Россиянка уступила Аманде Анисимовой и прервала серию из 13 побед. Не все фанаты готовы спокойно принять её неудачи.

Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления

17-летняя россиянка Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой (6:7, 6:2, 3:6) в третьем круге «тысячника» в Майами. Прервалась 13-матчевая победная серия Мирры, но теннисистку сложно в чём-то винить. Она в борьбе уступила сильной сопернице.

Конечно, победа на третьем подряд «тысячнике» могла стать настоящей сказкой в исполнении Андреевой, однако за титулы в Дохе и Индиан-Уэллсе она заслужила большую признательность — независимо от результата в Майами.

Главная задача Андреевой прямо сейчас – забыть обидное поражение от Анисимовой. Сделать это будет непросто. Уж слишком драматично сложилась встреча с американкой русского происхождения. Первый сет стал во многом определяющим. К сожалению, Мирра не подала на партию при счёте 5:4, после чего уступила на тай-брейке.

Андреева уверенно забрала второй сет, однако в третьем Анисимова активизировалась и сделала брейк в третьем гейме. Мирра сразу же попыталась выровнять положение. В четвёртом гейме у Андреевой было два брейк-поинта, но американка всё-таки смогла отыграть их и повела 3:1.

В пятом гейме при счёте 40:40 Анисимова внезапно прекратила играть, вызвав на корт врача для обработки мозоли. В теннисе подобное не делается до следующего запланированного перерыва. Это запрещено правилами. Если теннисистка останавливается в середине розыгрыша из-за дискомфорта от волдыря (без кровотечения), её должны оштрафовать на очко. Мозоли без кровотечения не считаются неотложной медицинской помощью, поэтому игра должна продолжаться до следующей смены сторон или перерыва в сете. Сама Мирра брала паузу в первом сете при счёте 1:2 из-за болей в животе в положенное время, в отличие от соперницы.

Мирра Андреева выразила недовольство тайм-аутом Аманды Анисимовой по ходу гейма Фото: Rich Storry/Getty Images

Очевидно, Андреева знает правила, в связи с чем выразила недовольство судье на вышке.

«У неё есть право. Физиотерапевт определит, оказать ей помощь сейчас или позже», — прокомментировал судья.

«Мы все знаем, почему она взяла перерыв», — ответила Андреева.

Андреева в конечном счёте взяла свою подачу и сократила отставание до 2:3, но переломить ход встречи не сумела и потерпела поражение. Нельзя сказать, что медицинский перерыв посреди гейма оказал ключевое влияние на результат, однако подобный момент мог выбить юную россиянку из колеи и уж точно не улучшил ей настроение на корте.

Аманда Анисимова Фото: Rich Storry/Getty Images

После матча случилась ещё одна неприятная для Мирры ситуация. Её страницу в соцсетях атаковали хейтеры с множеством оскорбительных комментариев. Некоторые из них представлены ниже.

«Такая глупая игра безмозглого игрока».

«Один из худших игроков».

«Езжай домой».

«Ты выглядишь, как мужик, и заслуживаешь худшего».

«Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — написала Мирра под скрином. Позже она удалила этот пост, но ясно одно – Андреева уже состоялась как топ-теннисистка. Это значит, что расширяется не только фанатская база, Хейтеров становится тоже на порядок больше, причём любое поражение является для них поводом жёстко выплеснуть агрессию.

Мирре нужно научиться не замечать ненавистников. Удаление поста можно назвать правильным шагом.

«Тысячник» в Майами сложился для юной россиянки не самым удачным образом, однако трагедии не произошло. Андреевой нужно поскорее забыть поражение от Анисимовой и начать готовиться к сезону на грунте – довольно удобном для неё покрытии.