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Соболенко, Сафиуллин, Рублёв: онлайн-трансляция Майами 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Арина Соболенко рвётся в четвёртый круг Майами. Ещё сыграют Сафиуллин и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Майами 2025
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На втором в сезоне объединённом «Мастерсе» вечером субботы проводятся второй и третий круги. На кортах появятся и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у женщин начнётся третий круг, а у мужчин завершится второй. Будет проведено 24 матча: 16 у мужчин и восемь – у женщин в верхних половинах сеток. На корты выйдут и два россиянина – Андрей Рублёв (восьмой номер посева) и Роман Сафиуллин, который сразится с австралийцем Алексеем Попыриным (25). Из представителей топ-10 посева также сыграют Александр Зверев (1), Тейлор Фриц (3), Джек Дрейпер (6), Алекс де Минор (10), Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (6) и Чжэн Циньвэнь (9).

ATP Masters 1000. Майами. Сетка
WTA 1000. Майами. Сетка
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 22:30 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Расписание субботы
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