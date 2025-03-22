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Даниил Медведев: сенсационное поражение от Хауме Мунара на Мастерсе в Майами в 2025 году, кто что сказал, подробности

«Сильно болела спина». Что случилось с Медведевым, сенсационно проигравшим в Майами
Александр Насонов
Что случилось с Медведевым?
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А ещё Даниил рассказал, как относится к тому, что может выпасть из первой десятки.

Даниил Медведев всё никак не может найти свою игру. Чемпион US Open 2021 года неудачно выступил на двух турнирах Солнечного дубля. И если полуфинал Индиан-Уэллса ещё можно считать приемлемым результатом, то Майами Медведев провалил, закончив борьбу после первого же матча. Поражение от 56-й ракетки мира Хауме Мунара (2:6, 3:6) во втором круге явно не тот результат, на который нацеливались Даниил и его команда.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Мунар после победы над грозным соперником не скрывал радости. «Это очень много значит. Чувствую себя прекрасно после всей той работы, которую проделал, чтобы принять участие в таком турнире. Мне здесь очень комфортно, и в этом году я отлично играю на хардовых кортах. В конце было немного напряжённо, но я доволен своим выступлением.

Я многое изменил: технику, тактику. В этом году всё очень хорошо работает. Думаю, мне нужно продолжать совершенствоваться, чтобы продолжать что-то менять. Смотреть, в чём моя игра может улучшиться. Считаю, я и моя команда делаем это очень хорошо», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Медведев же ещё во время матча заявил, что недоволен мячами. «Кто это разрешает? С ними невозможно играть в теннис. Кто сказал «да, мы можем играть этими мячами»? Никто, верно? Они недостаточно хороши», — говорил он на корте во время одного из переходов.

В какой-то момент нервы у Даниила не выдержали, и он принялся швырять ракетку, получив за это сперва предупреждение, а потом и штрафное очко.

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Что Медведев говорил после игры

На послематчевой пресс-конференции Медведев рассказал, что не был готов к матчу на сто процентов с физической точки зрения. «Физически я не был готов на сто процентов. Но старался сделать всё возможное, чтобы выйти на матч. С каждым днём мне становилось лучше. У меня были некоторые проблемы после Индиан-Уэллса. Такое может случиться. Он играл хорошо, я бы не вышел на корт, если бы точно знал, что не готов к победе.

Я провёл несколько тренировок. Там я почти выиграл сет у довольно сильного соперника. Я выложился на полную. Я не был готов на сто процентов, а он провёл очень хорошую игру, воспользовался преимуществом и одержал убедительную победу», — сообщил россиянин.

Условия на корте в Майами, объясняет Медведев, также не подходили ему. «Были моменты, когда я делал пять хороших ударов, но буквально ничего не происходило. Мячи не проходили через корт. В каком-то смысле я был бы рад играть в таких условиях, если бы мог проводить ралли из 30 ударов, бегая справа налево и обратно. Самым сложным для меня было реагировать на удары. Когда он наносил удар туда, куда я не ожидал, я не мог его достать. Это была большая проблема. И именно поэтому я не смог выиграть», — поделился мнением Даниил.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Майами в 2025 году

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Майами в 2025 году

Фото: Getty Images

Поражение Медведева означает, что впервые за долгое время он перестанет быть первой ракеткой России. По окончании «Мастерса» в Майами это место займёт Андрей Рублёв. Даниил же, который в лайв-рейтинге пока идёт десятым, рискует выпасть из первой десятки. Всё зависит от того, как в Майами выступят его ближайшие преследователи.

