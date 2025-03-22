Мирра выиграла российское дерби в Майами. Её серия побед достигла отметки 13 матчей

В ночь с 21 на 22 марта мск в Майами (США) стартовал шестой игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой матч второго круга проводила и шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. В соперницах у неё была соотечественница Вероника Кудерметова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA.

Андреева-младшая впервые приехала на «тысячник» во Флориде: в прошлом сезоне Мирра пропустила престижные соревнования из-за воспаления сухожилий запястья, а в 2023-м не попала в основу из-за низкого рейтинга. Однако сейчас 17-летняя россиянка находится в совсем других игровых кондициях. К матчу с Вероникой подошла с серией из 12 побед подряд. Всё началось на турнире в Дубае, на котором Андреева завоевала свой дебютный в карьере титул уровня WTA-1000, и продолжилось на другом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.

После победы в Калифорнии Мирра рассказала, как на неё повлиял тот факт, что она стала победительницей двух турниров WTA-1000 подряд.

«Теперь я уверена, что могу пытаться побеждать в действительно важных матчах с лучшими игроками. Раньше я выходила на корт и старалась выигрывать как можно больше розыгрышей, потому что мне нечего было терять. Теперь, когда я сталкиваюсь с лучшими, я чувствую, что могу их победить. Теперь я верю, что могу это сделать. Это также было ключевым моментом в финале», — заявила Андреева на пресс-конференции.

А ещё спортсменка поделилась мнением о возможности выиграть «Солнечный дубль».

«Конечно, выиграть «Солнечный дубль» было бы для меня великолепным достижением. Я знаю, что очень немногие игроки смогли это сделать. Не знаю, смогу ли я это сделать, но отдам все силы, как всегда, и, если это произойдёт, буду очень счастлива. У меня уже есть много причин для радости. И достаточно времени, чтобы это осуществить», — приводит слова Мирры Punto de Break.

Кудерметова-старшая подходила к дебютной очной битве с юной соотечественницей совсем в другом настроении. По статистике, у теннисистки 12 побед в 20 матчах текущего сезона. На последних соревнованиях Вероника только в Дубае смогла пройти дальше стартового раунда. В Индиан-Уэллсе случился неожиданный провал (поражение от румынки Жаклин Кристиан), но на более быстрых кортах в Майами наша соотечественница уверенно обыграла китаянку Ван Синьюй, доказав случайность осечки на прошлом турнире.

Первой в российском дерби Майами подавала Мирра Андреева. Она уверенно взяла свою подачу — 1:0. Следующий гейм получился очень упорным. В напряжённой борьбе с третьего брейк-пойнта Мирра всё же взяла подачу противницы. 17-летняя россиянка завершила гейм отличным обводящим справа по линии навылет — 2:0. Андреева-младшая и не думала останавливаться. Она выиграла третий гейм подряд — 3:0. Вскоре чемпионка Индиан-Уэллса повела уже с двумя брейками — 4:0. Пятый гейм стартовой партии также остался за Миррой. Спортсменка завершила его эйсом — 5:0. В итоге юная россиянка повесила «баранку» соотечественнице — 6:0 за 27 минут. Статистика сета: 7/3 у Андреевой по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 1/12 у Кудерметовой.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

На старте второй партии Мирра продолжила громить оппонентку и взяла 7-й гейм подряд — 1:0. На решающем мяче Вероника выбрала плохой момент для укороченного, попытавшись так обработать плотный и глубокий удар соперницы. Мяч её не послушался, улетев в большой аут по ширине. В 8-м гейме поединка Кудерметова вела 40:0, однако всё равно позволила Андреевой-младшей добиться брейка — 2:0. В 3-м гейме сета Вероника впервые в этой встрече добралась до двойного брейк-пойнта, но Мирра отвела все угрозы и забрала свою подачу — 3:0. В концовке последнего розыгрыша Кудерметова побежала к сетке, но не смогла обработать летевший близко к корпусу мяч и ошиблась с лёта по длине. Только в 10-м гейме партии Вероника смогла размочить счёт — 1:3. При этом на корте по-прежнему доминировала именно Андреева. Она продолжала набирать очки и постепенно уходила в отрыв — 4:1. Кудерметова смогла немного вернуться в игру, прибавила в активности и даже взяла второй гейм за матч — 4:2. Однако концовка очного противостояния девушек осталась за более юной россиянкой. Шестая ракетка мира выиграла два последние гейма во втором сете и, таким образом, разгромила соотечественницу со счётом 6:0, 6:2 за 1 час 8 минут. Статистика: 15/9 у Мирры, 10/29 у Вероники по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

Отметим, что это дерби наших девушек во Флориде стало вторым в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее Анна Блинкова переиграла Диану Шнайдер со счётом 6:4, 7:6 (0).

Таким образом, Андреева-младшая одержала 13-ю победу подряд! Мирра также стала первой представительницей WTA-тура, которая выиграла 20 матчей в 2025 году. Предыдущие три года первыми теннисистками, одержавшими 20 побед в сезоне, были текущие топ-2 рейтинга WTA (Ига Швёнтек в 2022 и 2024 годах и Арина Соболенко в 2023-м). В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Мирра Андреева сразится с американкой Амандой Анисимовой.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».