Медведев выпал из топ-10. Что будет дальше с лучшим теннисистом России последних лет?

30 января 2023 года. Даниил Медведев, проигравший в третьем круге Australian Open, на следующий день после турнира обнаружил себя за пределами первой десятки мирового рейтинга. На том AO Медведев дошёл лишь до третьего круга и не смог защитить большие очки за финал-2022, в результате чего с восьмого места опустился на 12-е.

Это не стало ударом для Даниила. А если и стало, то никак не проявилось на корте. Первая половина сезона-2023 — возможно, лучший отрезок в карьере Медведева. Даже если вспомнить, что к тому моменту он уже успел выиграть US Open и побывать первой ракеткой мира. Лучший российский теннисист последних лет выдал потрясающую серию из пяти финалов, четыре из которых стали победными. Медведев взял Роттердам, Доху, Дубай и «Мастерс» в Майами, проиграв лишь Карлосу Алькарасу в Индиан-Уэллсе. Вишенкой на торте оказалась победа Даниила на «Мастерсе» в Риме. Медведев впервые завоевал титул на грунте, причём какой значимый! Менее чем за четыре месяца он взлетел с 12-го на второе место в рейтинге.

Даниил Медведев — чемпион «Мастерса» в Риме-2023 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Тем удивительнее то, что произошло дальше. Поражение в первом круге «Ролан Гаррос» от Тьяго Уайлда, отбросившее Даниила на третью строчку, представлялось тогда досадным недоразумением — мало ли, всё-таки нелюбимый грунт, с кем не бывает. Но с тех пор Медведев не поднимался в рейтинге (за небольшими исключениями, не повлиявшими на общий тренд), а только опускался. Какое-то время он за счёт прежних успехов и двух выходов в финал ТБШ (US Open — 2023 и AO-2024) держался третьим, но в феврале 2024-го выпал из тройки и больше в неё не возвращался.

В январе этого года у россиянина сгорели очки за финал AO, и он выпал из топ-5. В попытках сломать тенденцию Даниил даже заявился на турнир ATP-250, чего в 2024-м не делал ни разу. Но в том Марселе он дошёл лишь до полуфинала. Подтвердить очки за финал Индиан-Уэллса-2024 удалось лишь частично — выходом в полуфинал в 2025-м. А поражение в первом же матче в Майами в совокупности с результатами Алекса де Минора на турнире привело к тому, что 31 марта Медведев покинет и топ-10 и в лучшем случае будет 11-м.

Падение Даниила Медведева в рейтинге ATP

22 мая 2023 года — 2-е место

12 июня 2023 года — 3-е

19 февраля 2024 года — 4-е

20 мая 2024 года — 5-е

4 ноября 2024 года — 4-е

18 ноября 2024 года — 5-е

27 января 2025 года — 7-е

10 февраля 2025 года — 8-е

17 февраля 2025 года — 6-е

31 марта 2025 года — 11-е, 12-е или 13-е

Остаётся лишь констатировать глобальный спад Медведева — и попытаться понять, почему он случился и что с этим делать дальше. В Майами Даниил, потерпевший во втором круге сенсационное поражение (2:6, 3:6) от Хауме Мунара, выступал на фоне проблем со спиной. А остальное?

В российском теннисном сообществе с тревогой воспринимают результаты последних выступлений чемпиона US Open — 2021. Не раз и не два говорилось, что у Медведева изрядно просела подача. Это заметно не только визуально, но и по статистике. В рейтинге ATP за последние 52 недели, учитывающем действия игроков на подаче, Медведев занимает лишь 44-е место.

Какие ещё чисто игровые моменты можно выделить? Даниил часто жалуется на качество мячей. Однако двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский считает, что Медведев должен побеждать и с такими мячами, и призывает его активнее действовать на корте. «Меня удивляет пассивность в игре Медведева. Он начал активно играть в последнем гейме (с Мунаром. — Прим. «Чемпионата») и боится завершать розыгрыши. Теннис перешёл в ожидание ошибки. Может, раньше это работало. Но сейчас соперники Медведева видят, что нет завершения с той стороны, поэтому держат мяч и выжидают момент.

Медведеву нужно активно играть. Матч с Мунаром показал, что испанец только держал мяч на задней линии. Да, он где-то удачно сыграл, но это не тот уровень, который хотелось бы видеть. Подача Медведева не приносит преимуществ в игре, хотя для него это должно быть оружием. У Дани постоянно на туре не те мячи. Но это личные ощущения игрока. Мне кажется, что класс Медведева должен быть такой, что и с такими мячами нужно побеждать», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что сенсационное поражение Медведева от Мунара частично объясняется тем, что Даниил поменял струны на ракетке. «Мне кажется, Даниил в матче с Мунаром поменял струны на ракетке и использовал натуральные. Если он всё время играл синтетическими жёсткими струнами, то сейчас мяч постоянно срывался и не сидел на ракетке. Натуральные струны — это не для Медведева, они специфичны. Чтобы играть натуралкой, нужно родиться с натуралкой», — такое мнение высказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, что, по его мнению, проблемы Медведева кроются в области психологии. «Никто так не играет, как он. Его манеру игры сложно победить. Но если у него идёт спад, то, на мой взгляд, он чисто психологического характера. Мне присылали видео, я видел, как он работает, поэтому дело не в физподготовке», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

