Собрал миллионы лайков и устроил скандал. С кем Рублёв сыграет во втором круге Майами?

Андрей Рублёв готов начать свой путь на турнире серии ATP-1000 в Майами! Хоть старт этого путешествия предстоит и нелёгкий: во втором круге россиянин сразится с Зизу Бергсом.

Бельгийцу 25 лет. В рейтинге он располагается на 51-й, наивысшей для себя позиции. В топ-100 Зизу дебютировал только в июне прошлого года благодаря выходу в третий круг «Ролан Гаррос». Тогда он прошёл Алехандро Табило и Максимильяна Мартерера, но уступил Григору Димитрову.

В прошлом сезоне Бергс сыграл и в первом четвертьфинале на уровне ATP, на турнире серии 250 в Метце. А в этом году бельгиец добрался до финала в Окленде, однако уступил титул Гаэлю Монфису.

Правда, известность и узнаваемость пришли к Зизу не только благодаря теннисным результатам.

Зизу Бергс Фото: Will Russell/Getty Images

Бергс активно заполнял свою страничку в социальной сети TikTok ещё до того, как стал набирать обороты в про-туре. Его ролики про жизнь теннисиста набирали по несколько сотен тысяч просмотров. Сейчас на профиль Зизу подписаны 74,5 тысячи пользователей, а общее количество лайков на видео насчитывает почти 3 млн.

О Бергсе, которого родители, кстати, назвали в честь Зинедина Зидана, теннисный мир заговорил в феврале этого года. Всему виной стал скандал во время квалификации Кубка Дэвиса.

По ходу встречи с чилийцем Кристьяном Гарином Зизу сделал брейк при счёте 6:3, 4:6, 5:5, резко побежал к скамейке, но будто не заметил соперника и сбил его с ног, ударив плечом в лицо. Кристиан упал и, как сказал после матча, на какое-то время даже потерял сознание.

Гарин добивался того, чтобы встречу приостановили из-за его плохого самочувствия и наказали сборную Бельгии, однако в итоге штраф за задержку игры в виде одного гейма получила команда Чили. А Бергс благодаря этому автоматически завершил матч в свою пользу.

Ещё какое-то время после поединка сборные разбирались в ситуации на пресс-конференциях. Вот как этот инцидент прокомментировал сам Зизу:

«Да, я его задел. В момент сильных эмоций я совершил небольшую ошибку. После выигранного гейма я от радости побежал к скамейке и думал, что пробегу мимо, но он почему-то не отступил. Он видел, что я приближался, и в конце концов я в него врезался.

Конечно, это отчасти моя вина, но мне кажется, он тоже преувеличивает. И поэтому решение судьи пошло в мою пользу. Не знаю, войдёт ли этот инцидент в учебники истории. У меня такое чувство, что чилийцы, должно быть, сейчас меня не очень любят», — приводит слова Зизу We love tennis.

Однако Бергс может быть опасен не только на переходах, но и во время самой игры. Хотя Андрей Рублёв уже встречался с Зизу. Состоялся тот поединок в Роттердаме в прошлом году. Тогда россиянин в двух сетах переиграл бельгийца – 7:5, 6:3.

Сам Андрей подошёл к старту Майами в форме, которая пока вызывает вопросы. Последнюю победу россиянин одержал в конце февраля на турнире в Дохе. Тогда Рублёв в финале переиграл Джека Дрэйпера и уверенно забрал турнир.

После этого Андрей выступил в Дубае и Индиан-Уэллсе, но в Эмиратах в первом круге уступил Кентену Алису, а в Штатах на старте проиграл Маттео Арнальди.

Однако всё же классом Рублёв точно выше Бергса. И именно это может помочь россиянину в грядущем поединке. Матч Андрея и Зизу пройдёт в субботу, 22 марта. Начало – не ранее 22:30 мск. Следите за всеми событиями из Майами на «Чемпионате»!