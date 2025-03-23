Хачанов в Майами нащупывает победную серию. Но следующему сопернику уступает со счётом 1-4

Карен в шестой раз в карьере сыграет с Димитровым. Но так ли хорош Григор, как раньше?

Карен Хачанов ищет свою победную серию и, вероятно, нацеливается на неё в Майами. Россиянин на «тысячнике» во Флориде однажды добирался до полуфинала. Так почему бы не сделать то же самое в этот раз?

Но для начала нужно пройти ещё несколько непростых матчей. В третьем круге Карену предстоит сразиться с 15-й ракеткой мира Григором Димитровым.

Россиянин и болгарин давно знакомы как на корте, так и за его пределами. Пять раз играли друг с другом парни. И вот как выглядит их история встреч:

Категория, турнир, год, стадия Победитель Счёт ATP-500, Вена-2020, первый круг Димитров 7:6 (8:6), 6:3 «Мастерс», Париж-2021, второй круг Димитров 4:6, 6:2, 6:0 «Мастерс», Шанхай-2023, третий круг Димитров 7:6 (8:6), 6:4 ATP-250, Марсель-2024, полуфинал Димитров 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5) «Мастерс», Париж-2024, четвертьфинал Хачанов 6:2, 6:3

Итого: 4-1 в пользу Димитрова. Всухую летел Хачанов в этом противостоянии и размочить счёт смог только в ноябре прошлого года. Карен сделал это на крупном турнире серии ATP-1000 в Париже, на ответственной стадии и, как он сам признавался, «даже проще, чем ожидал».

«Я ни разу не обыгрывал Димитрова прежде, плюс последний матч между нами был сумасшедшим — тогда я очень обидно проиграл в трех сетах в полуфинале турнира в Марселе. Мы друг друга буквально уничтожали на корте. Поэтому я, конечно, очень хотел взять реванш и победить его наконец-то. И это удалось даже проще, чем я ожидал», — поделился тогда россиянин в интервью «Советскому спорту».

Но та встреча, которую Хачанов забрал со счётом 6:2, 6:3, оказалась не самой жаркой. Гораздо более принципиальным выдался четвёртый поединок парней в полуфинале Марселя в прошлом году.

Три сета, два тай-брейка, счёт 4:4 на тае в решающей партии, но обидное поражение россиянина. Это была борьба не только физическая, но и ментальная. В том матче Димитров оказался более стойким по всем параметрам. А Хачанов отправился на турнир в Дохе, где сгладил впечатление от неудачи во Франции и завоевал титул.

Правда, сейчас Димитров переживает не лучшие времена. Его статистика по количеству побед и поражений – 6/5, а лучший результат за последние месяцы – полуфинал турнира серии ATP-250 в Брисбене на самом старте сезона. Тогда в борьбе за выход в финал с Легечкой болгарин снялся из-за болей в бедре. Стартовый матч на Australian Open Григор не смог доиграть по этой же причине.

К Майами Димитров подошёл с двумя победами, которые добыл в Индиан-Уэллсе. Только в четвёртом круге 15-й номер рейтинга уступил Карлосу Алькарасу. Хотя во встречах с Гаэлем Монфисом и Нуну Боржешем выглядел достойно.

Хачанов на первом турнире из серии Sunshine Double одержал лишь одну победу над Якубом Меншиком, но уже в третьем круге проиграл Бену Шелтону.

Григор Димитров Фото: Rich Storry/Getty Images

На этой неделе в Майами Григор и Карен провели по одному матчу. Россиянин одолел Ника Кирьоса (7:6 (7:1), 6:0), а болгарин – Федерико Чину (6:1, 6:4). Теннисисты провели почти одинаковое время на корте – 1:16 и 1:08 соответственно. Так что физического преимущества ни у одного из них быть не должно.

Встреча Хачанова и Димитрова запланирована на воскресенье, 23 марта. Начало – в 18:00 мск.

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