Калинская в Майами уступила четвёртой ракетке мира. Блинкова без шансов проиграла украинке

В воскресенье, 23 марта, на супертурнире в Майами (США) стартовали матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. Первым запуском поставили игру с участием Карена Хачанова. Российский теннисист, посеянный под 22-м номером, противостоял болгарину Григору Димитрову (14). Хачанов во втором круге повесил «баранку» Нику Кирьосу — 7:6 (7:3), 6:0. У Димитрова соперник был попроще — 17-летний итальянец Федерико Чина, получивший уайлд-кард. Болгарину также хватило двух партий — 6:1, 6:4.

Димитров является неудобным соперником для Хачанова. Из предыдущих пяти встреч Григор выиграл четыре. Карен только в прошлом году смог размочить счёт. В четвертьфинале «Мастерса» в Париже россиянин победил болгарина со счётом 6:2, 6:3. Фаворитом новой встречи эксперты видели Димитрова, но преимущество у него было небольшое: 54 на 46.

В начале игры соперники не ставили друг другу неразрешимых задач на приёме. Долгих розыгрышей почти не было, и Хачанов с Димитровым быстро забирали свои геймы. Различие было разве что в том, что болгарин довольно часто выходил к сетке, и такой подход приносил ему успех, а россиянин брал своё в основном на задней линии — то виннерами, то дожидаясь ошибок соперника, — а также эйсами (шесть за партию).

Постепенно стало понятно, что всё это не может закончиться иначе, кроме как тай-брейком, — за все 12 геймов ни разу не было «ровно». Так и вышло. Димитров начал с двойной ошибки, потом Григор с Кареном обменялись мини-брейками, а после второй двойной от болгарина Хачанов вышел на тройной сетбол (6:3), который сразу же и использовал — 7:6 (7:3) за 48 минут. В целом россиянин чище провёл сет. У него оказался нулевой баланс виннеров/невынужденных ошибок (9/9), а у его соперника — отрицательный (11/16).

Карен Хачанов Фото: Al Bello/Getty Images

Начало второго сета стало продолжением первого: намёков на брейк-пойнты по-прежнему не было. После четвёртого гейма в игре возникла пауза — кому-то из болельщиков на трибунах стало плохо. Этот незапланированный перерыв составил чуть менее 10 минут, после чего игра продолжилась.

Всё изменилось в седьмом гейме. Хачанов неожиданно выдал серию неточностей, и Димитров заработал тройной брейк-пойнт. Карен сумел сделать «ровно» из 0:40, однако на четвёртом брейк-пойнте Григор перетерпел его в долгом ралли и, дождавшись неудачной свечи от соперника, сделал брейк. Подтверждая его, болгарин дал двойную и столкнулся с проблемами, поскольку россиянин вышел на двойной брейк-пойнт. Но реализовать его Хачанов не смог. Димитров забрал следующие четыре розыгрыша, закончив гейм тремя эйсами подряд, — 5:3.

В девятом гейме Хачанов трижды был на волоске от поражения в сете, но отыграл все три сетбола. Тем не менее у Григора оставалась возможность подать на партию. И он не упустил его, взяв гейм под ноль, — 6:4 за 50 минут. В этой партии Димитров у сетки взял все восемь очков из восьми. По виннерам Хачанов серьёзно уступил сопернику (шесть против 17), а по невынужденным было примерное равенство (11 против 13).

Одноручный бэкхенд Григора Димитрова Фото: Al Bello/Getty Images

В заключительном сете теннисисты остались верны избранной тактике. Димитров, не перестававший регулярно выходить к сетке, смотрелся чуть предпочтительнее, визуально очки давались ему легче. Болгарин первым добрался до брейк-пойнта, в седьмом гейме, но Хачанов отыгрался за счёт подачи. В восьмом гейме три брейк-пойнта имелись у россиянина, однако и в том случае гейм остался за подающим — 4:4.

Развязка наступила в 11-м гейме. Рискованная игра Димитрова у сетки принесла ему успех. На втором брейк-пойнте Григор, дотягиваясь до мяча, пробил в почти пустой корт — 6:5 и подача на матч. Хачанов, отдав подачу, швырнул ракетку и получил предупреждение. Карен сражался как мог, в 12-м гейме спасся с двух матчболов, однако на третьем матчболе болгарин закончил игру — 6:7 (3:7), 6:4, 7:5 за 2 часа 37 минут. Димитров в этой встрече 13 раз подал навылет при пяти двойных ошибках, а у Хачанова 11 эйсов и одна двойная.

В мужской сетке Майами остался только один россиянин, а именно Роман Сафиуллин, который вечером 24 марта мск сыграет с чехом Якубом Меншиком.

