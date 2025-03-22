«Сильно болела спина». Что случилось с Медведевым, сенсационно проигравшим в Майами

А ещё Даниил рассказал, как относится к тому, что может выпасть из первой десятки.

Даниил Медведев всё никак не может найти свою игру. Чемпион US Open 2021 года неудачно выступил на двух турнирах Солнечного дубля. И если полуфинал Индиан-Уэллса ещё можно считать приемлемым результатом, то Майами Медведев провалил, закончив борьбу после первого же матча. Поражение от 56-й ракетки мира Хауме Мунара (2:6, 3:6) во втором круге явно не тот результат, на который нацеливались Даниил и его команда.

Мунар после победы над грозным соперником не скрывал радости. «Это очень много значит. Чувствую себя прекрасно после всей той работы, которую проделал, чтобы принять участие в таком турнире. Мне здесь очень комфортно, и в этом году я отлично играю на хардовых кортах. В конце было немного напряжённо, но я доволен своим выступлением.

Я многое изменил: технику, тактику. В этом году всё очень хорошо работает. Думаю, мне нужно продолжать совершенствоваться, чтобы продолжать что-то менять. Смотреть, в чём моя игра может улучшиться. Считаю, я и моя команда делаем это очень хорошо», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Медведев же ещё во время матча заявил, что недоволен мячами. «Кто это разрешает? С ними невозможно играть в теннис. Кто сказал «да, мы можем играть этими мячами»? Никто, верно? Они недостаточно хороши», — говорил он на корте во время одного из переходов.

В какой-то момент нервы у Даниила не выдержали, и он принялся швырять ракетку, получив за это сперва предупреждение, а потом и штрафное очко.

Что Медведев говорил после игры

На послематчевой пресс-конференции Медведев рассказал, что не был готов к матчу на сто процентов с физической точки зрения. «Физически я не был готов на сто процентов. Но старался сделать всё возможное, чтобы выйти на матч. С каждым днём мне становилось лучше. У меня были некоторые проблемы после Индиан-Уэллса. Такое может случиться. Он играл хорошо, я бы не вышел на корт, если бы точно знал, что не готов к победе.

Я провёл несколько тренировок. Там я почти выиграл сет у довольно сильного соперника. Я выложился на полную. Я не был готов на сто процентов, а он провёл очень хорошую игру, воспользовался преимуществом и одержал убедительную победу», — сообщил россиянин.

Условия на корте в Майами, объясняет Медведев, также не подходили ему. «Были моменты, когда я делал пять хороших ударов, но буквально ничего не происходило. Мячи не проходили через корт. В каком-то смысле я был бы рад играть в таких условиях, если бы мог проводить ралли из 30 ударов, бегая справа налево и обратно. Самым сложным для меня было реагировать на удары. Когда он наносил удар туда, куда я не ожидал, я не мог его достать. Это была большая проблема. И именно поэтому я не смог выиграть», — поделился мнением Даниил.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Майами в 2025 году Фото: Getty Images

Поражение Медведева означает, что впервые за долгое время он перестанет быть первой ракеткой России. По окончании «Мастерса» в Майами это место займёт Андрей Рублёв. Даниил же, который в лайв-рейтинге пока идёт десятым, рискует выпасть из первой десятки. Всё зависит от того, как в Майами выступят его ближайшие преследователи.

К тому, что есть риск выпасть из топ-10, Медведев относится с философским спокойствием. «Думаю, это может случиться после этого турнира. Я не так пристально слежу за рейтингом, если только не приближаюсь к первому месту или что-то в этом роде. Но если это произойдёт, я, скорее всего, узнаю. Кто-то мне скажет или я увижу это на одном из турниров. Но да, если я опущусь, это будет означать, что я недостаточно хорошо играл в прошлом году. У меня нет больших опасений по поводу моей игры в целом. Я показал в Дубае и в Индиан-Уэллсе, что, когда я могу играть хорошо, я по-прежнему могу выигрывать матчи. Я много раз говорил, что сейчас в туре есть что-то, что не благоприятствует моей игре. Поэтому мне определённо сложнее брать титулы, а также, что ещё важнее, побеждать парней, у которых хороший день. Раньше у меня и у соперника мог быть хороший день, и я, скорее всего, всё равно победил бы. Сейчас всё немного иначе, но это не страшно.

Буду продолжать делать всё, что в моих силах. Как я уже сказал, к сожалению, здесь у меня были физические проблемы. Впереди грунтовый сезон. Посмотрим. Мой последний титул был завоёван на грунте, так что я постараюсь завоевать его снова», — говорит он.

Действительно, Медведев не взял ни одного титула с мая 2023 года, когда ему удалось выиграть грунтовый «Мастерс» в Риме. Теннисиста спросили, можно ли сказать, что причиной проблем является неудачный опыт сотрудничества с Жилем Симоном. «Не думаю, что дело в работе с Симоном. Как мне кажется, была проведена хорошая работа, но в итоге мы решили расстаться.

В каких-то турнирах не везло, где-то играл против сильных соперников. Были турниры, по типу Уимблдона и US Open, где проиграл Алькарасу и Синнеру. Были турниры, где проиграл теннисистам послабее — по разным причинам. Где-то соперники хорошо сыграли, где-то я плохо. Сегодня физика подвела. Причины разные, прошлое особо вспоминать не стоит, нужно жить настоящим и будущим. Буду стараться играть лучше, сильнее и побеждать», — ответил он.

А в интервью YouTube-каналу «Больше!» Даниил рассказал, что у него были проблемы со спиной. «У меня сильно болела спина перед турниром, после Индиан-Уэллса. Поэтому тяжело было двигаться. И соперник хорошо играл. Даже не будучи готовым на сто процентов, я вчера пробовал на тренировке играть сет – почти выиграл, мы 5:5 закончили. Всё равно выходил, чтобы постараться победить. Может, спина прошла бы через пару дней. Не получилось.

Надеюсь, со спиной ничего серьёзного. По идее, и не должно быть, всё должно нормально пройти. Но никогда не известно. Играть было тяжело», — сказал Медведев.

Что говорят в теннисном мире о поражении Медведева

В теннисном сообществе не ожидали, что Медведев покинет турнир в Майами после первого же матча. Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказал мнение, что Даниилу, возможно, стоит изменить тактику. Россиянин, как правило, на приёме располагается довольно далеко за задней линией. «Всё-таки Дане тяжело играть с теми, кто играет в похожий стиль игры. Тяжело атаковать от фонов… Даёшь serve-n-volley?!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале, имея в виду подачу и выход к сетке.

Журналист Fox Sports Дэнни Мише назвал выступление россиянина «катастрофой». «Как низко опустился Медведев. Катастрофа», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В испанском подразделении ESPN поражение Медведева назвали «тяжёлым», а в We Are Tennis — «болезненным». В Tennis Updates удивились счёту, с которым проиграл Медведев: «Удивительный счёт, Мунар отдал всего пять геймов в этом поединке. Защита, которую он выдал при счёте «ровно» в последней партии, была просто безумной».

А теннисный журналист и блогер, известный как Pavvy G, выразил надежду, что Даниил преодолеет эту полосу неудач. «Шок в Майами: 56-й номер мирового рейтинга Хауме Мунар обыграл Медведева со счетом 6:2, 6:3. Мунар играл хорошо и доминировал на протяжении всего матча. Медведев сегодня был не в своей тарелке, был в ярости от мячей и сказал, что они недостаточно хороши.

Сложный сезон для Медведева. Надеюсь, он сможет изменить ситуацию», — написал он.