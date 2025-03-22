Калинская в Майами прервала серию из четырёх поражений. Теперь надо победить 4-ю ракетку

Изначально у России было внушительное представительство в женском одиночном разряде на супертурнире в Майами. В соответствующую сетку попали сразу 13 наших теннисисток. Однако до третьего круга дошли лишь три российские спортсменки — маловато, даже с учётом того, что некоторые из них по воле жребия играли в дерби и выбивали друг друга. Одной из участниц 1/16 финала стала Анна Калинская.

Вообще говоря, Калинской здорово повезло, что она попала в посев. Россиянка не лучшим образом начала сезон-2025. Единственным более-менее приемлемым результатом можно считать выход в полуфинал в Сингапуре. Анна снялась с игры по ходу той встречи, после чего потерпела ещё три поражения подряд. В результате Калинская опустилась на 33-ю строчку в рейтинге WTA и не стала бы сеяной в Майами, если бы с турнира не снялась Барбора Крейчикова. А так 32-й номер обеспечил Анне сравнительно простой вкат в турнир: bye в первом круге и соперница с более низким рейтингом во втором. Это всё же удобнее, чем попасть в первом круге на условную Арину Соболенко.

Победив Моюку Учижиму (6:1, 6:3), Калинская прервала серию из четырёх поражений. «После того как в прошлом году Анна провела лучший сезон в карьере, было обидно видеть, как она борется с многочисленными травмами. Но, как мы видели в прошлом году, когда она здорова, с ней приходится считаться», — отметили в The Tennis Letter. Теперь перед Анной стоит значительно более сложная задача — одолеть четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу. Ранее теннисистки дважды играли друг с другом, и обе встречи остались за американкой. В полуфинале Вашингтона-2019 соперницы провели все три сета (6:3, 3:6, 6:1), а в финале Берлина-2024 две партии из трёх заканчивались тай-брейком (6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3)).

Анна Калинская в финале Берлина-2024 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Пегула доказывает, что и в 30-31 год можно прогрессировать. На US Open — 2024 она впервые в карьере дошла до финала турнира «Большого шлема». За последние 52 недели она пять раз участвовала в титульных матчах и выиграла два из них, в том числе «тысячник» в Торонто. Летом 2022 года американка впервые вошла в первую десятку и с тех пор не выпадает из неё, балансирует в основном в середине топ-10, периодически прорываясь на третью строчку.

Сила Пегулы в том, что у неё нет слабых сторон, пусть это и звучит довольно банально. Она не очень сильно подаёт, нечасто выдаёт эйсы, демонстрирует средние показатели реализации/отыгрыша на брейк-пойнтах. Поэтому приходится упоминать такие непросчитываемые штуки, как перемещение по корту и понимание того, куда будет бить соперница, что в совокупности и составляет теннисный интеллект.

Джессика Пегула на приёме Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Есть, правда, один интересный показатель, по которому Джессика превосходит вообще всех топов. В сезоне-2025 Пегула на второй подаче выигрывает 53,8% очков и по этому показателю занимает шестое место во всём туре. Ига Швёнтек (51,5%) и Арина Соболенко (51,4%) располагаются в середине второй десятки, а опережают американку только пять теннисисток, из которых лишь одна входит в топ-100.

Ещё один важный фактор, который может повлиять на исход встречи, — здоровье Калинской. Настораживает, что в этом сезоне спортсменка уже дважды снималась по ходу матча, а кроме того, отказалась от выступления ещё на двух турнирах. В Аделаиде россиянка в первом же поединке завершила борьбу из-за плохого самочувствия, Открытый чемпионат Австралии пропустила из-за вируса, полуфинал в Сингапуре не смогла закончить из-за травмы бедра, а с Мериды, куда ей дали уайлд-кард, снялась из-за болезни.

В общем, Пегула со всех сторон выглядит фаворитом. Однако Калинская уже доказывала, что в состоянии обыграть кого угодно, даже первую ракетку мира. Не далее как в феврале прошлого года Анна в статусе квалифаера чуть было не взяла «тысячник» в Дубае. По ходу турнира россиянка выбила таких топовых соперниц, как Елена Остапенко, Кори Гауфф и Ига Швёнтек, которые на тот момент были девятой, третьей и первой ракетками мира соответственно. И лишь в финале споткнулась на Жасмин Паолини.

Отрадно, что на фоне всех своих неурядиц Калинская, по словам её тренера Патрисии Тарабини, не теряет любви к теннису. «За пять с половиной лет, что я работаю с Аней, две недели назад я услышала от неё самую важную вещь: «Я люблю теннис». И всё, мы не можем сдаться. Видимо, я проделала свою работу правильно, раз она смогла сказать мне «я люблю теннис», — приводит слова Тарабини пресс-служба WTA.

Анна Калинская в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Сама же спортсменка ещё в декабре говорила, что намерена кое-что изменить в своей жизни, чтобы достичь нужного баланса между спортом и жизнью вне корта. «Ключ в том, чтобы изменить некоторые вещи в моей жизни. Это не тренировки. Нужно немного скорректировать мой образ жизни, чтобы сделать его более простым, наслаждаться простыми вещами в выходные дни, чтобы был хороший баланс. И лучше планировать график, чтобы понимать, когда есть возможность увидеть своих друзей.

Хочется быть счастливее за пределами корта. Таким образом я могу подзарядиться, чтобы лучше играть на корте и иметь больше энергии, стать сильнее психологически. Тогда я смогу быть такой же успешной, как Арина Соболенко и Ига Швёнтек», — цитирует Калинскую австралийская версия издания Harper's Bazaar.