Сафиуллин впервые вышел в третий круг Майами. Роман за 2,5 часа дожал русского австралийца

В субботу, 22 марта, на супертурнире в Майами (США) начались матчи третьего круга в женском одиночном разряде. Свой поединок в этот игровой день проводила и лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко. В соперницах у неё была 102-я ракетка мира румынка Елена-Габриэла Русе.

На старте флоридского «тысячника» Арина разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:0, 6:3. Для победы над соперницей трёхкратной чемпионке ТБШ в одиночном разряде потребовалось чуть менее часа. После встречи с Томовой белоруска рассказала о своих целях на престижном хардовом турнире.

«В Майами все хотят только одного — взять титул. Очень надеюсь, что смогу сыграть, как в Индиан-Уэллсе, и сыграть лучше в финале. Постараюсь быть сильнее на последних этапах турнира, меньше нервничать и больше сосредоточиваться на себе. Буду просто делать это шаг за шагом», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

АРИНА СОБОЛЕНКО Фото: Robert Prange/Getty Images

Елена-Габриэла Русе, пробившаяся в основу Майами из квалификации, в первом круге в трёх сетах сломила сопротивление россиянки Полины Кудерметовой — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Во втором круге румынка переиграла польку Магдалену Френх (6:4, 6:4).

Дебютное очное сражение с противницей Арина начала очень успешно. Уже в четвёртом гейме спортсменка из Беларуси добилась брейка — 3:1. Затем первая ракетка мира удержала свою подачу — 4:1. Постепенно Соболенко наращивала преимущество. В пятом гейме стартовой партии теннисистка оформила ещё один брейк — 5:1, а затем подала на сет — 6:1 за 29 минут. После этого Русе взяла медицинский тайм-аут и отказалась от продолжения борьбы. Следующей противницей Соболенко станет победительница пары Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США).

А вот в мужском одиночном разряде Майами завершались встречи второго круга. 71-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин вышел на корт с 26-й ракеткой мира Алексеем Попыриным, австралийцем русского происхождения. Напомним, на старте «Мастерса» в США наш соотечественник одолел хозяина кортов Дженсона Бруксби (6:3, 3:6, 6:3).

В личном противостоянии счёт был 2-1 в пользу Сафиуллина. В последний раз Роман и Алексей играли между собой в январе 2024 года на турнире АТР-250 в Брисбене. Тогда на харде в 1/8 финала россиянин одержал тяжёлую волевую победу в трёх сетах — 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3). Примечательно, что с таким же счётом Сафиуллин переиграл Попырина и в первом очном сражении. Это произошло на старте соревнований в Марселе в 2022 году.

Не обошлось без тай-брейка и в новой очной битве теннисистов. В начале матча лучше выглядел именно Роман. Он часто давил на бэкхенд соперника (его слабая сторона), который часто ошибался слева. Сафиуллин стабильнее чувствовал себя в розыгрышах и в награду заработал брейк-пойнт уже во втором гейме. Реализовать свой шанс 71-й ракетке мира не удалось — 1:1. Больше в первом сете спортсмены не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Закономерно исход партии решился на тай-брейке, где впервые дрогнул Роман, допустив двойную ошибку при маленьком счёте 2:1 в пользу Алексея. Россиянин смог сравнять цифры на табло на «теннисном пенальти» (3:3), однако затем при 4:4 допустил обиднейшую ошибку с форхенда с хафкорта. Попырин взял два очка подряд за счёт своих отличных подач и роскошного удара с бэкхенда навылет, а вместе с ними и сет — 7:6 (7:4) за 49 минут. Статистика партии: 10/9 у Сафиуллина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 20/12 – у его оппонента.

Второй сет начался с того, что Роман заработал второй брейк-пойнт в этом поединке. Но и на этот раз австралиец русского происхождения отвёл все угрозы. Ему помогла комбинация подача и удар с форхенда под заднюю линию — 0:1. В третьем гейме партии Сафиуллин получил двойной брейк-пойнт. Со второй попытки наш соотечественник всё же взял чужую подачу — 2:1 в пользу Романа. Он играл стабильнее своего оппонента, а главное, более эффективно. В девятом гейме представитель России сделал ещё один брейк и вместе с ним забрал вторую партию — 6:3 за 46 минут. Её статистика: 10/3 у Сафиуллина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/13 — у Попырина. В этом сете Роман сделал восемь виннеров с форхенда — своего любимого удара.

РОМАН САФИУЛЛИН Фото: ​​​​​​​Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Россиянин продолжил поддавливать противника. Он аккуратно выбирал точки для ударов, играл с запасом. А вот игра Алексея стала заметно проседать, у него появились признаки усталости, он был не свеж физически. В начале решающей партии Сафиуллин сделал брейк и повёл — 2:0. Далее наш спортсмен укрепил своё преимущество — 3:0. Однако в пятом гейме Попырин сумел добиться обратного брейка — 3:2. Безусловно, Алексею помогли две двойные ошибки, который его соперник сделал в концовке гейма. Вскоре Попырин и вовсе сравнял цифры на табло — 3:3. Игроки удерживали свои подачи, и казалось, что дело дойдёт снова до тай-брейка третьего сета, но у Романа было другое мнение на этот счёт. С третьего матчбола он завершил поединок в свою пользу — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5 за 2 часа 33 минуты. Россиянин одержал третью победу в сезоне-2025 и впервые в карьере пробился в третий круг престижных соревнований во Флориде. Далее Сафиуллин встретится с чехом Якубом Меншиком, который оказался сильнее чемпиона Индиан-Уэллса Джека Дрейпера из Великобритании.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».