешает? С ними невозможно играть в теннис. Кто сказал «да, мы можем играть этими мячами»? Никто, верно?» — спросил Медведев.

«Они одобрены туром», — ответил супервайзер.

«Они недостаточно хороши», — повторил Даниил.

Даниил Медведев и супервайзер Фото: Кадр из трансляции

Как бы то ни было, в восьмом гейме россиянин ещё раз отдал подачу — 6:2 в пользу испанца за 35 минут. Медведеву зачли всего три активно выигранных очка, а невынужденных ошибок у него накопилось целых 17; у Мунара — девять и шесть соответственно.

В начале второго сета игра у Медведева развалилась. Из первых пяти геймов он взял всего один. В конце четвёртого — начале пятого гейма россиянин, швырявший ракетку, получил два предупреждения подряд. Во втором случае это означало штрафное очко.

Получив 1:4, Медведев стал упираться и боролся до последнего. В шестом гейме ушёл с двойного брейк-пойнта, а в восьмом спасся с матчбола. Но перелома в игре не случилось. У Мунара оставалась возможность подать на матч, которую он чуть было не упустил. Испанец отыграл двойной брейк-пойнт, на «ровно» тащил сложнейшие мячи и дождался ошибки от Медведева, который укоротил в сетку. Второй матчбол в этом матче Хауме реализовал (Медведев у сетки ошибся по длине) — 6:2, 6:3 за 1 час 19 минут.

Поражение Медведева, не защитившего очки за полуфинал Майами-2024, означает, что Андрей Рублёв вновь станет первой ракеткой России. Рублёв выше располагается в лайв-рейтинге, и Медведев уже не обойдёт его. Даниил идёт 10-м, и велика вероятность, что он выпадет из первой десятки.

А в женской сетке проходили заключительные встречи второго круга. Анна Калинская (32) сражалась с японкой Моюкой Учижимой, занимающей 53-е место в рейтинге WTA. В стартовом матче Учижима победила Сюзан Ламенс — 6:4, 6:3.

В первом сете Калинская владела неоспоримым преимуществом. Первый гейм, на приёме, россиянка проиграла, а затем собралась и повесила сопернице скрытую «баранку». В трёх своих геймах Анна отдала только три очка, так что даже 40% попадания первой подачи не стали помехой. На приёме Калинская также действовала уверенно — Учижима в своих геймах даже до «ровно» не добиралась. В седьмом гейме Анна реализовала второй сетбол на приёме — 6:1 всего за 25 минут.

Во второй партии Калинской пришлось приложить значительно больше усилий для победы. Учижима стала оказывать сопротивление на приёме, и если в первом гейме с четырьмя «ровно» обошлось без брейк-пойнтов, то в пятом японка имела четыре возможности забрать чужую подачу. Но Анна взяла-таки свой гейм, а в восьмом гейме сама дожала японку с третьего брейк-пойнта — 5:3. При подаче на матч Калинская также столкнулась с проблемами, но отыграла оба брейк-пойнта и вскоре после этого реализовала второй матчбол — 6:1, 6:3 за 1 час 15 минут.

В третьем круге Калинская, прервавшая серию из четырёх поражений, сыграет с победительницей матча Бернарда Пера (США, Q) — Джессика Пегула (США, 4).

Диана Шнайдер (13) и Анна Блинкова провели российское дерби. Интересно, что в первом круге Блинкова, 85-я ракетка мира, обыграла ещё одну россиянку Анастасию Потапову — 4:6, 6:3, 6:2. На уровне WTA Шнайдер и Блинкова встретились впервые, а на «60-тысячнике» в Монпелье в 2022 году Диана победила Анну со счётом 6:1, 5:7, 6:3.

В начале матча, как и ожидалось, преимущество было у Шнайдер, считавшейся фаворитом встречи (73 на 27). Диана регулярно цеплялась на приёме и, упустив два брейк-пойнта во втором гейме, в четвёртом использовала первый же шанс взять чужую подачу — 3:1. А дальше игра пошла по сценарию Блинковой. Анна забрала четыре гейма подряд, сделав два брейка, — 5:3. Шнайдер не смогла отыграть образовавшееся отставание в один брейк, и в 10-м гейме Блинкова оформила победу в партии — 6:4 за 40 минут.

Во втором сете Блинкова трижды вырывалась вперёд с брейком, но Шнайдер трижды отыгрывалась. В последнем случае Диана не дала Анне подать на матч — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки приготовились к тай-брейку. Там Блинкова не отдала ни одного очка и оформила победу — 6:4, 7:6 (7:0) за 1 час 31 минуту.

В третьем круге Блинкова сыграет либо с австралийкой Кимберли Биррелл (Q), либо с украинкой Мартой Костюк (23).

Также сегодня свой матч второго круга Майами проведёт 17-летняя Мирра Андреева (11), шестая ракетка мира. В соперницах у неё будет другая россиянка Вероника Кудерметова.

Супертурнир в Майами завершится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».