«Последний титул был на грунте, так что хочу выиграть его снова». Медведев — после Майами

А ещё Даниил раскрыл, что думает об изменении своего игрового стиля, и заявил, что условия во Флориде ему не подходили.

«Мастерс» в Майами закончился для первой ракетки России Даниила Медведева уже после стартового поединка. В матче с представителем Испании Хауме Мунаром чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде был сам не свой. Почти всю игру наш именитый соотечественник не показывал борьбы (это, безусловно, обусловлено и травмой спортсмена) и зачехлил ракетку во Флориде.

В этом году Даниил провёл на хорошем уровне лишь один турнир. На предыдущем американском «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе экс-лидер рейтинга ATP дошёл до полуфинала, но уступил датчанину Хольгеру Руне. За три месяца россиянин всего один раз дошёл до полуфинала, а на остальных соревнованиях не мог выиграть более двух матчей, и в итоге он скатился уже на восьмое место в мужской мировой табели о рангах. Однако и это не предел. Медведев в онлайн-рейтинге уже на 10-й позиции. Таким образом, 29-летний теннисист сейчас находится на грани вылета из топ-10.

После сенсационного поражения от Мунара Даниил прокомментировал физические проблемы в этой игре, заглянул грунтовую часть календаря, отреагировал на тот факт, что может покинуть первую десятку мужского мирового рейтинга после Майами, ответил, думает ли об изменении своего стиля игры, а также впервые высказался об исках PTPA в адрес мировых теннисных ассоциаций.

— Мы видели, что вы испытывали проблемы со спиной в матче с Мунаром. Расскажите об этом.

— Физически я не был готов на 100%. Но старался сделать всё возможное, чтобы выйти на матч. С каждым днём мне становилось лучше. У меня были некоторые проблемы после Индиан-Уэллса. Такое может случиться. Он играл хорошо, я бы не вышел на корт, если бы точно знал, что не готов к победе.

Я провёл несколько тренировок. Там я почти выиграл партию у довольно сильного оппонента. Я выложился на полную. Я не был готов на 100%, а он провёл очень хорошую игру, воспользовался преимуществом и одержал убедительную победу.

— Как вы относитесь к тому, что можете выпасть из топ-10 рейтинга ATP? Однажды это уже происходило в вашей карьере.

— Думаю, это может случиться после этого турнира. Я не так пристально слежу за рейтингом, если только не приближаюсь к первому месту или что-то в этом роде. Но если это произойдёт, я, вероятно, узнаю. Кто-то мне скажет или я увижу это на одном из соревнований. Но да, если я опущусь, это будет означать, что я недостаточно хорошо играл в 2024 году.

У меня нет больших опасений по поводу моей игры в целом. Я показал в Дубае и в Индиан-Уэллсе, что, когда я могу играть хорошо, я по-прежнему могу выигрывать встречи. Я много раз говорил, что сейчас в туре есть что-то, что не благоприятствует моей игре. Поэтому мне определённо сложнее брать титулы, а также, что ещё важнее, побеждать парней, у которых хороший день. Раньше у меня и у соперника мог быть хороший день, и я, скорее всего, всё равно победил бы. Сейчас всё немного иначе, но это не страшно.

Буду продолжать делать всё, что в моих силах. Как я уже сказал, к сожалению, здесь у меня были физические проблемы. Впереди грунтовый сезон. Посмотрим. Последний титул был на грунте, так что хочу выиграть его снова (улыбается).

Даниил Медведев с трофеем на турнире в Риме в 2023 году Фото: Alex Pantling/Getty Images

— Думаете ли вы об изменении своего стиля игры?

— Я могу играть агрессивнее, но не хочу вдаваться в подробности. Нынешний стиль игры действительно не подходит мне на 100%.

Я стараюсь адаптироваться разными способами и даже пытаюсь вносить изменения во время поединков: иногда в сторону атаки, иногда – в сторону обороны.

В результате, чтобы понять, готов ли ты к победе, необходимо оценить психологию, физическую форму, теннис и стиль игры. Некоторые турниры я выиграл благодаря атакующим действиям, а другие — благодаря оборонительным.

Я продолжу усердно работать. Надеюсь, ничего серьёзного у меня не случилось, так как не знаю, что это такое. Надеюсь, смогу сыграть на следующем турнире.

— На какие удары больше всего влияет ситуация, когда вы испытываете проблемы со спиной?

— На движение. Вот в чём дело. Если это будут немного более быстрые условия — и когда я говорю «условия», а не просто корт, корт довольно быстрый — я мог бы компенсировать свой недостаток движением, заставив оппонента бегать и читать игру.

Были моменты, когда я делал пять хороших ударов, но буквально ничего не происходило. Мячи не проходили через корт.

В каком-то смысле я был бы рад играть в таких условиях, если бы мог проводить ралли из 30 ударов, бегая справа налево и обратно. Самым сложным для меня было реагировать на удары. Когда он наносил удар туда, куда я не ожидал, я не мог его достать. Это была большая проблема. И именно поэтому я не смог выиграть.

Даниил Медведев в матче с Хауме Мунаром Фото: Rich Storry/Getty Images

— Прокомментируйте тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) подала иски в суды разных стран, обвиняя главные теннисные органы – ATP, WTA, ITF и ITIA — в различного рода злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.

— Меня об этом не спрашивали. Буду честен, я не вдавался в подробности, могу предположить, что это большой судебный процесс. Я имею в виду, что не знаю, на сколько страниц эти иски. Поэтому я пока не хочу комментировать, я не рассматривал это в деталях. Так что я не против, но и не за. Мне просто нужно изучить больше информации.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».