А вот двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников, напротив, посчитал, что у Медведева «что-то не то» с тренировочным процессом, а также упомянул Андрея Рублёва, который за последние полгода может похвастаться лишь титулом в Дохе. «Происходят последствия того, что что-то не то с тренировочным процессом. Время Рублёва и Медведева уходит. Если хочешь конкурировать, нужно работать в три раза больше, чем было раньше. Мне видится, что ни у Даниила, ни у Андрея этого желания нет. Буду рад ошибаться, но я вижу это так», — такое мнение высказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев на тренировке Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Ещё очень интересно то, что по этому поводу думает сам Медведев. На пресс-конференции после поражения в Майами россиянин сообщил, что сейчас перед ним нет задачи стать первой ракеткой мира. «В данный момент не стоит задача стать первой ракеткой мира. Сейчас стоит задача продолжать искать свой уровень, который я с каждым турниром находил всё лучше и лучше. Потом, когда выиграю какие-то турниры, то можно задуматься о чём-то большем. Но пока об этом нет и речи», — говорит Даниил.

Отвечая на вопрос, думает ли он о внесении изменений в недостаточно активный стиль игры, Медведев признал, что нынешний стиль подходит ему не в полной мере. «Я могу играть агрессивнее, но не хочу вдаваться в подробности. Нынешний стиль игры действительно не подходит мне на 100%. Я стараюсь адаптироваться разными способами и даже пытаюсь вносить изменения во время поединков: иногда в сторону атаки, иногда — в сторону обороны», — ответил теннисист.

Больших опасений, по словам Медведева, у него нет. Даниил не унывает и прямым текстом говорит, что будет стремиться к титулу в предстоящий грунтовый сезон. «У меня нет больших опасений по поводу моей игры в целом. Я показал в Дубае и в Индиан-Уэллсе, что, когда я могу играть хорошо, я по-прежнему могу выигрывать встречи. Я много раз говорил, что сейчас в туре есть что-то, что не благоприятствует моей игре. Поэтому мне определённо сложнее брать титулы, а также, что ещё важнее, побеждать парней, у которых хороший день. Раньше у меня и у соперника мог быть хороший день, и я, скорее всего, всё равно победил бы. Сейчас всё немного иначе. Но это не страшно.

Буду продолжать делать всё, что в моих силах. Впереди грунтовый сезон. Посмотрим. Последний титул был на грунте, так что хочу выиграть его снова (улыбается)», — заявил россиянин.

Для Медведева грунтовый сезон начнётся на «Мастерсе» в Монте-Карло, который пройдёт с 6 по 13 апреля. На «пятисотники» в Барселоне и Мюнхене он не заявлен, а дальше, как обычно, будут ещё два «Мастерса» — Мадрид и Рим. На этом отрезке Даниилу предстоит защитить 400 очков: 200 за четвертьфинал Мадрида и по 100 — за 1/8 финала Монте-Карло и Рима.

Можно попытаться прикинуть, каковы шансы Медведева вернуться в топ-10 по итогам первой части грунтового сезона, то есть после «Мастерса» в Риме. Для этого соберём все очки теннисистов, которые они заработали с 20 мая 2024 года по 24 марта 2025 года включительно, то есть по состоянию на конец третьего круга «Мастерса» в Майами.

Звёздочкой отмечены теннисисты, продолжающие выступления в Майами.

Проект рейтинга ATP на 19 мая (версия от 25 марта)

Янник Синнер (Италия) — 9730 очков Карлос Алькарас (Испания) — 6520 Александр Зверев* (Германия) — 6495 Тейлор Фриц* (США) — 4215 Джек Дрейпер (Великобритания) — 3660 Новак Джокович* (Сербия) — 3510 Алекс де Минор* (Австралия) — 2985 Даниил Медведев (Россия) — 2890 Хольгер Руне (Дания) — 2870 Томми Пол (США) — 2620 Бен Шелтон (США) — 2590

Как видим, в этом проекте Медведев идёт восьмым, а его отрыв от 11-го места, на котором идёт Бен Шелтон, составляет 300 очков. Шансы вернуться в топ-10 вполне рабочие, а вот стать хотя бы шестым довольно проблематично. Новак Джокович опережает Даниила на 620 очков, не говоря уже о том, что они с де Минором ещё играют в Майами и уже к концу этой недели могут оторваться ещё дальше.

Как вы считаете, вернётся ли Медведев на былой уровень или нет? Пишите в комментариях!