На втором в сезоне объединённом «Мастерсе» вечером воскресенья проводится третий круг. На кортах появятся и четыре россиянина.

Хачанов бьётся с Димитровым за четвёртый круг Майами. Ещё играют Калинская и Мирра. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени у женщин завершится третий круг, а у мужчин только стартует этот раунд. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин и мужчин из нижних половин сеток. На корты выйдут и четыре россиянина – Карен Хачанов (22-й номер посева), Мирра Андреева (11), Анна Калинская (32) и Анна Блинкова. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева: Новак Джокович (4), Каспер Рууд (5), Стефанос Циципас (9), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4), Мэдисон Киз (5), и Паула Бадоса (10).