К тому, что есть риск выпасть из топ-10, Медведев относится с философским спокойствием. «Думаю, это может случиться после этого турнира. Я не так пристально слежу за рейтингом, если только не приближаюсь к первому месту или что-то в этом роде. Но если это произойдёт, я, скорее всего, узнаю. Кто-то мне скажет или я увижу это на одном из турниров. Но да, если я опущусь, это будет означать, что я недостаточно хорошо играл в прошлом году. У меня нет больших опасений по поводу моей игры в целом. Я показал в Дубае и в Индиан-Уэллсе, что, когда я могу играть хорошо, я по-прежнему могу выигрывать матчи. Я много раз говорил, что сейчас в туре есть что-то, что не благоприятствует моей игре. Поэтому мне определённо сложнее брать титулы, а также, что ещё важнее, побеждать парней, у которых хороший день. Раньше у меня и у соперника мог быть хороший день, и я, скорее всего, всё равно победил бы. Сейчас всё немного иначе, но это не страшно.

Буду продолжать делать всё, что в моих силах. Как я уже сказал, к сожалению, здесь у меня были физические проблемы. Впереди грунтовый сезон. Посмотрим. Мой последний титул был завоёван на грунте, так что я постараюсь завоевать его снова», — говорит он.

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Действительно, Медведев не взял ни одного титула с мая 2023 года, когда ему удалось выиграть грунтовый «Мастерс» в Риме. Теннисиста спросили, можно ли сказать, что причиной проблем является неудачный опыт сотрудничества с Жилем Симоном. «Не думаю, что дело в работе с Симоном. Как мне кажется, была проведена хорошая работа, но в итоге мы решили расстаться.

В каких-то турнирах не везло, где-то играл против сильных соперников. Были турниры, по типу Уимблдона и US Open, где проиграл Алькарасу и Синнеру. Были турниры, где проиграл теннисистам послабее — по разным причинам. Где-то соперники хорошо сыграли, где-то я плохо. Сегодня физика подвела. Причины разные, прошлое особо вспоминать не стоит, нужно жить настоящим и будущим. Буду стараться играть лучше, сильнее и побеждать», — ответил он.

А в интервью YouTube-каналу «Больше!» Даниил рассказал, что у него были проблемы со спиной. «У меня сильно болела спина перед турниром, после Индиан-Уэллса. Поэтому тяжело было двигаться. И соперник хорошо играл. Даже не будучи готовым на сто процентов, я вчера пробовал на тренировке играть сет – почти выиграл, мы 5:5 закончили. Всё равно выходил, чтобы постараться победить. Может, спина прошла бы через пару дней. Не получилось.

Надеюсь, со спиной ничего серьёзного. По идее, и не должно быть, всё должно нормально пройти. Но никогда не известно. Играть было тяжело», — сказал Медведев.

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Что говорят в теннисном мире о поражении Медведева

В теннисном сообществе не ожидали, что Медведев покинет турнир в Майами после первого же матча. Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказал мнение, что Даниилу, возможно, стоит изменить тактику. Россиянин, как правило, на приёме располагается довольно далеко за задней линией. «Всё-таки Дане тяжело играть с теми, кто играет в похожий стиль игры. Тяжело атаковать от фонов… Даёшь serve-n-volley?!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале, имея в виду подачу и выход к сетке.

Журналист Fox Sports Дэнни Мише назвал выступление россиянина «катастрофой». «Как низко опустился Медведев. Катастрофа», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В испанском подразделении ESPN поражение Медведева назвали «тяжёлым», а в We Are Tennis — «болезненным». В Tennis Updates удивились счёту, с которым проиграл Медведев: «Удивительный счёт, Мунар отдал всего пять геймов в этом поединке. Защита, которую он выдал при счёте «ровно» в последней партии, была просто безумной».

А теннисный журналист и блогер, известный как Pavvy G, выразил надежду, что Даниил преодолеет эту полосу неудач. «Шок в Майами: 56-й номер мирового рейтинга Хауме Мунар обыграл Медведева со счетом 6:2, 6:3. Мунар играл хорошо и доминировал на протяжении всего матча. Медведев сегодня был не в своей тарелке, был в ярости от мячей и сказал, что они недостаточно хороши.

Сложный сезон для Медведева. Надеюсь, он сможет изменить ситуацию», — написал он.

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