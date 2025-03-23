В Майами сыграют чемпионки всех «тысячников» года. Мирру ждёт битва с русской американкой

Первые большие успехи

Анисимова родилась в США. Родители Константин и Ольга покинули Россию за несколько лет до рождения Аманды (будущая теннисистка появилась на свет 31 августа 2001 года), чтобы обеспечить лучшие возможности Марии, старшей дочери. Именно сестра — а разница в возрасте между девушками составляет 10 лет — вдохновила нашу героиню на будущие свершения. «Когда я была маленькой, она играла в теннис. Я всегда смотрела, как она играет. И мне тоже захотелось. Так я вовлеклась в это дело, ну и родители тоже [поддержали]», — признавалась Анисимова-младшая в интервью пресс-службе WTA.

Аманда Анисимова с сестрой Марией Фото: Из личного архива теннисистки

У Марии не получилось стать заметной фигурой в мире тенниса. А вот Аманда добилась ярких результатов ещё в юном возрасте. В 14 лет Анисимова-младшая провела первый профессиональный поединок, а через несколько дней после 16-летия выиграла юниорский US Open, в финале одолев Коко Гауфф. По итогам сезона-2017 Аманда вошла в топ-200 рейтинга WTA, а весной 2018-го в Индиан-Уэллсе победила трёх более рейтинговых оппоненток, в том числе двукратную чемпионку ТБШ Петру Квитову. На тот момент чешка находилась на девятой позиции в женской мировой табели о рангах и имела 14-матчевую победную серию. В 2018-м Анисимова впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA и дебютировала в сотне сильнейших теннисисток планеты.

В 2019 году ещё совсем юная американка (на тот момент спортсменке было всего 17) взяла первый титул WTA и сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Она стала самой молодой теннисисткой с 2006 года, добравшейся так далеко по сетке на мэйджорах. Примечательно, что в 1/4 финала парижского ТБШ Аманда в двух партиях закрыла бывшую чемпионку турнира легендарную румынку Симону Халеп.

Потеря отца

После успеха в столице Франции Анисимова-младшая стала 26-й ракеткой мира, а к концу года — и вовсе 21-й. Казалось, теннисистку ожидают дальнейший прогресс и вхождение в мировую элиту. Но жизнь приготовила представительнице США серьёзное испытание. В августе 2019 года Аманда потеряла отца. Константин Анисимов ушёл из жизни в результате сердечного приступа. Для спортсменки её отец был не только просто близким родственником, но и давним тренером. В связи с утратой молодому американскому дарованию даже пришлось сняться с US Open.

«Очевидно, что это самое трудное, что мне пришлось пережить, и самое тяжёлое, что когда-либо случалось со мной, и я на самом деле ни с кем об этом не говорю. Единственное, что мне помогло, — это просто игра в теннис и пребывание на корте. Это то, что делает меня счастливой, и я знаю, что это сделало бы счастливым и его, так что как-то так», — говорила Анисимова в 2020 году в интервью New York Times.

Аманда Анисимова с отцом Константином Фото: Из личного архива теннисистки

Проблемы ментального характера и приостановка карьеры

Какие-то проблески былой формы наметились в 2022-м. В том году на Australian Open Аманда обыграла действующую чемпионку японку Наоми Осаку, а позднее на Уимблдоне дошла до четвертьфинала, прославившись великолепным бэкхендом.

Но уже в 2023 году Анисимова-младшая сделала сенсационное заявление: она приняла решение приостановить профессиональную карьеру. Об этом теннисистка сообщила после престижных соревнований в Мадриде, где проиграла квалифаеру уже на их старте. И дело было не в травмах, а в психологическом выгорании. Аманду потревожили ментальные проблемы, из-за которых спортсменка и сделала паузу в карьере. Молодую американку регулярно критиковали и, увы, продолжают критиковать в интернете за её телосложение и вес.

«Я не знаю, что и думать. Это количество людей, которые каждый день комментируют моё тело в социальных сетях… никогда не пойму, как работает гиперфиксация. Наслаждайтесь своей жизнью, а я пойду наслаждаться своей. Всем спасибо», — писала тогда Аманда в социальных сетях.

Яркое возвращение на корт и дебютный титул на «тысячнике»

Четыре месяца Анисимова даже не тренировалась — зато путешествовала, проводила время с друзьями, училась, нянчилась с племянниками и рисовала (с тех пор продаёт свои работы в пользу нескольких благотворительных организаций). Аманда вернулась в тур лишь в январе 2024 года. Она выиграла четыре из пяти первых встреч, в том числе у Анастасии Павлюченковой, Людмилы Самсоновой и Паулы Бадосы. В Торонто американка вышла в первый финал «тысячника» и выступила в основе трёх турниров «Большого шлема». О своей паузе спортсменка высказывалась положительно. Кажется, перерыв действительно пошёл ей на пользу.

Аманда Анисимова Фото: Из личного архива теннисистки

Анисимова продолжила удивлять и в новом сезоне. В Дохе она одержала победу на турнире категории WTA-1000. На пути к титулу Аманда одолела Викторию Азаренко (30-я в рейтинге), Паулу Бадосу (10), Лейлу Фернандес (27), Марту Костюк (21), Екатерину Александрову (26) и Алёну Остапенко (37). Таким образом, Анисимова-младшая стала первой американской теннисисткой, обыгравшей шесть соперниц из топ-40 на одном турнире со времён 23-кратной победительницы ТБШ Серены Уильямс на Australian Open — 2007. В результате Аманда ворвалась с 41-го места рейтинга WTA в топ-20 — на 18-ю позицию. А по состоянию на 17 марта 2025 года теннисистка находится на 17-й строчке в женской мировой табели о рангах, то есть достигла наивысшей для себя позиции в рейтинге.

Свою победу в столице Катара Анисимова прокомментировала так.

«Поднять здесь трофей на своём первом турнире WTA-1000 — это нечто особенное. Я бы не смогла сделать это без моей команды. Я люблю вас, ребята. Без вас это было бы невозможно», — сказала 23-летняя спортсменка в интервью на корте.

В третьем круге домашнего супертурнира в Майами Аманда сразится с шестой ракеткой мира Миррой Андреевой. Девушки проведут дебютное очное противостояние, которое обещает быть захватывающим и интересным. Примечательно, что эти теннисистки выиграли все «тысячники» к текущему моменту сезона-2025.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».