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А в женском одиночном разряде проходили заключительные матчи третьего круга. 85-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова вышла на корт с украинкой Мартой Костюк (23). До встречи с Костюк Блинкова пересекалась на турнире только с россиянками. В первом круге Анна одержала волевую победу над Камиллой Рахимовой, а во втором в двух партиях прошла Диану Шнайдер. Костюк, начавшая Майами с 1/32 финала, в непростом матче обыграла Кимберли Биррелл — 7:5, 4:6, 6:3.

Блинкова лучше начала матч, а Костюк, напротив, не вошла в игру как следует. В первых двух геймах россиянка, стартовавшая с брейка, отдала лишь одно очко — 2:0. Затем роли переменились: украинка принялась брать геймы один за другим, причём у Анны даже брейк-пойнтов не было. В итоге Костюк повесила Блинковой скрытую «баранку», взяв шесть геймов подряд после 0:2, — 6:2 за 30 минут.

Во втором сете Костюк не остановилась на достигнутом и забрала ещё пять геймов подряд с двумя брейками. После этого украинка чуть расслабилась, но Блинкова не смогла этим воспользоваться. Анна всё же взяла гейм (серия Марты составила 11 выигранных геймов подряд), а затем заработала двойной брейк-пойнт, однако не использовала его. А на матчболе Костюк подала с руки и оформила быструю победу — 6:2, 6:1 всего за 59 минут.

Анна Калинская (32) играла с американкой Джессикой Пегулой (4). Во втором круге обе теннисистки избежали серьёзных проблем: Калинская отдала лишь четыре гейма Моюке Учижиме (6:1, 6:3), а Пегула также в двух сетах обыграла соотечественницу Бернарду Перу (6:4, 6:4).

Это был уже третий очный матч Калинской и Пегулы. Первая встреча состоялась довольно давно, ещё в 2019 году. Тогда Джессика в полуфинале Вашингтона обыграла Анну со счётом 6:3, 3:6, 6:1. В финале травяного турнира в Берлине в прошлом году американка также оказалась сильнее россиянки — 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Обе теннисистки быстро нашли свою подачу. В каждом из геймов подающая в среднем отдавала по очку, и единственным исключением стал третий гейм. Пегула поддавила на приёме, заработала двойной брейк-пойнт, но Калинская не дала ей вырваться вперёд.

Так продолжалось до счёта 4:4 включительно. В девятом гейме у россиянки случился провал на подаче: Анна не взяла ни одного очка, и соперница повела 5:4 с брейком. Однако американка не смогла подать на сет: на втором брейк-пойнте Калинская дождалась небольшой ошибки от неё и сравняла счёт — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк. В нём Калинская действовала чётче Пегулы, которая из пяти своих мячей взяла лишь один, — 7:6 (7:3) в пользу Анны за 52 минуты. Любопытно при этом, что россиянка и виннеров сделала меньше (восемь против 10), и невынужденных ошибок допустила больше (23 против 21). А сразу после первого сета Калинская взяла медицинский перерыв — физиотерапевт колдовала над её левым коленом, на которое пришлась повышенная нагрузка после одного из розыгрышей (ссадину в итоге заклеили пластырем).

Колено Анны Калинской. Фото: Кадр из трансляции

Второй сет занял значительно меньше времени. Калинская провалила начало партии, отдав первые четыре гейма. Один брейк после этого она отдала, но в концовке ещё раз проиграла подачу, хотя начала тот восьмой гейм с 30:0, — 6:2 в пользу Пегулы за 33 минуты. Россиянка допустила целых 16 невынужденных ошибок против всего четырёх виннеров.

В третьем сете соперницы не отпускали друг друга и брали каждая свою подачу. Незначительный перевес был у Пегулы, которая на приёме однажды вышла на «ровно», а два из своих геймов выиграла под ноль. Калинская подавала в чётных геймах и в силу этого постоянно была в положении догоняющей — на каждый гейм, выигранный Джессикой, Анне приходилось отвечать своим.

Как и в первой партии, пришлось играть тай-брейк. В первом розыгрыше Калинская пробила в сетку и, едва не сев на шпагат, упала. К счастью, россиянка смогла продолжить встречу. Уступая 2:3 (без брейка), Анна дважды подряд отдала подачу, после чего Пегула дожала её — 6:7 (3:7), 2:6, 7:6 (7:2) за 2 часа 19 минут.

В ночь с 23 на 24 марта свой матч 1/16 финала проведёт 17-летняя Мирра Андреева, в соперницах у которой будет американка русского происхождения Аманда Анисимова.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».