Хачанов бьётся с Димитровым за четвёртый круг Майами. Ещё играют Калинская и Мирра. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени у женщин завершится третий круг, а у мужчин только стартует этот раунд. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин и мужчин из нижних половин сеток. На корты выйдут и четыре россиянина – Карен Хачанов (22-й номер посева), Мирра Андреева (11), Анна Калинская (32) и Анна Блинкова. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева: Новак Джокович (4), Каспер Рууд (5), Стефанос Циципас (9), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4), Мэдисон Киз (5), и Паула Бадоса (10).
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Продолжают теннисисты чётко контролировать свои подачи. Счёт уже 4:4. Развязка первой партии близка.
Ещё по одному своему гейму взяли теннисисты — 3:3. Пока нет даже шансов на «ровно».
Без проблем берут пока свои подачи теннисисты — 2:2.
Хачанов и Димитров начинают
Начинается очередной игровой день. Первым запуском Карен Хачанов сражается с болгарином Григором Димитровым. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции.
Карен Хачанов ищет свою победную серию и, вероятно, нацеливается на неё в Майами. Россиянин на «тысячнике» во Флориде однажды добирался до полуфинала. Так почему бы не сделать то же самое в этот раз?
Неудачно выступил на «Мастерсе» в Майами Андрей Рублёв. К сожалению, он выбыл из турнира уже на старте. В первом же матче он потерпел поражение, проиграв бельгийцу Зизу Бергсу.
Накануне важную победу в Майами одержал россиянин Роман Сафиуллин. Далее по сетке прошла и лидер женского рейтинга Арина Соболенко.
Накануне прошёл очень напряжённый игровой день. Обо всех событиях читайте подробности в нашем вчерашнем лайве дня.
Расписание воскресенья
Расписание вечера воскресенья по московскому времени на супертурнире в Майами очень интересное. Вот какие матчи сегодня пройдут. Читайте подробности:
- 23 марта 2025
-
18:00
-
17:59
-
15:38
-
14:40
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:48
-
13:17
-
12:41
-
12:11
-
12:00
-
10:58
-
10:58
-
10:42
-
10:38
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
06:21
-
06:16
-
06:05
-
06:05
-
04:36
-
04:16
-
03:44
-
03:23
-
02:15
-
01:35
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 22 марта 2025
-
23:57