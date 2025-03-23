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Майами-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Андрей Рублёв сенсационно проиграл Зизу Бергсу

Рублёв сенсационно проиграл в Майами. После титула в Дохе у него три поражения подряд
Александр Насонов
Рублёв сенсационно проиграл в Майами
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Андрей бил себя ракеткой и уступил 51-му номеру рейтинга.

В ночь с 22 на 23 марта мск на супертурнире в Майами завершились матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Последним из россиян в борьбу вступил Андрей Рублёв. Его соперником был бельгиец Зизу Бергс. Рублёв, будучи восьмым сеяным, пропускал первый раунд. А Бергс, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, одолел Нуну Боржеша — 7:6 (7:2), 7:5.

Рублёв понимал, что ему крайне важно было выиграть этот матч. После титула в Дохе россиянин потерпел два поражения подряд. И в Дубае, и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Андрей прекращал борьбу после первого же матча. Поэтому поражение в отчётном матче означало бы провал на «Солнечном дубле».

Майами-2025. Мужчины. Турнирная сетка

Бергс, со своей стороны, тоже намеревался победить. Бельгиец прогрессирует не так быстро, как хотелось бы его болельщикам. Теннисисту уже 25 лет, а он только в январе этого года впервые вышел в финал турнира ATP (в Окленде). Сейчас Зизу, которого назвали так в честь легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, располагается в шаге от топ-50. И 51-я строчка пока что является лучшим результатом в его карьере.

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Фаворитом встречи считался Рублёв (73 на 27), тем более что он победил Бергса в первом очном поединке, состоявшемся чуть более года назад в Роттердаме. Тот матч 1/16 финала Андрей выиграл со счётом 7:5, 6:3. Однако в этот раз россиянин потерпел неудачу.

В первом сете у Рублёва был лишь один брейк-пойнт, в третьем гейме, но он его не использовал. После пятого гейма у россиянина не выдержали нервы, хотя ситуация ещё не была близка к критической. Сорвав приём, Андрей, как уже не раз бывало в прошлом, ударил себя ракеткой по ноге, за что получил предупреждение от судьи на вышке.

Андрей Рублёв бьёт себя ракеткой

Андрей Рублёв бьёт себя ракеткой

Фото: Кадр из трансляции

Бергсу же в первой партии хватило единственного брейк-пойнта, который он заработал в 12-м гейме, когда уже казалось, что тай-брейк неминуем, — 7:5 за 50 минут.

Второй сет Рублёв начал с брейка, который позволил ему уверенно чувствовать себя в первые минуты. Однако начиная с середины партии Андрей стал регулярно испытывать проблемы на подаче. И если в шестом гейме россиянин отыграл все четыре брейк-пойнта, то в оставшихся двух своих геймах взял лишь одно очко. Бергс после 2:4 забрал четыре гейма подряд и вышел в следующий круг — 7:5, 6:4 за 1 час 41 минуту. Рублёв закончил эту встречу с плохим балансом активно выигранных очков и невынужденных ошибок — 15 на 33. Это поражение стало для него третьим подряд после титула в Дохе.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Победив Рублёва, Бергс установил два личных достижения. Он впервые победил игрока из топ-10 — до этого были шесть поражений в шести матчах. И впервые в карьере вышел в финал «Мастерса», проводящегося на открытых кортах.

Таким образом, в третьем круге «Мастерса» в Майами выступят двое россиян: Карен Хачанов сыграет с Григором Димитровым, а Роман Сафиуллин — с Якубом Меншиком. А Даниил Медведев и Андрей Рублёв проиграли во втором раунде. После Майами Рублёв обойдёт Медведева в рейтинге и станет первой ракеткой России. На каких местах окажутся Андрей и Даниил, станет известно ближе к концу турнира.

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