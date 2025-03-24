Сафиуллин в Майами проиграл 19-летнему чеху. Россиян в одиночных сетках не осталось

В понедельник, 24 марта, на супертурнире в Майами проходили заключительные встречи третьего круга в мужском одиночном разряде. Россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, играл с 19-летним чехом Якубом Меншиком, 54-й ракеткой мира. Сафиуллин в первых двух матчах на турнире одолел Дженсона Бруксби и Алексея Попырина. Оба поединка Романа были трёхсетовыми. Меншик сначала победил Роберто Баутиста-Агута (также в трёх партиях), а во втором круге неожиданно обыграл стремительно прогрессирующего в последнее время Джека Дрейпера, взяв два тай-брейка.

Сафиуллин оставался единственным представителем России в обеих одиночных сетках. Даниил Медведев и Андрей Рублёв, начавшие турнир со второго круга, проиграли первые же матчи, а Карен Хачанов, который тоже был сеяным, в третьем круге не совладал с Григором Димитровым. В женской сетке большие надежды возлагались на шестую ракетку мира Мирру Андрееву, однако 17-летняя россиянка уступила русской американке Аманде Анисимовой.

Кроме того, Сафиуллин находился в шаге от повторения личного рекорда на «Мастерсах». В прошлом году Роман в Шанхае дошёл до четвёртого круга. Что касается Меншика, впервые игравшего в основной сетке Майами, то в его активе уже имеется четвертьфинал на уровне ATP-1000, до которого он добрался в том же Шанхае-2024. Чех считался фаворитом отчётного противостояния, несмотря на юный возраст, — 62 на 38.

Якуб Меншик Фото: Carmen Mandato/Getty Images

На протяжении большей части первого сета казалось, что теннисисты на всех парах мчатся к тай-брейку. Сафиуллин и Меншик быстро забирали геймы один за другим, причём поначалу преимущество было у россиянина. Он под ноль выиграл первые три своих гейма, а принимая в четвёртом гейме, дважды имел «ровно».

Однако в середине партии чех перехватил инициативу. Геймы под ноль пошли уже у него, а там и брейк подоспел. Роман упустил подачу, когда ничто не предвещало беды. Девятый гейм он начал с 30:0, но затем стал срывать удары (в основном кроссы), а на брейк-пойнте пробил в сетку. После этого Меншику оставалось лишь подать на сет, что он и сделал — 6:4 за 37 минут (очень быстро для 10 геймов). Сафиуллин в этой партии дважды подал навылет, а его соперник исполнил семь эйсов, три из которых — в последнем гейме.

В первом гейме второго сета Сафиуллин вновь отдал подачу. Добился он это ровно в том же стиле, что и в первой партии: 30:0, но потом череда ошибок — и Меншик заработал брейк. Отыграться Роман не смог — Якуб не позволил ему это сделать. Как и в первом сете, у россиянина не было ни одного брейк-пойнта. Восьмой гейм Меншик взял под ноль, причём все четыре очка выиграл эйсами. А в 10-м гейме чех, собравший за всю игру 15 эйсов (у Сафиуллина — пять), подал на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 14 минут.

Таким образом, в одиночных сетках Майами россиян не осталось. Зато в женском парном разряде на титул претендуют Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также два российско-американских дуэта: Анна Калинская/Кэти Макнелли и Екатерина Александрова/Питон Стирнс — последние уже вышли в четвертьфинал.

А в женской одиночной сетке трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал, победив американку Даниэль Коллинз, теперь уже бывшую чемпионку Майами. В первом сете Соболенко уже в третьем гейме сделала брейк под ноль, но в шестом гейме проиграла подачу, и счёт сравнялся — 3:3. Однако это не помогло Коллинз: в седьмом гейме она вновь не взяла ни очка на подаче, и белоруска, упустив сетбол на приёме в девятом гейме, в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 35 минут.

Второй сет Арина начала с брейка, и Коллинз уже не смогла её догнать. Соболенко держала подачу и могла не доводить игру до подачи на матч, но в девятом гейме упустила двойной матчбол на приёме. Однако спастись Джессике не удалось. В 10-м гейме Соболенко использовала первый же матчбол и оформила победу — 6:4, 6:4 за 1 час 19 минут.

Выйдя в четвертьфинал, Соболенко повторила личный рекорд в Майами. Ранее Арина дважды выходила в восьмёрку сильнейших на этом турнире, но полуфиналов здесь у неё ещё не было. Следующая соперница белоруски — олимпийская чемпионка Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь (9).

Супертурнир в Майами завершится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».