«Мы забываем, что ей только 17». Теннисный мир поддержал Мирру и объяснил её поражение

Мирра Андреева в Майами прервала свою волшебную серию из 13 побед. В третьем круге турнира серии WTA-1000 она уступила 17-й ракетке мира Аманде Анисимовой. После такого непростого матча и результата Мирра получила как хейт, так и невероятную поддержку.

Что до хейта, то Мирра после встречи получила неприятные комментарии сразу с нескольких сторон. Сначала россиянку закидали ужасными комментариями в социальных сетях. Андреева поделилась скриншотом, но вскоре удалила публикацию. А ещё к Мирре в социальных сетях обратилась её соперница Аманда Анисимова. Американка отреагировала на то, что россиянка возмутилась её медицинским тайм-аутом по ходу решающего сета.

На это отреагировал бывший теннисист, а ныне тренер Брэд Гилберт.

«Вставлю свои два цента: нельзя разрешать вызывать врача в середине гейма, особенно на подаче соперника. Если вам нужна медицинская помощь, нужно отдавать гейм и затем вызывать врача. То же самое не должно допускаться в конце сетов и перед подачей соперника на матч».

В остальном же теннисный мир постарался обойти стороной конфликт и проанализировать причины поражения Андреевой в Майами. Первой про поединок с россиянкой высказалась Анисимова.

«Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что это будет действительно тяжело. Это был невероятный матч. Я была очень рада сыграть здесь. Это мой четвёртый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играю на большом стадионе. Я знала, что у нас будет отличная встреча. Она не из тех, с кем легко играть», — сказала Аманда в послематчевом интервью.

О том, как сложно складываются теперь поединки с Андреевой, рассказал и заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Мирра прогрессирует, но по уровню мастерства ещё не обошла топ-20. Надо набирать опыт. Мирра — способная и талантливая девочка. У неё много хороших качеств. Однако пока физической силы не хватает, хоть и будет крепнуть с каждым годом. Её игра должна быть мощнее, что и ждёт её впереди. Яркие победы Мирра добывает за счёт психологического эффекта молодой восходящей звезды. Многие теряются в матчах с ней. Та же самая Соболенко могла бы разбить Мирру, но уверенности не было. Мирре надо бороться и трудиться. Впереди длинный путь», — сказал Янчук «Чемпионату».

Мирра Андреева в матче с Амандой Анисимовой Фото: Rich Storry/Getty Images

Бывший девятый номер рейтинга ATP Андрей Чесноков объяснил поражение Мирры.

«С Анисимовой очень сложно играть, у неё очень плотные удары, не каждому получается за ней поспевать. Не так давно она была похожа на «пирожок», но в последнее время она заметно поработала над собой и находится в хорошей физической форме. Я видел, что Мирру критикуют за поражение, однако это абсолютно неправильно, как будто она уступила сопернице, совсем не умеющей играть.

Да, Мирра взяла недавно два крупных турнира подряд, обыграла первую ракетку мира и вторую, сама стала шестой. Но мы забываем, что ей пока ещё только 17 лет, в таком возрасте физически очень трудно брать турнир за турниром на высшем уровне. От неё ждут слишком многого, хотя она уже показывает выдающиеся результаты», — экс-теннисист Андрей Чесноков.

Подробно матч Мирры с Амандой разобрала российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

«Для 17-летней Мирры поражение от Анисимовой не считается какой-то сенсацией. Мы гордимся двумя предыдущими победами Мирры на «тысячниках», но в какой-то момент наступает усталость. Анисимова выросла во Флориде, совсем недавно у неё был стресс — она потеряла отца. Когда она выиграла титул в Дохе, это дало ей определённый стимул.

Во встрече у Мирры была отличная первая подача. Мне нравится количество брейк-пойнтов — 16 за матч! У неё есть хорошая подача и приём. Анисимова выигрывала в активных ударах, часто помогали противоходы. Всё-таки она посильнее, да и возраст сказывается. Она ловила Мирру на противоходе, Андреева не успевала возвращаться и сыграть резаный. У Мирры они хорошо проходят, но было сложно их исполнить.

Андреева показывает свой теннис, даже когда ей тяжело. Она сохраняет свою подачу и приём. Аманда выглядела посвежее. Плюс сказались всё же родные для Аманды корты. Будем и дальше болеть и следить за Миррой. Отрезок, который она провела, — это задел на будущее».