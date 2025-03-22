«Подарок века для Синнера». Алькарас провалился в Майами и уже не станет первой ракеткой

Третья ракетка мира Карлос Алькарас сенсационно уступил бельгийцу Давиду Гоффену (7:5, 4:6, 3:6) во втором круге «Мастерса» в Майами.

Гоффен – не самый простой соперник. Давид ранее был седьмой ракеткой мира и 20 раз побеждал игроков первой десятки (в том числе обыгрывал представителей «Большой тройки» Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича), но в 34 года миновал пик карьеры и сейчас не входит даже в топ-50 рейтинга ATP. Алькарас был обязан проходить Гоффена, однако этого не случилось.

Примечательно, что в день матча 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль приравнял Алькараса к лидеру рейтинга ATP Яннику Синнеру.

«Очевидно, есть два игрока, которые выше остальных: Карлос Алькарас и Янник Синнер», — приводит слова Надаля Eurosport.

Похвала Рафы оказалась слегка поспешной. Синнер сейчас отбывает трёхмесячную дисквалификацию за допинг. Янник вернётся в начале мая на «Мастерсе» в Риме. Синнер может не беспокоиться по поводу того, что Алькарас опередит его в рейтинге. Карлос ставил перед собой цель сместить Янника. Это изначально было непростой целью, но ранний вылет в Майами лишает испанца даже теоретических шансов стать первой ракеткой мира в ближайшие месяцы.

Теперь Синнеру стоит опасаться только второй ракетки мира Александра Зверева (Алькарас не сможет опередить и его по итогам Майами), хотя форма немца в последнее время вызывает беспокойство. Скорее всего, Янник сохранит звание лидера рейтинга ATP на момент камбэка, причём в случае неудачи Зверева в Майами оно ему будет обеспечено досрочно.

Карлос Алькарас Фото: Rich Storry/Getty Images

Карлос Алькарас не стал искать оправдания поражению от Гоффена и признал, что играл откровенно плохо.

«Я показал низкий уровень. Хотел сыграть лучше. После первого сета думал, что буду действовать на корте качественнее. Гоффен играл в хороший теннис. Мой уровень не улучшился после первого сета, а у него немного вырос. Я играл не очень хорошо, физически чувствовал себя неважно. Когда у тебя нет уверенности в своём физическом уровне, очень сложно показывать хорошую игру. Я неважно себя чувствовал в ногах. Хотя не был травмирован и болен, чувствовал себя отлично перед матчем. Я немного нервничал, что нормально перед поединком. Но не более того. Просто чувствовал себя готовым, думал, что буду играть в очень хороший теннис. Этого не произошло», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Давид Гоффен сбавил обороты на корте в последние годы, но 34-летний бельгиец обладает богатым опытом и периодически способен выдавать яркие выступления. В активе Давида три победы подряд над игроками топ-3 – он обыграл Алькараса в Майами, а до этого — Зверева в Шанхае (2024) и того же Карлоса в Астане (2022). У Давида теперь есть преимущество (2:1) по личным встречам с Алькарасом, который на 13 лет моложе него.

«Это потрясающее чувство. Некоторые матчи бывают тяжёлыми, и вам приходится бороться. Так было у меня в первом круге с Александаром Вукичем. Я рад тому факту, что смог выйти во второй круг. Вот почему я продолжаю играть в теннис — чтобы проводить такие поединки на большом стадионе, показывать хороший уровень. Просто пытался насладиться моментом. Чувствовал, что физически готов к борьбе, хорошо ощущал мяч. Это был тот вечер, когда ты чувствуешь себя великолепно и счастлив бороться, наслаждаешься каждым очком. В итоге получился идеальный результат с отличным матчболом. Это было потрясающе», — заявил Гоффен после матча.

Карлос Алькарас и Давид Гоффен Фото: Al Bello/Getty Images

В теннисном сообществе ранний вылет Алькараса в Майами вызвал большое удивление.

«Нереально. Главная сенсация турнира. Чемпион 2022 года выбыл во втором круге. Абсолютно феноменальная игра от 34-летнего Давида Гоффена. Он вышел в третий круг Майами впервые с 2019 года», — отмечает популярный аккаунт The Tennis Letter.

«Карлос Алькарас ещё очень молод. Ему 21 год. Он абсолютно регрессировал по уровню игры. Оба варианта могут быть правдой. Ему нужно найти способ стать лучше», — пишет Swish Tennis.

«Карлитос, какая катастрофа. У Алькараса продолжаются моменты абсолютного замешательства. На этот раз даже испанская пресса не была благосклонна к своей звезде, которая, несмотря на заслуги Гоффена, в очередной раз продемонстрировала ограниченность на корте. Настолько, что после фиаско Алькараса Mundo Deportivo написала: «Подарок века для Синнера». Теперь он не сможет стать первой ракеткой мира в ближайшее время. А еще серьёзно беспокоит то, что большинство поражений Алькараса приходится на игроков, не входящих в топ-10», — написал в соцсетях итальянский теннисный журналист Марко Белтрами.

Алькарас действительно ещё молод. Карлос уже успел выиграть четыре турнира «Большого шлема», но его нестабильность на корте в последнее время вызывает беспокойство. Он явно стал проигрывать конкуренцию Синнеру, который даже с тремя месяцами вне тенниса сохранит приличный отрыв от испанца в рейтинге.

Особенно уязвим Карлос на харде. Возможно, он заметно прибавит во время грунтовой и травяной частей сезона, хотя защита 4000 очков за прошлогодние титулы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне выглядит крайне сложной задачей. На победу будет претендовать тот же Синнер, да и Новак Джокович не распрощался с мечтой взять 25-й турнир «Большого шлема». Не стоит списывать со счетов Александра Зверева, Даниила Медведева и других игроков топ-10. Участившаяся склонность Карлоса уступать малоизвестным соперникам чревата для него попаданием в психологическую яму. Алькарасу и его тренеру Хуан-Карлосу Ферреро предстоит проделать большую работу, чтобы найти пути выхода из игрового застоя.