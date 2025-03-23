Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мирра, Хачанов, Калинская, Блинкова: онлайн-трансляция Майами 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Хачанов бьётся с Димитровым за четвёртый круг Майами. Ещё играют Калинская и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Майами 2025
Комментарии
На втором в сезоне объединённом «Мастерсе» вечером воскресенья проводится третий круг. На кортах появятся и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени у женщин завершится третий круг, а у мужчин только стартует этот раунд. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин и мужчин из нижних половин сеток. На корты выйдут и четыре россиянина – Карен Хачанов (22-й номер посева), Мирра Андреева (11), Анна Калинская (32) и Анна Блинкова. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева: Новак Джокович (4), Каспер Рууд (5), Стефанос Циципас (9), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4), Мэдисон Киз (5), и Паула Бадоса (10).

ATP Masters 1000. Майами. Сетка
WTA 1000. Майами. Сетка
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Хачанов и Димитров начинают Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Продолжают теннисисты чётко контролировать свои подачи. Счёт уже 4:4. Развязка первой партии близка.

18:37 Даниил Сальников

Ещё по одному своему гейму взяли теннисисты — 3:3. Пока нет даже шансов на «ровно».

18:29 Даниил Сальников

Без проблем берут пока свои подачи теннисисты — 2:2.

18:03 Даниил Сальников

Хачанов и Димитров начинают

Начинается очередной игровой день. Первым запуском Карен Хачанов сражается с болгарином Григором Димитровым. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:55 Даниил Сальников

Карен Хачанов ищет свою победную серию и, вероятно, нацеливается на неё в Майами. Россиянин на «тысячнике» во Флориде однажды добирался до полуфинала. Так почему бы не сделать то же самое в этот раз?

Материалы по теме
Хачанов в Майами нащупывает победную серию. Но следующему сопернику уступает со счётом 1-4
Хачанов в Майами нащупывает победную серию. Но следующему сопернику уступает со счётом 1-4
17:52 Даниил Сальников

Неудачно выступил на «Мастерсе» в Майами Андрей Рублёв. К сожалению, он выбыл из турнира уже на старте. В первом же матче он потерпел поражение, проиграв бельгийцу Зизу Бергсу.

Материалы по теме
Рублёв сенсационно проиграл в Майами. После титула в Дохе у него три поражения подряд
Рублёв сенсационно проиграл в Майами. После титула в Дохе у него три поражения подряд
17:48 Даниил Сальников

Накануне важную победу в Майами одержал россиянин Роман Сафиуллин. Далее по сетке прошла и лидер женского рейтинга Арина Соболенко.

Материалы по теме
Сафиуллин впервые вышел в третий круг Майами. Роман за 2,5 часа дожал русского австралийца
Сафиуллин впервые вышел в третий круг Майами. Роман за 2,5 часа дожал русского австралийца
17:42 Даниил Сальников

Накануне прошёл очень напряжённый игровой день. Обо всех событиях читайте подробности в нашем вчерашнем лайве дня.

Материалы по теме
Рублёв неожиданно проиграл бельгийцу в Майами. А Сафиуллин и Соболенко победили
Live
Рублёв неожиданно проиграл бельгийцу в Майами. А Сафиуллин и Соболенко победили
17:33 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Расписание вечера воскресенья по московскому времени на супертурнире в Майами очень интересное. Вот какие матчи сегодня пройдут. Читайте подробности:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android