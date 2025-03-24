Мирра прервала 13-матчевую победную серию. В Майами она уступила в трёхчасовом триллере

В ночь с 23 на 24 марта мск в Майами (США) стартовал 6-й игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой матч третьего круга проводила и первая ракетка России 17-летняя Мирра Андреева. В соперницах у неё была американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова.

Примечательно, что в рамках 1/8 финала «тысячника» во Флориде встречались теннисистки, которые забрали пока все титулы сезона на турнирах этой категории. Аманда выиграла престижные соревнования в Дохе, а вот Мирра стала победительницей двух турниров WTA-1000 подряд: в Дубае и Индиан-Уэллс.

В рейтинге Анисимова сейчас 17-я, а Андреева-младшая — 6-я, и для обеих это лучший результат в карьере. В Майами обе спортсменки пропускали стартовый круг, а во втором раунде разгромили своих противниц. Американка переиграла представительницу Египта Маяр Шериф со счётом 6:2, 6:4. Юная россиянка, в свою очередь, повесила «баранку» соотечественнице Веронике Кудерметовой — 6:0, 6:2.

На старте дебютного очного сражения девушки провели два непростых гейма на своих подачах. При этом до брейк-пойнтов дело не дошло — 1:1. В паузе Мирра попросила судью на вышке позвать доктора, который пришёл на переходе между геймами. Анисимова взяла свою подачу под ноль — 2:1, после чего Андреева-младшая выпила таблетку во время медицинского тайм-аута. Вскоре наша соотечественница вернулась на корт. После медицинской паузы она заиграла очень бодро и уже сама взяла подачу под ноль — 2:2. Следом Аманда перестала попадать в корт и россиянка добилась брейка под ноль — 3:2 в её пользу. Но преимущество Мирры длилось недолго. Представительница США тут же добилась обратного брейка — 3:3. На решающем мяче она выполнила роскошный прострел с бэкхенда по линии навылет. В 7-м гейме партии Андреева не сумела реализовать 5 (!) брейк-пойнтов — 3:4. С досады спортсменка даже ударила черенком ракетки о корт!

В паузе к Мирре снова прибежала доктор. Она пыталась облегчить ей боли в области живота. Затем шестая ракетка мира не отдала ни одного очка оппонентке на своей подаче, а следом заработала 3 брейк-пойнта и всё-таки оформила брейк — 5:4. Однако подать на стартовый сет у Андреевой не получилось. Анисимова сравняла цифры на табло, добившись брейка под ноль — 5:5. В 12-м гейме россиянка спаслась с сетбола соперницы — 6:6. В итоге победительница партии определялась на тай-брейке, где чуть удачливее оказалась Аманда — 7:6 (7:5) за 66 минут. Статистика: 15 — 27 по ударам навылет и ошибкам у Аманды, 9 — 19 — у Мирры. Хозяйка кортов играла первым номером и намного больше атаковала в стартовом игровом отрезке.

Аманда Анисимова Фото: Rich Storry/Getty Images

В начале второго сета девушки чётко контролировали свои подачи, но первой дрогнула именно Анисимова. Шестой гейм партии она проиграла с 40:15 — 4:2 в пользу Андреевой. Вскоре она закрепила успех на своей подаче — 5:2, а затем и вовсе приняла на сет — 6:2 за 38 минут. Если в первой партии у Аманды было достаточно ударов навылет, то в этом сете Мирра смогла превзойти противницу по этому показателю. Статистика: 6 — 15 по ударам навылет и ошибкам у американки, 8 — 10 — у россиянки.

Мирра Андреева Фото: Rich Storry/Getty Images

На старте решающей партии у теннисисток в каждом гейме были брейк-пойнты, но только в 3-м гейме Анисимова оформила брейк и вышла вперёд — 2:1. Андреева сразу же могла восстановить статус-кво, однако не реализовала два своих шанса на приёме в 4-м гейме. А далее в противостоянии девушек случился драматичный момент. Посреди пятого гейма хозяйка кортов вызвала врача, так как содрала кожу с пальца. Неудивительно, что Мирра осталась недовольной вызванной паузой на своей подаче, о чём и сообщила в диалоге с судьей. Арбитр же объяснила нашей соотечественнице, что Аманда имеет воспользоваться медицинским тайм-аутом.

Аманда Анисимова берёт медицинский тайм-аут Фото: Кадр из трансляции

После завершения паузы матч продолжился. Представительница США заработала два брейк-пойнта, но не реализовала их. Андреева забрала свою подачу — 3:2. В 6-м гейме впервые за партию не было брейк-пойнтов. Его Анисимова взяла довольно быстро — 4:2. При счёте 40:30 местная любимица выполнила отличный удар почти в самую девятку слева, а вот Мирра из обороны не вернула мяч в корт. Шансы на спасение в этой битве с непростой противницей у россиянки всё же оставались. В 9-м гейме сета она имела 30:0 на приёме, однако Аманда выиграла четыре мяча подряд, а вместе с ними и матч. 7:6 (7:5), 2:6, 6:3 — именно с таким счётом Анисимова одолела Андрееву за 2 часа 51 минуту.

Таким образом, американка прервала 13-матчевую победную серию россиянки. Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет чемпионка US Open 2021 года в женском одиночном разряде Эмма Радукану из Великобритании.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».