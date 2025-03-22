Арина Соболенко рвётся в четвёртый круг Майами. Ещё сыграют Сафиуллин и Рублёв. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у женщин начнётся третий круг, а у мужчин завершится второй. Будет проведено 24 матча: 16 у мужчин и восемь – у женщин в верхних половинах сеток. На корты выйдут и два россиянина – Андрей Рублёв (восьмой номер посева) и Роман Сафиуллин, который сразится с австралийцем Алексеем Попыриным (25). Из представителей топ-10 посева также сыграют Александр Зверев (1), Тейлор Фриц (3), Джек Дрейпер (6), Алекс де Минор (10), Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (6) и Чжэн Циньвэнь (9).
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Главной сенсацией дня стало поражение Даниила Медведева от низкорейтингового испанца Хауме Мунара. Подробности читайте в нашем обзоре.
Накануне прошёл очень напряжённый игровой день. На корты выходили 7 россиян, и не все из них сумели пройти в следующий круг. Читайте подробности в нашем вчерашнем лайве дня.
Расписание субботы
Расписание вечера субботы по московскому времени на супертурнире в Майами очень интересное. Вот какие матчи сегодня пройдут. Читайте подробности:
- 22 марта 2025
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18:05
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18:00
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17:36
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17:25
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15:41
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