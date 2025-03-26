Соболенко — впервые в полуфинале Майами. Арина победила олимпийскую чемпионку

В ночь с 25 на 26 марта мск на супертурнире в Майами проходили матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Все встречи 1/8 финала должны были пройти в один игровой день, однако из-за дождя, неожиданно накрывшего город, программу не удалось выполнить полностью. Один участник четвертьфиналов определился досрочно. Томаш Махач, посеянный под 20-м номером, снялся до матча, и 19-летний Якуб Меншик, который в третьем раунде обыграл Романа Сафиуллина (6:4, 6:4), без борьбы проследовал в 1/4 финала.

Григор Димитров (14) играл с Брэндоном Накашимой (31). У Димитрова был полный порядок с подачей, и у Накашимы за весь матч не было ни единого брейк-пойнта. Болгарин, сделав по брейку в каждом из сетов, одержал уверенную победу — 6:4, 7:5 за 1 час 24 минуты.

Каспер Рууд (5) вышел на корт с Франсиско Серундоло (23). Здесь также очевидное преимущество было на стороне одного теннисиста, а именно Серундоло. Аргентинец не подарил Рууду ни одного брейк-пойнта. В первом сете решающим стал седьмой гейм, который Франсиско взял с четвёртого брейк-пойнта. Вторую партию Серундоло выиграл ещё более убедительно, с двумя брейками. Трёхчасовая дождевая пауза при счёте 5:1 не сбила его с победного настроя, и два гейма спустя матч закончился — 6:4, 6:2 в пользу аргентинца за 1 час 26 минут чистого времени.

Гаэль Монфис противостоял Себастьяну Корде (24). В первом сете брейк-пойнты были только у Корды. Американец уже в третьем гейме взял подачу соперника и удержал это преимущество — 6:4. Во второй партии Монфису удался реванш. После 2:2 француз выиграл четыре гейма подряд — 6:2. Брейк-пойнты имелись у обоих теннисистов, только вот Монфис воспользовался своими шансами, а Корда — нет.

В этой встрече дождевая пауза составила почти четыре часа. Матч прервали сразу после того, как Корда сделал брейк — 4:3. По возобновлении игры Себастьян дожал Гаэля — 6:4, 2:6, 6:4 за 2 часа чистого времени.

Тейлор Фриц (3) провёл матч с наиболее неожиданным участником четвёртого круга лаки-лузером Адамом Уолтоном. Здесь сенсации не случилось. В первом сете Фриц быстро повёл 3:0 с брейком, чётко держал подачу, не давая сопернику даже «ровно», и выиграл партию — 6:3. Во второй партии Уолтон отчаянно сопротивлялся. На старте сета соперники обменялись брейками, седьмой гейм австралиец вытащил с четырёх брейк-пойнтов, а в восьмом сам упустил двойной брейк-пойнт. В 11-м гейме Фриц добился брейка, после чего подал на матч — 6:2, 7:5 за 1 час 35 минут.

Лоренцо Музетти (15) сражался с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем (4). В этой встрече результат также стал ожидаемым. Джокович сразу же проиграл подачу, а затем отдал и второй гейм, вследствие чего Музетти повёл 2:0. Однако после этого серб повесил итальянцу скрытую «баранку». Новак забрал шесть геймов подряд, причём на этом отрезке у Лоренцо даже брейк-пойнтов не было. Первый сет закончился со счётом 6:2 в пользу Джоковича. Вторую партию он выиграл с таким же счётом, а по игре — ещё более уверенно. Тут у Музетти вообще не было брейк-пойнтов, и Джокович вышел в четвертьфинал — 6:2, 6:2 за 1 час 23 минуты.

Таким образом, Джокович теперь в трёх шагах от 100-го титула. Сейчас на его счету 99 трофеев на уровне ATP. В Открытую эру больше только у Джимми Коннорса (109) и Роджера Федерера (103).

Алекс де Минор (10) сыграл с Маттео Берреттини (29). Де Минор сейчас котируется выше Берреттини, но это не помогло ему победить. Итальянец лучше вошёл в матч, повёл 3:0 с брейком, а в девятом гейме, подавая на сет, отыграл двойной брейк-пойнт и закрыл партию — 6:3.

Второй сет сложился куда более драматично. Берреттини сразу же добился брейка, но в четвёртом гейме австралиец восстановил равенство — 2:2. В 10-м гейме Алекс был невероятно близок к тому, чтобы перевести матч в третью партию, но не использовал тройной сетбол на приёме. После этого уже Маттео мог не доводить дело до тай-брейка, но, подавая при 6:5, упустил три матчбола.

На тай-брейке перевес был у де Минора, но он не использовал тройной сетбол. Берреттини же в концовке додавил его со второго матчбола (с пятого, если учесть три матчбола в 12-м гейме) — 6:3, 7:6 (9:7) за 2 часа 1 минуту.

Ну а матч Александра Зверева (1) и Артюра Фиса (17) перенесли на 26 марта. Четвертьфинальные пары в Майами сложились вот какие: Зверев/Фис — Меншик, Фриц — Берреттини, Корда — Джокович, Серундоло — Димитров.

В женском турнире состоялись четвертьфиналы в верхней половине сетки. Магда Линетт вышла на корт с Жасмин Паолини (6). В первом сете у Линетт не шла подача (всего 48% попадания) первой, так что ей не помог даже брейк в первом гейме. Паолини сразу отыграла этот брейк, а потом ещё раз забрала подачу соперницы. Поведя 4:1, итальянка удержала отрыв от соперницы и в девятом гейме подала под ноль — 6:3. Во второй партии обе теннисистки регулярно выходили на брейк-пойнты, но Жасмин своими шансами пользовалась, а Магда — нет. После 5:1 Паолини быстро довела матч до победы — 6:3, 6:2 за 1 час 18 минут.

Кроме того, победа Паолини означает, что шестая ракетка мира Мирра Андреева после турнира потеряет одно место в рейтинге WTA и опустится на седьмую строчку.

Трёхкратная победительница ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко (1) сражалась с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь (9). Чжэн, как правило, здорово подаёт, но в этой встрече ничего такого и близко не было. Кошмарные показатели китаянки в первом сете (46% попадания первой подачи и всего одно очко и 13, выигранное на второй подаче) не могли не сказаться. Соболенко трижды делала брейк, так что ей не помешало то, что в четвёртом гейме она сама проиграла подачу. Первый сет Арина выиграла со счётом 6:2.

Во второй партии случился парад брейков, во время которого Соболенко трижды отдавала подачу и трижды же отвечала обратным брейком. В восьмом гейме белоруска спасла гейм с 0:40 и сравняла счёт — 4:4. В концовке Арина была точнее: брейк в 11-м гейме и подача на матч в 12-м — 6:2, 7:5 за 1 час 37 минут. Выиграв этот матч, Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал «тысячника» в Майами. До этого она дважды играла здесь в 1/4 финала и потерпела в этих встречах два поражения.

В полуфинале Паолини и Соболенко сыграют друг с другом. А сегодня пройдут четвертьфиналы в нижней половине сетки: главная сенсация этого турнира Александра Эала (WC) сыграет с пятикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек (2), а победительница US Open — 2021 Эмма Радукану попробует обыграть Джессику Пегулу (4).

Женский финал Майами состоится 29 марта, мужской — 30-го. За всеми событиями следите на «Чемпионате».